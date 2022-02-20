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Вряд ли Кремль объявит войну заранее и отправит факс

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

20 февраля 2022, 07:45

Скорее всего, о начале войны узнаете, когда Киев будет уже в огне, и тут вы с эвакуацией явно опоздали.

российские войска, танк
Вряд ли Кремль объявит войну заранее и отправит факс / Reuters

"Война выгодна бездарным. Талантливым всегда выгодней мир" (Сергей Довлатов, писатель).

Это чтобы помнили. Но поговорить я сегодня хочу про панику. Последнее время мы часто слышим это слово, часто звучат призывы "не паниковать!", и меня уже не однажды записали в паникёры.

Но что такое паника?.. Вот смотрите, пример: Блинкен сообщает, что российская армия собирается бомбить Киев (что само по себе не новость для тех, кто в курсе), и тут же КМДА успокаивает - "в случае начала боевых действий Киев будет эвакуирован".

Но позвольте, что вы считаете началом боевых действий?.. Вряд ли Кремль объявит войну заранее, и отправит вам факс с уведомлением на почту; скорее всего, о начале вы узнаете, когда Киев будет уже в огне, и тут вы с эвакуацией явно опоздали...

Ну ок: Киев бомбят, а вы его жителей героически эвакуируете. Где автобусы?.. Куда бежать в случае обстрела?.. Что с собой брать?.. Кто всем этим будет руководить?.. Как вы себе это представляете?.. Пробка будет бесконечная, неразбериха сумасшедшая, давка невероятная, ведь от наведённого через Припять моста до Киева - всего 150 км, а это не более 6-ти часов для противника, если его по дороге никто не остановит...

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Вот это - настоящая паника. Следствие неподготовленности, неорганизованности, самоуспокоенности и шапкозакидательства. А если сюда добавить ещё и сложности, которые будут создавать для наших обороняющихся войск толпы бегущих из Киева жителей, - то это уже натуральное преступление, диверсия.

Читайте такжеРоссия готова взрывать снаряды в КиевеИ всё только потому, что вместо спокойной, вдумчивой подготовки, вместо информирования населения, проведения тренировок по эвакуации мы слышим успокоительные речи. А как бывает на самом деле, известно по карантину - ничьи указания не выполняются, никакие процедуры не работают, всем пофиг.

Понятно, что экономика падает, но так всегда бывает во время войны. А это - натуральная война, которая пока ещё не перешла в совсем уже горячую фазу.

И в наших бедах виноваты не западные СМИ, которые информируют население Земли о готовящейся Кремлём атаке...

...Источником паники являются не правда о войне, и даже не российские войска, приготовившиеся к удару, а пустая болтовня доморощенных "военных экспертов", помешанных на шапкозакидательстве.

Вся эта словесная муть, заполонившая эфир, входит в резкий диссонанс с информацией, которую люди получают из других источников. И это заставляет людей сомневаться. А если люди не подготовлены к войне - то и паникокуют.

viber
вторжение России война на Донбассе Юрий Касьянов
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