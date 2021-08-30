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Возможности сузились: почему Геращенко мог остаться в МВД

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

30 августа 2021, 16:05

Банковая и Арсен Аваков, вероятно, договорились не сжигать мосты.

Геращенко
Антон Геращенко, вероятно, сохранил должность в МВД / УНИАН

Возможное назначение Антона Геращенко в МВД следует расценивать как стремление старой и новой команд сохранить отношения, так как обе стороны заинтересованы в том, чтобы была коммуникация между командой прежнего министра Арсена Авакова и новой командой Дениса Монастырского.

Потому, вполне возможно, в этом случае Антон Геращенко будет выступать в роли коммуникатора в вопросах кадровой политики и различных решений по структурам МВД, ведь система очень сложная и человеку "со стороны" в ней будет сложно ориентироваться.

Вероятно, Геращенко как раз и был назначен для того, чтобы новому министру было легче ориентироваться. Причем тут, скорее всего, сыграли роль давние отношения Монастырского и Геращенко, у которого нынешний министр ранее был помощником.

Очевидно, что его назначение не могло быть не согласовано на Банковой и с Аваковым – наверняка, были какие-то двусторонние договоренности. Потому что просто так такую рокировку нынешнему министру МВД было бы непросто сделать. И поскольку они были закулисными, то и о его назначении стало известно внезапно.

При этом Геращенко может задержаться в этом кресле, а не только ограничиться переходным периодом. И это как раз должно показать, что нет никакого состояния войны между ушедшей и новой командой.

Читайте такжеЧто будет происходить в МВД при новом министреНо статус советника не дает возможности для принятия решений – он может советовать, но решать министру. Кроме того, у советника нет всей полноты информации – это разные роли. Безусловно, он вхож в министерство, но его возможности ограничены.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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МВД Антон Геращенко новости Украины Денис Монастырский
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