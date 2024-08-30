Можно и нужно приветствовать появление новых видов оружия - самолетов, баллистических ракет, "ракето-дронов".

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Нет, и не было никогда ни у кого никакого "чудо-оружия", которое бы выиграло войну. Оружие только помогает, но войну выигрывают люди, своей умелостью, хитростью, стойкостью. Своими ресурсами, талантливыми полководцами, храбрыми солдатами.

Война выигрывается не только на передовой, но и в основном в тылу - экономикой, населением, которое поддерживает свою армию.

Можно и нужно приветствовать появление новых видов оружия - самолетов, баллистических ракет, "ракето-дронов", которые расширяют наши возможности, уменьшают потери, приближают конец войны.

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Но больше всего сегодня нужны массовые виды оружия, которые используются ежедневно, в больших количествах, на всех фронтах.

Нужны фпв-дроны, разведывательные беспилотники, ударные дроны большой дальности.

Ребятам нужны автомобили, нужно топливо, нужны генераторы и печи - ведь скоро уже зима.

Война будет долгой. И ни одно чудо-оружие не поможет, если бойцы не будут чувствовать вашей поддержки.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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