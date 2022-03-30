Возмездие наступит раньше, чем кажется: из-за войны в Украине Россия обречена рассыпаться

Впору заключать пари, кто первым из российских регионов распустит паруса под лозунгом "Подальше от Москвы" / Фото: Reuters

Помните, как начинаются поучительные славянские истории: было у отца три сына? В нашем случае – три дочери.

Одна – тихая, работящая, послушная, картошку очень любила. Вторая – яркая, норовистая, как скаковая лошадь, нрава решительного и непокорного, спокойная, но если разозлить какой-нибудь "спецоперацией"… Третья – лживая, подлая, жадная, еще в детстве игрушки у сестер забирала, благо, что вымахала здоровенная дурища, хотя и младшенькая. И все командовать лезла, руки распускала. Стерва, одним словом…

Аллегория понятна. И понятно, что прежнее мироустройство уже рухнуло. Для России, в первую очередь.

Недоимперия не может победить. В ней есть военная сила, точнее, остатки со времен Союза. А моральной – ни капельки. Потому что изолгалась до последней степени.

Пытаюсь представить, какой заворот мозгов произошел у российских "официальных лиц типа "Маши-калинки", чтобы показывать видеокадры разрушенного Мариуполя, и при этом на полном серьезе лепить, будто этот ужас сотворили "отступающие украинские бандеровцы"? Кстати, полк "Азов", который для России символизирует этих самых бандеровцев, никуда не отступал и продолжает героически сражаться в Мариуполе, сдерживая многократно превосходящие силы врага. "Азовцы", как и другие наши воины, защищают, а не разрушают.

И я точно знаю, что в России только на публику, под видеозапись изображают, будто верят, что вторжение с использованием всех видов сухопутных войск, авиации, включая стратегическую, флота и ракетных сил – это спецоперация. Прекрасно они понимают, что это захватническая, неправедная война. И что все они – от Путина до тех, кто одобряет агрессию – военные преступники. И заслуживают сурового возмездия.

Да, бункерный фюрер повязал россиян кровью, и они на это согласились.

Потому что слишком многие верили, что именно их – не коснется. Как было с Сирией. Но Украина затронет всех.

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Россия настолько достала мир, что ее такую – агрессивную и невменяемую, уже не выпустят. Путину, топающему ножками, что, мол, он задавит Украину, стоило бы глянуть в зеркало и примерить свою угрозу на себя.

Речь даже не о санкциях, которые угробят экономику России в течение двух-трех лет. Возмездие наступит раньше.

По итогам "не войны" Россия, этот колосс на ржавых совковых ногах, обильно смазанных нефтью, неминуемо рассыплется на обломки. Уже сейчас резко активизировались центробежные процессы в российских регионах, которые раньше давились силовиками. А сейчас каратели ежедневно получают по зубам в Украине. С каждым днем нашего успешного сопротивления они во главе с бункерным стремительно перестают быть великими и ужасными, страшными и непобедимыми. Это не фантазии, это то, что я слышу от сохранивших здравый смысл россиян, таких немного, но они есть. Пока немного.

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Впору заключать пари, кто первым из российских регионов распустит паруса под лозунгом "Подальше от Москвы". Дальний Восток? Сибирь? Татарстан? Лично я ставлю на Республику Саха или Якутию, если по-простому. Как раз там сосредоточено большинство ископаемых ресурсов недоимперии – нефть, газ, лес, золото, алмазы. Кстати, международный лидер по добыче алмазов "Де Бирс" давно вынашивает планы вернуть под свой контроль якутские месторождения.

Украина уже отвоевала себе право на европейский путь развития, это даже лишнехромосомный Мединский на переговорах не отрицает. Если после мира на адекватных условиях Украина наконец сменит постсоветскую систему власти на прозрачную и эффективную, она в рамках послевоенного восстановления станет экономическим лидером региона. И Беларусь автоматически потянется за ней.

Речь не идет о том, что нам придется разбираться с Беларусью военной силой. Но хитропопая позиция Лукашенко – территорию для нападения на Украину предоставил, но свои войска не ввел, за это мне все простят – не прокатит. На фоне краха России с агрессией против Украины и лавиной нарастающих в ней внутренних проблем беларусы наверняка сами разберутся с давно опротивевшим им "бацькой". И обновленная Беларусь куда охотнее вступит в справедливый демократический союз с Украиной-победительницей, чем с агонизирующей недоимперией.

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У нас все будет. Но необходимо спокойно, без шапкозакидательства измотать войска агрессора ассиметричным сопротивлением, получить и освоить поступающее западное вооружение и перейти от тактических контратак к стратегическому контрнаступлению. Вот тогда и сложатся реальные справедливые переговорные позиции для устраивающего Украину мира.

Вы спросите, а как та история с сестрами-то закончилась? Да обычно: когда стервозная сестра всех вконец достала, ее… нет, не придушили, просто выгнали с сумой из дома. Еще и несмываемой красной краской на лбу написали "Сука", чтобы бы каждый встречный опознать мог.

Вот такая бывальщина.

Александр Кочетков, политический аналитик