Встреча лидеров США и Китая: что ждать Украине

Я не ожидаю от этой встречи каких-то прорывов, ни в глобальном измерении, ни в тех вопросах, которые касаются Украины.

https://opinions.glavred.info/vstrecha-liderov-ssha-i-kitaya-chto-zhdat-ukraine-10517128.html Ссылка скопирована

Джо Байден и Си Цзиньпин / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирована встреча президента США Джо Байдена и руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина.

Вокруг этой встречи уже наблюдается определенный ажиотаж. Она считается главным международным событием ноября. Многие ожидают, что переговоры лидеров США и Китая могут существенно повлиять на состояние международных отношений, в том числе и на ситуацию вокруг войны между Россией и Украиной. Насколько обоснованы такие ожидания? Какими могут быть политические последствия этой встречи?

Проблемы, связанные с войной между Россией и Украиной, наверняка будут обсуждаться на встрече лидеров США и КНР, но они не будут первоочередными. Главное внимание будет уделено темам, которые непосредственно касаются двусторонних отношений между США и КНР – Тайвань, противоречия в торговых и финансово-экономических отношениях. А есть еще и острый кризис на Ближнем Востоке, и ряд других проблем.

видео дня

Я не ожидаю от этой встречи каких-то прорывов, ни в глобальном измерении, ни в тех вопросах, которые касаются Украины. Противоречия между США и КНР слишком глубоки, в том числе есть принципиальные различия в оценке причин войны между Россией и Украиной и условий ее прекращения. Преодолеть эти противоречия за одну встречу невозможно. В лучшем случае между двумя странами начнется переговорный рабочий диалог, прежде всего, по тем темам, которые касаются их двусторонних отношений.

Байден, несомненно, будет говорить Председателю Си о том, чтобы Китай не оказывал военной поддержки России, и чтобы КНР не помогала России обходить западные санкции. На что лидер КНР наверняка ответит, что Китай за установление мира в Украине и не продает оружие России. Что касается торговли с Россией, то китайский лидер подчеркнет, что это суверенное право Китая, а Россия – важный партнер для КНР. При этом Председатель Си осудит санкции США против китайских компаний, которые помогают РФ обходить западный санкционный режим, и вообще осудит санкционный режим. Проще говоря, в этом вопросе все останется так, как есть сейчас. Россия не будет продавать России оружие и боеприпасы (во всяком случае, официально и напрямую), будет выступать за мир в Украине в формате простого прекращения военных действий. Естественно, Китай не откажется от активной торговли с РФ. Американцев удовлетворит хотя бы то, что Китай не поддерживает войну России против Украины и воздерживается от прямой военной помощи России.

К встрече Байдена и Си нам надо относиться без особых иллюзий. Нет оснований ни для надежд, ни для опасений. Эта встреча не приведет к прекращению войны России против Украины, тем более она не принесет нам справедливого мира. Дело в том, что Китай воспринимает войну в Украине через призму своего противостояния с США. Китаю не выгодна победа Украины, так как в Пекине будут воспринимать это и как победу США. Но Китаю не выгодно и чрезмерное затягивание войны, и ее эскалация. Эта война уже создала проблемы для международной торговли, и эти проблемы могут усугубиться еще и из-за войны на Ближнем Востоке. А для Китая все хорошо в меру, в том числе и международная турбулентность. В свою очередь, США не пойдут на мир в Украине на китайских условиях. Любая серьезная уступка Китаю в геополитических вопросах будет рассматриваться в Пекине как проявление слабости США. И в Вашингтоне это прекрасно понимают. Байден не будет блокировать мирные инициативы Китая, но США будут их тщательно контролировать. В любом случае, вопрос об условиях прекращения войны между Россией и Украиной не может разрешиться без участия самих воюющих сторон.

Для нас позитивен сам факт этой встречи и продолжение конструктивного переговорного процесса между США и Китаем. Против наших интересов – прямое военно-политическое противостояние между США и КНР, которое было бы выгодно России и другим ярым противникам США (КНДР и Ирану).

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.