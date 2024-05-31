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Вождь РФ Путин решил напугать украинцев

Алексей Копытько
31 мая 2024, 19:10
359
Путаницу со статьями Конституции Украины в исполнении Путина комментировать не буду, не это главное. Важно другое.
Зеленский, Шмыгаль, Стефанчук
Зеленский, Шмыгаль, Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Вождь РФ Путин решил напугать нашего спикера Руслана Стефанчука тем, что отныне он (Стефанчук) главный. Уверен, что неслучайно выбран момент, когда президент Украины совершает зарубежные визиты.

В ходе этих визитов западные лидеры подтверждают, что история "после 21 мая" - это российская выдумка, на которую не обращают внимание.

Смысл путинского вброса ясен. С одной стороны – это очередная попытка расшатать ситуацию. Причём шатать будут на всех уровнях. На местном, в войсках и т.д.

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С другой – это сигнал незападным странам, которые собираются участвовать в "саммите мире" и попытка снизить уровень представительства.

Путаницу со статьями Конституции Украины в исполнении Путина комментировать не буду, не это главное. Важно другое.

В 2014 г. Путин отказывался коммуницировать с и.о. президента Александром Турчиновым, указывая, что диалог может идти только на уровне спикеров, ибо круг полномочий Турчинова неясен и надо ждать выборов. Сейчас же его вполне устраивает Стефанчук как легальный и легитимный держатель полномочий президента до выборов. Это первая нестыковочка.

Вторая нестыковочка – кремлёвские деятели годами продвигали тезис, что вся украинская власть является порождением "госпереворота", поэтому под большим вопросом. А тут оказывается, что ВРУ вполне приемлема и обладает необходимыми полномочиями.

Т.е., когда Москве выгодно, она готова воспринимать кого угодно, хоть талибан, хоть ХАМАС. И даже Стефанчук годится. Это лишь попытка создать пункт, который при желании можно будет либо превратить в повод для ухода от дискуссии, либо расторговать в переговорах.

В общем, это российская игра, вот пусть с Лукашенко в неё играют или ещё с кем.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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