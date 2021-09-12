ВОЗ выступает против ревакцинации / Reuters

Странная позиция ВОЗ о категорическом запрете ревакцинации хотя бы до конца 2021 года формально связана с "заботой о здоровье" людей в бедных странах, которые ощущают дефицит вакцин. Запрет на ревакцинацию может обеспечить эти страны вакцинами, так сказать, в порядке благотворительности или как минимум, в долг.

ВОЗ и забота о здоровье — это давно уже разные вселенные, не пересекающиеся между собой. ВОЗ — просто глобальная группировка международной бюрократии, оказавшаяся под угрозой исчезновения после краха двуполярного мира и резкого снижения влияния ООН. Соответственно, ВОЗ с целью сохранения себя выставила на рынок свои правовые возможности, и их купили глобальные корпорации, причем далеко не все из них связаны с фармацевтическим бизнесом — скажем, тот же Билл Гейтс и его жена Мелинда основали свой фонд как раз в начале нулевых годов, когда распад ооновских структур начал приобретать обвальные формы.

Иначе говоря, ВОЗ сегодня провозглашает те идеи и те требования, которые важны для ее спонсоров. Точно так же, как отечественные певцы нынешнего режима поют ему псалмы лишь потому, что им за это щедро платят. Убеждений там ноль, и когда завтра им предложат оплату за развенчание светлых образов, они точно так же по воскресным вечерам начнут обличать кровавый путинский режим, ни разу не запинаясь и не снижая накала.

Так почему ВОЗ вдруг выступает против ревакцинации на самом деле? Я думаю, что ключевая задача, поставленная перед ней — максимальный охват населения. Если прививка от коронавируса — это пропуск в новую нормальность, то логика создателей этой нормальности требует, чтобы в нее вошло как можно больше людей. Потом их будут отсеивать, отбирать, создавать новые критерии допуска, но первичный фильтр должно пройти максимальное количество.

Несмотря на то, что "пандемия" носит во многом проектный характер, она произошла, как обычно, довольно спонтанно. Просто коронавирус позволил включить заранее проработанные проекты.

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Однако очень многое делается в импровизационном ключе, а потому возникают сбои, причем сбои, способные поставить весь проект под угрозу. Дефицит вакцин — один из таких сбоев, что понятно — невозможно заранее заготовить необходимое количество доз, а время в этой истории — важнейший ресурс.

Читайте такжеКому выгодна пандемия? Один ответ точно естьВакцинация — тест на лояльность. Лояльность добровольную или по принуждению, пока неважно. Важно, что человек соглашается на эксперимент над собой. После чего он будет вынужден сдавать себя под следующие опыты и эксперименты. В результате которых и будет создан некий "хомо новус мунди" или "терребис хомо (человек испуганный)". Но для этого требуется, чтобы первичный отбор прошла достаточно большая масса населения, которая на следующих стадиях, конечно, будет убывать, отсеиваться и фильтроваться. И вымирать, конечно.

Поэтому ВОЗ и требует передавать вакцины в развивающиеся страны, заодно увеличивая их долговую нагрузку. Долг — отличный инструмент закабаления, и колониалисты со стажем это прекрасно знают.