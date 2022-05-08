УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Всеобщая мобилизация в России: как Путин может объявить охоту на несогласных

Алексей Голобуцкий

заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

8 мая 2022, 11:26

Путин может начать мобилизацию – но не военную, а гражданскую против внутренних врагов, что сорвали такую близкую победу.

false
Путин будет пытаться свернуть "спецоперацию" и параллельно свести счеты с теми, кто ее не поддержал / Reuters

И немного о вероятности объявления Путиным "9 мая" из мавзолея всеобщей мобилизации.

Вариантов несколько.

Первый. Он таки объявит мобилизацию. Но это риски огромные (социальные беспорядки, появление кучи недовольных вооруженных людей и повторение 1917-го, как пишут собственно российские же аналитики). Да и на данный момент это уже ничего не решит - ни в течение 1,5, ни 2-х месяцев. А проблем создаст множество.

Второй. Он не объявит мобилизацию, ограничится общими словами "мы боремся с нацизмом", "мы продолжаем дело наших дедов" - обозначит российскому народу довольно абстрактную отложенную перспективу. Чтобы россияне продолжали спокойно смотреть телевизор и война их в целом вроде и не будет касаться по крайней мере до осени. Фактически, это такая версия "ничего не делать и не менять в ситуации".

Третий. Путин может назвать каких-то врагов, найти причину неудачной "спецоперации" и сосредоточить внимание на них, а не на вопросе "что будет дальше" (и тем временем тихо сворачивать "спецоперацию" сначала до границ Донбасса, тогда в зону "ЛДНР" - и так, возможно, вплоть до российской границы, оставив недореспублики "на самоопределение").

Все же Путин прекрасно 20 лет понимал собственный народ и успешно играл на его настроениях – поэтому сейчас он в России реально популярный президент. При всей специфике авторитарной системы Путина нельзя сравнивать с тем же Лукашенко, который потерял легитимность два года назад. Поэтому Путин может начать мобилизацию – но не военную, а гражданскую против внутренних врагов, что сорвали такую близкую победу". Противопоставить себя и народ (сторону "за войну") – "предателям, которые против войны и против России".

А кто в России более или менее против войны? Это приближенная к Путину элита, которая теряет огромные деньги (миллиарды долларов), привыкшая к нормальной жизни в Европе, в Америке за счет заработанного в авторитарной коррумпированной России. Это военные, которые чувствуют, что на них повесят вину за все проблемы (это они требуют всеобщую мобилизацию, но тем самым выступают "рупором поражения без мобилизации"). Это спецслужбы, которые упустили очевидные подтасовки информации.

Читайте такжеКремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днейТо есть, это категории, которые и без того простой россиянин не очень любит или очень не любит. И Путин вполне может "воссоединиться с народом" в ненависти к этим всех офицеров, фсбшников, номенклатуры и т. п. – на которых и возложить вину не выигранной такой простой спецоперации, а саму "спецоперацию" тихо свернуть за ширмой разоблачительных скандалов и даже публичных судебных процессов "изменников и врагов народа". Это уже было в истории. Самый яркий пример – то, что сделал Мао Цзэдун во время "культурной революции", чтобы остаться в итоге с "правильным народом". Итак, у Путина есть и такой вариант.

Как по мне, последние два варианта более вероятны, чем первый. Но ближайшие дни покажут.

viber
война в Украине Владимир Путин мобилизация в армию Алексей Голобуцкий
Реклама
Популярное
Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияУкраину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепления Променяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-ТарзанаПроменяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-Тарзана "Господи, без слез не взглянешь": 66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней"Господи, без слез не взглянешь": 66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней Тысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсахТысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсах "Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем"Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем
Поддержите Главред

Последние новости

12:26

Армия Украины отошла от Попасной: оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Водовку – Гайдай

12:18

Фейгин назвал возможный сценарий проигрыша Путина в войне против Украины

12:13

"Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы": Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины

11:39

Сколько стоит России каждый день войны в Украине: названа колоссальная сумма

11:26

Всеобщая мобилизация в России: как Путин может объявить охоту на несогласныхмнение

Реклама
11:25

"Знакомьтесь, это Афганец": боец ВСУ сам сжег два танка оккупантовВидео

11:15

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

11:00

"Гоним врага с каждого клочка земли": ВСУ уничтожили вертолет войск РФ с десантом на ЗмеиномВидео

10:56

Максимум еще 10 дней: военный эксперт дал прогноз по завершению второй фазы войны в Украине

10:51

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:41

Не доплыли: ВСУ отправили на корм рыбам подразделение оккупантов, форсирующих Северский ДонецВидео

10:18

Впервые с начала войны Елена Зеленская опубликовала свежие фото

10:12

Россия на войне против Украины собралась дойти до границ Польши – у Зеленского резко ответили МосквеВидео

10:00

Контрнаступление от Харькова: ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе - ISWВидео

09:37

В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примиренияВидео

09:18

Украине нужны не переговоры, а победа над Россиеймнение

08:52

Двое непутевых устроили празднования с салютом в только освобожденной в БучеВидео

08:52

Оккупанты за день выпустили по Одесской области 10 ракет

08:19

Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: погибли 60 человек - глава ОВА

08:11

День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

Реклама
08:02

80 "двухсотых" и уничтоженная техника: ВСУ "выжигают" врага на юге УкраиныВидео

07:52

В Одессе ночью прогремел мощный взрыв: первые подробностиВидео

07:16

Когда и как закончится война в Украине: Маломуж назвал два сценария

06:44

В Сеть попало видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова ЗмеиныйВидео

06:31

Кремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днеймнение

04:55

Мобилизация в России провалится, однако враг усилит группу войск в направлении Донбасса – экспертВидео

04:26

Как есть консервы во время войны и не отравиться: советы экспертов

04:00

Под 40 гривен за доллар: появился неожиданный валютный прогноз на летоВидео

03:40

Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяВидео

03:03

Почему русские оккупанты перейдут к плану войны на истощение - эксперт

02:33

День матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогим

02:02

"Лучше бы он умер": российские олигархи рассуждают о смерти больного Путина - Грозев

01:32

Когда будет перелом и война в Украине завершится - прогноз историка

00:51

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:25

Зеленский резко отреагировал на ракетный удар по музею Сковороды

00:02

Путин идет ва-банк: удваивает ставки на вторую фазу войны — ЦРУВидео

00:01

Арестович опроверг удар по российскому Адмиралу Макарову: что известноВидео

07 мая, суббота
23:33

В России "анонсировали" мощные обстрелы Западной Украины, в которых обвинят ВСУ

23:31

Головы будут болеть у всех: на Землю идет мощная магнитная буряВидео

23:20

"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в РоссииВидео

Реклама
23:17

Зеленский раскрыл подробности нового этапа эвакуации с АзовсталиВидео

23:11

Смерть от огня или дыма: на Херсонщине рашисты не дают тушить лесные пожарыВидео

23:11

"Варвары с ракетами": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел ОдессыВидео

22:40

Подоляк сообщил, при каких условиях продолжатся переговоры с РоссиейВидео

22:09

"Воюют с мирными жителями": в Белогоровке рашисты сбросили авиабомбу на школуВидео

21:59

"Перемололи" сотню рашистов вместе с техникой: ВСУ покрошили оккупантов на ДонбассеВидео

21:29

"Максимально жестко": у Зеленского раскрыли план освобождения ХерсонщиныВидео

21:25

Лавров "красавчик" и сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине - РезниковВидео

21:19

Мстят русскоязычным: Резников назвал главную ошибку КремляВидео

21:09

Запад был убежден, что мы упадем за 72 часа - РезниковВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять