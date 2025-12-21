Укр
Следите за действиями: дает ли Макрон задний ход

Андрей Клименко
21 декабря 2025, 20:45
О словах Макрона относительно "диалога с РФ".
О словах Макрона относительно "диалога с РФ".
Наши коллеги из Экспертной сети "Крымской Платформы", живущие и работающие во Франции, сделали очень важное уточнение:

"...В украинском медийном пространстве распространяется ложное и искаженное прочтение слов Макрона о якобы его готовности о диалоге с российским диктатором.

Обращаем ваше внимание на прямую речь Макрона и на контекст.

видео дня

Он говорил не о готовности, а о том, что "нам, европейцам вместе с украинцами следует подумать над приемлемым для нас с Украиной форматом диалога с рф - почему американцы общаются с рф, а мы [европейцы] нет?"

Макрон, как всегда, говорит такой манерой, таким элитарным французским языком, что его и французы иногда не понимают, но он это говорил в контексте того, что переговоры без Европы не имеют смысла и поэтому, если США ведут переговоры с путлером, то следует найти приемлемый для европейцев с украинцами формат такого диалога, иначе получается, что американцы там о чем-то себе в непонятном формате договариваются, а потом ставят европейцев перед фактом.

Зная всю эту французскую кухню, не спешите делать выводы, что якобы Макрон дает задний ход. Не забывайте, что мы в гибридной войне, и публичные заявления являются ее частью. Настоящие решения сегодня больше не озвучиваются.

Следите за действиями, а не за громкими заявлениями, вырванными из контекста..."

Распространяю это преимущественно на коллег, занимающихся международными вопросами.

О персоне: Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ больших систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

Андрей Клименко
Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

10:20

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

