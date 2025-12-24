Возвращение техосмотра в Украине: почему ввести систему будет сложно

Существенного влияния на безопасность дорожного движения возвращение техосмотра для частного транспорта, скорее всего, не окажет.

В Украине планируют вернуть технический контроль для легковых авто / Коллаж Главред

Правительство в рамках гармонизации с европейским законодательством планирует вернуть обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили.

Для того, чтобы обязательный техосмотр ввели для всех автомобилей, в том числе легковых, необходимы изменения в законодательство. Будет ли Верховная Рада их принимать, когда именно и в каком виде - пока неизвестно. Поэтому анализировать этот вопрос предметно можно будет только после принятия конкретного закона. До того момента любые прогнозы остаются лишь предположениями.

В целом вопрос возвращения техосмотра обсуждается уже много лет, еще до полномасштабного вторжения. Он периодически появляется в публичном пространстве, равно как и тема обмена водительских удостоверений, но реальных решений до сих пор нет. Я не думаю, что в нынешних условиях государство будет активно заниматься этим вопросом, ведь это лишь усилит напряжение в обществе без ощутимого положительного эффекта для безопасности дорожного движения.

Единственное, что можно сказать наверняка: существенного влияния на безопасность дорожного движения возвращение техосмотра для частного транспорта, скорее всего, не окажет. В Украине техосмотр для легковых авто был отменен еще во времена Януковича не случайно, а из-за тотальной коррупции. Процесс был настолько коррумпированным, что техосмотры массово "покупались", и это не было чем-то необычным - об этом знали все.

При этом и тогда, когда техосмотр "покупали", и сейчас, когда его для частных авто нет, доля ДТП по техническим причинам в статистике составляет около 1%. В эту цифру входят как реальные технические неисправности, так и случаи, когда водитель лишь ссылается на техническую причину, а также ситуации с внезапными неисправностями - например, когда лопается колесо, которые техосмотр предусмотреть не может.

Поэтому на самом деле, даже если что-то подобное будет введено и даже если представить, что этот процесс каким-то образом почти полностью избавят от коррупции, это все равно никак не повлияет на безопасность дорожного движения. Как именно это будет работать на практике, как будет происходить проверка - опять же, если она вообще будет, - пока спрогнозировать сложно, ведь мы не знаем, как именно это будет прописано в нормативных актах.

Так же и сейчас, когда коммерческий транспорт проходит обязательный технический контроль, на дорогах мы нередко видим грузовые автомобили, за которыми тянется густой столб дыма на всю проезжую часть. Это еще раз свидетельствует о том, что сам по себе технический контроль не является гарантией надлежащего технического состояния транспорта.

Ведь автомобиль может пройти все проверки на диагностическом оборудовании, выехать на дорогу, и уже через 100 метров у него может лопнуть тормозной шланг. Этого никто не сможет предотвратить. Конечно, отсеять можно лишь незначительный процент технически неисправных авто, но общей картины это не изменит.

Отдельная большая проблема - старые автомобили и качество топлива, которое в Украине далеко не всегда соответствует стандартам, что особенно будет влиять на прохождение проверок в части выбросов. В результате может сложиться ситуация, когда исправные автомобили, которые не представляют опасности на дороге, будут иметь трудности с прохождением техосмотра не по вине владельцев, а именно из-за экологических норм.

Что касается гармонизации с европейским законодательством, то и в странах ЕС нет единой практики. В разных государствах техосмотр проводится по-разному: где-то очень жестко, где-то лояльнее, а иногда встречаются и случаи формального или "купленного" осмотра. В то же время средний возраст автопарка в Украине превышает 20 лет, качество дорог значительно хуже, чем в Европе, а состояние ходовой части автомобилей часто страдает именно из-за инфраструктуры. К этому добавляются проблемы с топливом - факторы, которых в большинстве стран ЕС практически нет. И здесь мы подходим к экологическим нормам, которые тоже будут проверяться. Поэтому на самом деле нашу реальность эксплуатации автотранспорта очень трудно сравнивать с тем, что существует в Европе.

Если же техосмотр для всего частного транспорта все-таки будет введен, встает и вопрос инфраструктуры. Речь идет о миллионах автомобилей, для которых нужно создать достаточное количество станций технического контроля. Также следует учитывать проблемы с электроснабжением и обеспечением стабильной работы такого оборудования. Реального выигрыша для безопасности движения при этом не будет, а вот проблем у всех участников процесса - очень много.

Есть и риск злоупотреблений. Если техосмотр будут проводить отдельные частные станции, то тогда нужна отдельная инфраструктура. Если же это будут те же СТО, которые одновременно занимаются ремонтом, всегда будет существовать соблазн "находить" неисправности с целью дополнительного заработка. Это - еще один фактор, который затрудняет внедрение системы.

Отдельно стоит упомянуть вопрос выезда за границу. Сейчас легковые автомобили в Украине не проходят техосмотр, но многие владельцы во время войны регулярно выезжают в другие страны. В целом все зависит от конкретной страны, однако действует международная Конвенция о дорожном движении, на основании которой автомобиль, зарегистрированный в соответствии с законодательством своей страны, имеет право на въезд. По этой логике такие автомобили должны пропускать, хотя на практике могут возникать отдельные неправомерные требования.

Вадим Володарский, адвокат, специально для Главреда

