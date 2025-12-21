Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинция

Путаница между ценностью культурного наследия и его мемориализацией - наследие еще советских времен.

Памятник Булгакову на Подоле / фото: lifekiev.com

Тогда писатель был не писатель, если у него не было Сталинской премии (желательно 1 степени), а артист без звания народного артиста вообще был никто. Бывшие советские люди до сих пор вспоминают как о травме то, что Владимиру Высоцкому не дали и заслуженного артиста и с гордостью вспоминают, что Алла Пугачева стала последней народной артисткой СССР. Хотя какое это имеет значение, если задуматься? Но в современной России до сих пор имеет. Они своих ветеранов сцены гордо величают народными артистами Советского Союза, в то время как мы вспоминаем только об украинских званиях. А в других странах никто и не помнит, что Раймунд Паулс был народным артистом СССР или Латвийской ССР. И что Карел Готт был народным артистом ЧССР.

Потому что не совок.

В других странах всегда было иначе. В Норвегии нет улиц Гамсуна или памятников великому писателю, потому что он, к сожалению, предал Родину. Но его читают, изучают, экранизируют. Потому что без него трудно представить себе норвежскую культуру.

Как трудно себе представить русскую культуру без Булгакова или Ахматовой. И никто не запрещает тем гражданам Украины, которые считают себя частью "русского мира", читать и перечитывать "Мастера и Маргариту" или повторять строки о "великом русском слове". Но я решительно не понимаю, почему Украина должна чествовать мемориалами людей, которые выбрали для своей творческой реализации культуру российскую - а к цивилизации страны, где они родились, относились пренебрежительно или равнодушно?

Да, я понимаю, что все эти и другие фигуры помогают подпитывать мифы о "русском Киеве" или "русской Одессе" - но во времена, когда российские ракеты могут поставить точку в истории этих и других украинских городов, пришло время разрушения мифов. Я понимаю россиян - от путинистов до Латыниной или Шендеровича - которые все равно хотят, чтобы Украина в любом варианте оставалась российской культурной провинцией, но украинцам в эти времена это к чему?

Если уж совсем упростить ситуацию и обратиться к вам словами другого выдающегося русского поэта, Иосифа Бродского: так все же что вы предпочитаете слышать перед смертью, "строчки из Александра" или "ложь Тараса"? И если вам так важны строчки Александра, романы Михаила и стихи Анны, ради чего вы страдаете в бомбоубежищах, мучаете себя и детей, не досыпаете, не знаете, что у вас будет в будущем? Ведь рядом с вами целая страна￼, в каждой библиотеке которой есть романы Михаила, есть Патрики, во время прогулки по которым так приятно вспоминать Берлиоза, есть мемориальная квартира Анны Андреевны в Питере, есть "великое русское слово" и нет войны.

Это же шизофрения какая-то, извините. Может, это не понимает Латынина, но вы поймите: нельзя быть полубеременной. Время, когда здесь была полуроссия, прошло. Теперь здесь будет либо Украина - если мы отобьемся. Или Россия - если нет. И в захваченной Россией Украине ничего украинского уже не будет. От слова совсем.

А будут ли в отобьющейся Украине читать Булгакова или Ахматову? С годами будут - но в украинском переводе и с осознанием контекста. Но памятников деятелям русской культуры в Украине больше не появится - и каждый вменяемый человек прекрасно понимает почему.

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

