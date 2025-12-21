Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинция

Виталий Портников
21 декабря 2025, 10:16
98
Путаница между ценностью культурного наследия и его мемориализацией - наследие еще советских времен.
Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинция
Памятник Булгакову на Подоле / фото: lifekiev.com

Тогда писатель был не писатель, если у него не было Сталинской премии (желательно 1 степени), а артист без звания народного артиста вообще был никто. Бывшие советские люди до сих пор вспоминают как о травме то, что Владимиру Высоцкому не дали и заслуженного артиста и с гордостью вспоминают, что Алла Пугачева стала последней народной артисткой СССР. Хотя какое это имеет значение, если задуматься? Но в современной России до сих пор имеет. Они своих ветеранов сцены гордо величают народными артистами Советского Союза, в то время как мы вспоминаем только об украинских званиях. А в других странах никто и не помнит, что Раймунд Паулс был народным артистом СССР или Латвийской ССР. И что Карел Готт был народным артистом ЧССР.

Потому что не совок.

В других странах всегда было иначе. В Норвегии нет улиц Гамсуна или памятников великому писателю, потому что он, к сожалению, предал Родину. Но его читают, изучают, экранизируют. Потому что без него трудно представить себе норвежскую культуру.

видео дня

Как трудно себе представить русскую культуру без Булгакова или Ахматовой. И никто не запрещает тем гражданам Украины, которые считают себя частью "русского мира", читать и перечитывать "Мастера и Маргариту" или повторять строки о "великом русском слове". Но я решительно не понимаю, почему Украина должна чествовать мемориалами людей, которые выбрали для своей творческой реализации культуру российскую - а к цивилизации страны, где они родились, относились пренебрежительно или равнодушно?

Да, я понимаю, что все эти и другие фигуры помогают подпитывать мифы о "русском Киеве" или "русской Одессе" - но во времена, когда российские ракеты могут поставить точку в истории этих и других украинских городов, пришло время разрушения мифов. Я понимаю россиян - от путинистов до Латыниной или Шендеровича - которые все равно хотят, чтобы Украина в любом варианте оставалась российской культурной провинцией, но украинцам в эти времена это к чему?

Если уж совсем упростить ситуацию и обратиться к вам словами другого выдающегося русского поэта, Иосифа Бродского: так все же что вы предпочитаете слышать перед смертью, "строчки из Александра" или "ложь Тараса"? И если вам так важны строчки Александра, романы Михаила и стихи Анны, ради чего вы страдаете в бомбоубежищах, мучаете себя и детей, не досыпаете, не знаете, что у вас будет в будущем? Ведь рядом с вами целая страна￼, в каждой библиотеке которой есть романы Михаила, есть Патрики, во время прогулки по которым так приятно вспоминать Берлиоза, есть мемориальная квартира Анны Андреевны в Питере, есть "великое русское слово" и нет войны.

Это же шизофрения какая-то, извините. Может, это не понимает Латынина, но вы поймите: нельзя быть полубеременной. Время, когда здесь была полуроссия, прошло. Теперь здесь будет либо Украина - если мы отобьемся. Или Россия - если нет. И в захваченной Россией Украине ничего украинского уже не будет. От слова совсем.

А будут ли в отобьющейся Украине читать Булгакова или Ахматову? С годами будут - но в украинском переводе и с осознанием контекста. Но памятников деятелям русской культуры в Украине больше не появится - и каждый вменяемый человек прекрасно понимает почему.

Источник

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников Михаил Булгаков
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

11:25Война
ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

10:08Фронт
Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

Такого не было 84 года: гороскоп для Близнецов на 2026-й

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

В России скончался звезда сериалов и мелодрам

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

Последние новости

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:25

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

10:56

Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
10:37

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

10:20

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

10:16

Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинциямнение

Реклама
10:08

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

09:57

Reuters узнало детали нового раунда мирных переговоров: что изменится

09:43

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответВидео

09:28

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Тельцам пора действовать, Львам - спокойствие

09:19

Родился в Киеве, писал песни Киркорову и Леонтьеву: в РФ умер известный поэт и актерВидео

08:56

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

07:37

Оккупанты пересекли границу на Сумщине: в ВСУ подтвердили вывоз более 50-ти людей

06:30

Судьба подкинет сюрприз: какие знаки зодиака скоро притянут к себе деньги

05:23

Как быстро убрать шерсть с ковра: крутой трюк с пилочкой

Реклама
04:36

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

03:29

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

20 декабря, суббота
23:22

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

22:07

Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

21:49

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

21:08

Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут "деликатесом"

20:41

Навроцкий сделал Зеленскому неоднозначный подарок - что говорят в ОП

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабряФото

20:07

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

19:18

Новая встреча США, Украины и РФ: Зеленский сказал, что она может принести

19:10

Как Трамп устроил скандал в СШАмнение

18:39

"Войска нужно выводить": генерал дал тревожный прогноз о боях за ПокровскВидео

18:12

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

18:10

Прекращение огня по линии боевых действий: нардеп сказал, готова ли Украина

18:07

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождяВидео

18:02

Цены на бензин подскочат: украинцам назвали причину и вероятные сроки

17:52

Появились графики отключения света на 21 декабря: какими будут ограничения

Реклама
17:10

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

17:09

"Больно осознавать потерю": дети Степана Гиги вышли на связь после смерти певца

16:59

"Его может не быть": Зеленский сделал тревожное заявление о мирном соглашенииВидео

16:33

Ограничения стали жестче: введены новые графики отключения светаФото

16:22

Не переводите фразу "редко, но метко": как она звучит на украинском на самом делеВидео

16:17

"Не Путину решать": Зеленский рассказал, когда и как проведут выборы в Украине

16:06

СБУ взорвала российские самолеты прямо на аэродроме - важные подробности

16:01

Смешная ошибка с весом в свидетельстве о рождении взорвала Сеть

15:55

Удары по Одесской области: Зеленский обещает разобраться с ответственными за ПВОВидео

15:49

"КГБ и ФСБ празднуют": белорусский оппозиционер заявил об операции против УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять