Зеленскому доведется познакомиться и с обратной стороной властной медали / УНИАН

По всем социологиям Владимир Зеленский на третьем году правления остается лидером электоральных рейтингов, рейтинга доверия, в том числе. Соответственно, его партия "Слуга народа", которая и не партия вовсе, а партийная тень Зеленского, тоже пока в лидерах.

При этом, например, премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют всего 16%, а вот не слышали о таком целых 28%. То есть, в политическом смысле премьера у нас нет. Как нет и правительства в целом — есть департамент ОП по добиванию национальной экономки.

Верховной Рады, по большому счету, тоже нет (хотя спикер ВР Дмитрий Разумков — есть). Потому что существует монобольшинство, жестко управляемое опять-таки из ОП.

Складывается впечатление, что властная конструкция монолитна, прочная и непоколебима. И можно вытворять, что угодно. Но, на самом деле, все держится на одном гвозде — президенте Зеленском. Он все стащил под себя, всем рулит по собственному произволению, причем, если раньше артистические метания наблюдались только во внутренней политике, то теперь распространились и на внешнюю, достаточно вспомнить рискованный вираж с займом на "Большую стройку" у Китая, что Штаты ну точно не обрадует (ждем разоблачений от НАБУ!).

Соответственно, достаточно одного крупного, заметного провала по любому из направлений — и посыплется все. Чтобы ни случилось в стране или вокруг нее, виноват однозначно будет ВАЗ. Обострение на фронте как способ Кремля продавить "минск" — Зеленский. Срыв по выплатам бюджетникам и пенсионерам — Зеленский. Повышение цен на коммуналку из-за "Северного потока 2" — Зеленский. Разборки вокруг продажи какого-либо участка земли — тоже он. Не говоря уже о коррупции. Все, что плохо вокруг — персонально Зеленский (а вот если хорошо, то победителей не счесть).

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Читайте такжеЗеленский вообще может не попасть во второй турЯ к тому, что все это нынешнее рейтинговое великолепие власти — предельно обманчиво. И способно рухнуть в считанные месяцы. Уверен, что Владимиру Зеленскому доведется познакомиться и с обратной стороной властной медали — обвинениями в том, чего он не совершал, предательством, казалось бы, самых верных друзей, игнорированием со стороны вроде бы надежнейших партнеров и, как следствие, одиночеством на жестком и норовящем опрокинуться троне.

А первый звоночек — то, что рейтинг доверия у президента стал ниже рейтинга недоверия.

Середина президентской каденции ВАЗа наступает этой осенью. Это будет весьма показательный и многое определяющий период.