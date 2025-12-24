Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Возвращение техосмотра в Украине: почему ввести систему будет сложно

Вадим Володарский
24 декабря 2025, 08:10
55
Существенного влияния на безопасность дорожного движения возвращение техосмотра для частного транспорта, скорее всего, не окажет.
Техосмотр
В Украине планируют вернуть технический контроль для легковых авто / Коллаж Главред

Правительство в рамках гармонизации с европейским законодательством планирует вернуть обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили.

Для того, чтобы обязательный техосмотр ввели для всех автомобилей, в том числе легковых, необходимы изменения в законодательство. Будет ли Верховная Рада их принимать, когда именно и в каком виде - пока неизвестно. Поэтому анализировать этот вопрос предметно можно будет только после принятия конкретного закона. До того момента любые прогнозы остаются лишь предположениями.

В целом вопрос возвращения техосмотра обсуждается уже много лет, еще до полномасштабного вторжения. Он периодически появляется в публичном пространстве, равно как и тема обмена водительских удостоверений, но реальных решений до сих пор нет. Я не думаю, что в нынешних условиях государство будет активно заниматься этим вопросом, ведь это лишь усилит напряжение в обществе без ощутимого положительного эффекта для безопасности дорожного движения.

видео дня

Единственное, что можно сказать наверняка: существенного влияния на безопасность дорожного движения возвращение техосмотра для частного транспорта, скорее всего, не окажет. В Украине техосмотр для легковых авто был отменен еще во времена Януковича не случайно, а из-за тотальной коррупции. Процесс был настолько коррумпированным, что техосмотры массово "покупались", и это не было чем-то необычным - об этом знали все.

При этом и тогда, когда техосмотр "покупали", и сейчас, когда его для частных авто нет, доля ДТП по техническим причинам в статистике составляет около 1%. В эту цифру входят как реальные технические неисправности, так и случаи, когда водитель лишь ссылается на техническую причину, а также ситуации с внезапными неисправностями - например, когда лопается колесо, которые техосмотр предусмотреть не может.

Поэтому на самом деле, даже если что-то подобное будет введено и даже если представить, что этот процесс каким-то образом почти полностью избавят от коррупции, это все равно никак не повлияет на безопасность дорожного движения. Как именно это будет работать на практике, как будет происходить проверка - опять же, если она вообще будет, - пока спрогнозировать сложно, ведь мы не знаем, как именно это будет прописано в нормативных актах.

Так же и сейчас, когда коммерческий транспорт проходит обязательный технический контроль, на дорогах мы нередко видим грузовые автомобили, за которыми тянется густой столб дыма на всю проезжую часть. Это еще раз свидетельствует о том, что сам по себе технический контроль не является гарантией надлежащего технического состояния транспорта.

Ведь автомобиль может пройти все проверки на диагностическом оборудовании, выехать на дорогу, и уже через 100 метров у него может лопнуть тормозной шланг. Этого никто не сможет предотвратить. Конечно, отсеять можно лишь незначительный процент технически неисправных авто, но общей картины это не изменит.

Отдельная большая проблема - старые автомобили и качество топлива, которое в Украине далеко не всегда соответствует стандартам, что особенно будет влиять на прохождение проверок в части выбросов. В результате может сложиться ситуация, когда исправные автомобили, которые не представляют опасности на дороге, будут иметь трудности с прохождением техосмотра не по вине владельцев, а именно из-за экологических норм.

Что касается гармонизации с европейским законодательством, то и в странах ЕС нет единой практики. В разных государствах техосмотр проводится по-разному: где-то очень жестко, где-то лояльнее, а иногда встречаются и случаи формального или "купленного" осмотра. В то же время средний возраст автопарка в Украине превышает 20 лет, качество дорог значительно хуже, чем в Европе, а состояние ходовой части автомобилей часто страдает именно из-за инфраструктуры. К этому добавляются проблемы с топливом - факторы, которых в большинстве стран ЕС практически нет. И здесь мы подходим к экологическим нормам, которые тоже будут проверяться. Поэтому на самом деле нашу реальность эксплуатации автотранспорта очень трудно сравнивать с тем, что существует в Европе.

Если же техосмотр для всего частного транспорта все-таки будет введен, встает и вопрос инфраструктуры. Речь идет о миллионах автомобилей, для которых нужно создать достаточное количество станций технического контроля. Также следует учитывать проблемы с электроснабжением и обеспечением стабильной работы такого оборудования. Реального выигрыша для безопасности движения при этом не будет, а вот проблем у всех участников процесса - очень много.

Есть и риск злоупотреблений. Если техосмотр будут проводить отдельные частные станции, то тогда нужна отдельная инфраструктура. Если же это будут те же СТО, которые одновременно занимаются ремонтом, всегда будет существовать соблазн "находить" неисправности с целью дополнительного заработка. Это - еще один фактор, который затрудняет внедрение системы.

