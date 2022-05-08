Всеобщая мобилизация в России: как Путин может объявить охоту на несогласных

Путин будет пытаться свернуть "спецоперацию" и параллельно свести счеты с теми, кто ее не поддержал / Reuters

И немного о вероятности объявления Путиным "9 мая" из мавзолея всеобщей мобилизации.

Вариантов несколько.

Первый. Он таки объявит мобилизацию. Но это риски огромные (социальные беспорядки, появление кучи недовольных вооруженных людей и повторение 1917-го, как пишут собственно российские же аналитики). Да и на данный момент это уже ничего не решит - ни в течение 1,5, ни 2-х месяцев. А проблем создаст множество.

Второй. Он не объявит мобилизацию, ограничится общими словами "мы боремся с нацизмом", "мы продолжаем дело наших дедов" - обозначит российскому народу довольно абстрактную отложенную перспективу. Чтобы россияне продолжали спокойно смотреть телевизор и война их в целом вроде и не будет касаться по крайней мере до осени. Фактически, это такая версия "ничего не делать и не менять в ситуации".

Третий. Путин может назвать каких-то врагов, найти причину неудачной "спецоперации" и сосредоточить внимание на них, а не на вопросе "что будет дальше" (и тем временем тихо сворачивать "спецоперацию" сначала до границ Донбасса, тогда в зону "ЛДНР" - и так, возможно, вплоть до российской границы, оставив недореспублики "на самоопределение").

Все же Путин прекрасно 20 лет понимал собственный народ и успешно играл на его настроениях – поэтому сейчас он в России реально популярный президент. При всей специфике авторитарной системы Путина нельзя сравнивать с тем же Лукашенко, который потерял легитимность два года назад. Поэтому Путин может начать мобилизацию – но не военную, а гражданскую против внутренних врагов, что сорвали такую близкую победу". Противопоставить себя и народ (сторону "за войну") – "предателям, которые против войны и против России".

А кто в России более или менее против войны? Это приближенная к Путину элита, которая теряет огромные деньги (миллиарды долларов), привыкшая к нормальной жизни в Европе, в Америке за счет заработанного в авторитарной коррумпированной России. Это военные, которые чувствуют, что на них повесят вину за все проблемы (это они требуют всеобщую мобилизацию, но тем самым выступают "рупором поражения без мобилизации"). Это спецслужбы, которые упустили очевидные подтасовки информации.

Читайте такжеКремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днейТо есть, это категории, которые и без того простой россиянин не очень любит или очень не любит. И Путин вполне может "воссоединиться с народом" в ненависти к этим всех офицеров, фсбшников, номенклатуры и т. п. – на которых и возложить вину не выигранной такой простой спецоперации, а саму "спецоперацию" тихо свернуть за ширмой разоблачительных скандалов и даже публичных судебных процессов "изменников и врагов народа". Это уже было в истории. Самый яркий пример – то, что сделал Мао Цзэдун во время "культурной революции", чтобы остаться в итоге с "правильным народом". Итак, у Путина есть и такой вариант.

Как по мне, последние два варианта более вероятны, чем первый. Но ближайшие дни покажут.