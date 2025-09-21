Укр
Все встало на паузу, кроме войны

Александр Кочетков
21 сентября 2025, 22:30
Путин признался, что сейчас против Украины на передовой воюет 700 тыс добровольных пособников "русского мира", точнее, "русского ада".
Путин, ракетный обстрел
Мирные переговоры приостановлены на неопределенное время

Врет, как всегда. Преуменьшает. А начиналось полномасштабное вторжение со 120 тыс россиян. То есть, на фоне разговоров и надежд, что война уже выдыхается и близка к завершению, она наоборот растет.

А тут еще недоимперия начала открыто нарушать воздушные (пока!) границы НАТО. Будем надеяться, что тьма гуще именно перед восходом солнца.

ЕС сподобился на очередной санкционный пакт. При этом, и в Европе, и в России к этим санкциям отношение как к неурядицам погоды, которые неприятны, но к ним можно привыкнуть. Всем понятно, что проблему войны и мира такие половинчатые санкции не решают - так же, как суровый тон не пугает крокодила.

Д. Трамп, временно представ в криптозолоте вблизи Капитолия, продолжает демонстрировать манеры остолопа. К которым относится и категорическое нежелание отвечать по обязательствам. Поэтому Трамп несомненно свои страшные разрушительные санкции введет. Потом. Когда путин разрешит.

А без его разрешения никак - это с монархами можно вести себя, как варвар, а с диктаторами надо быть вежливым. Потому что Трамп - миротворец, и остановил уже семь войн, которые не может пересчитать. А может, и десять. Хотя обещал остановить только одну. Которая продолжает выдыхаться уже четвертый год.

Цивилизованный мир меняется так стремительно, что аж в голове кружится. Но эти изменения - не взвешенное и просчитанное противодействие разрушителям мирового порядка, а паническая реакция, попытка спрятаться под одеяло, чтобы не видеть и не слышать надвигающегося ужаса.

Рейтинги правых лидеров и партий растут без всяких агитационных кампаний. В Великобритании начались беспорядки. Во Франции и Германии беспорядки не прекращаются. В других странах ЕС тоже неспокойно. Если выборы в Европарламент провести сейчас, то правые силы победили бы без вариантов. Под аплодисменты Путина и Си Цзиньпина.

Потому что все правые базируются на самоубийственном в современных условиях тезисе: "Закрываемся в своих границах, будем выживать в одиночку, а все остальные пусть гибнут, как хотят". Это большой кусок станет поперек горла любой диктатуре, а мелкими порциями, то есть, поодиночке, европейские страны будут сожраны без проблем: Россия сделает это военной силой, Китай - экономической.

На сегодня мирные переговоры приостановлены на неопределенное время. Недоимперия упорно, несмотря на потери, наращивает давление на фронте. Зато в Украине развернулись ожесточенные дискуссии, можно ли доверять лихим анонсам производителя оружия, близкого к власти, которая в добропорядочности и ответственности не замечена?

Да анонсам нельзя доверять вообще! Даже если они о телесериале. Баллистика или крылатые ракеты, или даже вымышленные "ракетодроны" - безразлично. Три тысячи дальность или триста - не принципиально. Сто тысяч дронов в месяц или миллион - нет разницы. Смотришь на карту и видишь, кто наступает - наши или враг, и все становится абсолютно понятным. Потому что эта карта - единственный настоящий критерий в этой войне, а вовсе не то, сколько чего проанонсировали или даже сколько чего сожгли на вражеской территории.

Когда в 2022 году ВСУ освободили оккупированную часть Харьковской области, никого не интересовали мнения экспертов об эффективности тех или иных дронов или ракет. Потому что все аплодировали нашей тактической победе. Вот и сейчас, когда начинаем вновь терять то, что было освобождено - не должны интересовать. Важен только устойчивый результат на поле боя.

Подчеркиваю: именно устойчивый, а не перманентные изменения в "серой зоне".

Кстати, недоимперия постоянно, все время своего существования, нарушает воздушные и морские границы соседей, не говоря уже о создании препятствий для работы GPS и других провокациях. Это там такая привычная демонстрация собственного могущества и безнаказанности. ЕС и НАТО только сейчас это заметили?

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Александр Кочетков
Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