Отдельно стоит упомянуть вопрос выезда за границу. Сейчас легковые автомобили в Украине не проходят техосмотр, но многие владельцы во время войны регулярно выезжают в другие страны. В целом все зависит от конкретной страны, однако действует международная Конвенция о дорожном движении, на основании которой автомобиль, зарегистрированный в соответствии с законодательством своей страны, имеет право на въезд. По этой логике такие автомобили должны пропускать, хотя на практике могут возникать отдельные неправомерные требования.

Вадим Володарский, адвокат, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кабмин Верховная Рада техосмотр
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

08:39Мир
В Москве снова взорвалось авто: погибли двое сотрудников ДПС, есть тяжелые раненые

В Москве снова взорвалось авто: погибли двое сотрудников ДПС, есть тяжелые раненые

08:34Мир
Возвращение техосмотра в Украине: почему ввести систему будет сложно

Возвращение техосмотра в Украине: почему ввести систему будет сложно

08:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Последние новости

08:42

Где сейчас Людмила Янукович: что известно о жене беглого президента

08:39

На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

08:34

В Москве снова взорвалось авто: погибли двое сотрудников ДПС, есть тяжелые раненые

08:10

Возвращение техосмотра в Украине: почему ввести систему будет сложномнение

07:40

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
06:57

РФ ударила по Запорожью КАБами: вспыхнули пожары, ранены людиФотоВидео

06:14

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансахВидео

06:10

Путин и его элиты не видят будущего России без Украинымнение

05:23

Грех ли после потери близкого человека найти ему замену: священник указал на нюанс

Реклама
04:45

"Не может встать": с предательницей Асти случилась беда

04:20

Найден "ген бессмертия": древняя ДНК резко повышает шансы дожить до 100 лет

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

03:30

"Прямой путь к подрыву доверия": в КИУ оценили идею многодневных выборов в Украине

03:00

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

02:11

Это сохранит любимую одежду надолго: как правильно стирать одежду вручную

01:50

Графики могут затянуться: эксперт назвал сроки восстановления мощности АЭС

01:30

У легендарного американского певца обнаружили онкологию

00:50

Зимой авто "ест" больше топлива: эксперты рассказали, как реально сэкономить

23 декабря, вторник
23:55

РФ готовит новый массированный удар по Украины: названа опасная дата и цели

23:55

Секрет пышного цветения магнолии: эксперт раскрыл простые правила зимнего уходаВидео

Реклама
22:55

Пенсия под угрозой: в ПФУ предупредили о потере стажа и дали важный совет

22:55

Шовковский определился с приоритетами после отставки: что известно

22:38

"Радость не отменяет печаль": жена Уиллиса раскрыла детали Рождества с больным деменцией актером

22:28

Смертельная авиакатастрофа: самолет с высшим военным командованием Ливии разбился под Анкарой

21:57

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

21:51

Не будет успеха: Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать 2026 год

21:43

"Настоящая": Ксения Мишина похвасталась беременностью

21:39

Отключение света для Днепропетровщине: ДТЭК вводит длительные ограничения на 24 декабряФото

21:25

Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабряФото

21:09

"Погибла соседка": известный ведущий рассказал о ночном обстреле Киева

21:02

Стало известно, почему король Чарльз не хочет передавать трон: дело в Уильяме

20:58

Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУВидео

20:34

Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

20:33

Стоит есть каждый день: назван продукт, который улучшает работу иммунной системы

20:32

Саркофаг ЧАЭС может обвалиться в случае нового удара россиян - директор станции

19:51

Завершение войны: в ГУР назвали вероятные сроки и раскрыли главное условие

19:20

Святвечер без света: где не будет электроэнергии в среду, 24 декабря

19:10

РФ готовит новую атаку на Украину: что задумали оккупантымнение

19:09

Головоломка для супер сообразительных: найдите число 623 всего за 32 секунды

18:49

Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

Реклама
18:36

Силы обороны вышли из одного из городов в Донецкой области - Генштаб

18:28

РФ может сузить фронт для нового удара: генерал об угрозе для крупных городовВидео

18:24

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответомВидео

18:21

Гороскоп на завтра 24 декабря: Стрельцам - счастье, Водолеям - большая прибыль

18:08

Евро стремительно растет, а доллар подешевел: новый курс валют на 24 декабря

18:06

"Он подавал знаки с того света": россияне убили молодого военного ФилиповаЭксклюзив

17:40

Людей спасло чудо: "Флеш" назвал новую опасность российских атак

17:25

Будет манить удачу весь 2026 год: какой ваш счастливый цвет по дате рождения

17:15

Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

17:12

Базовый гардероб на зиму: какие свитера добавят образу модную изюминкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять