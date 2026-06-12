Война возвращается в Россию: Коваленко о роковой ошибке Путина

Они должны поступить так же, как поступили немцы после Второй мировой войны: полностью стереть прежнее мировоззрение и начать новую главу.

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Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

На фоне затянувшейся войны и все более частых ударов по территории РФ в российском обществе усиливаются дискуссии о цене конфликта и его долгосрочных последствиях. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко размышляет о том, как война влияет на настроения россиян и почему, по его мнению, проблема заключается не только в политическом руководстве страны, но и в общественных установках, формировавшихся десятилетиями. Подробнее о возможных сценариях будущего России — в материале.

Россияне радовались, когда Путин начал войну. Им было прикольно, когда по России не летали ракеты. Теперь российское общество устало, потому что бомбы летят каждый день, и будут лететь еще, еще и еще, пока Путин не закончит войну. И на территории России не останется места, куда бы они не могли долететь. Так бывает, когда голосуешь за Путина, который обнимается с животными и лжет, что обеспечит безопасность после того, как сам взрывал дома в Москве, убивал чеченцев, смеялся над подводниками, утонувшими на "Курске", а потом и над погибшими детьми в Беслане, куда приезжал, как трус, ночью, чтобы его не увидели. И отправлял войска в независимые страны. А россияне голосовали, думая, что Россия — сильная.

А оказывается, настоящая сила не в наличии ядерки и куче убийц, которые за деньги едут в другое государство, не в технике, на которую крались бюджеты Шойгу и компании, не в мифах пропаганды и человеконенавистнических лозунгах о возрождении империи. Сила в экономике, капитализации, технологиях, людях, идеях. Но не в фейках, потому что Россия — страна-фейк. Путин — лишь часть России, он результат мировоззрения русского народа. И пока это мировоззрение не изменится, Россия будет гореть. Формула, по которой они могут засыпать ракетами и обеспечить собственную безопасность, не работает. И очень скоро их козырь в баллистике будет нивелирован баллистикой. Как был нивелирован флот, крылатые ракеты, дроны, преимущество в количестве людей. Как на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке было разрушено российское влияние.

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Выход довольно прост — он предполагает трансформацию мышления. Если российский народ хочет сохраниться в границах российского государства, он будет вынужден переосмыслить мировоззрение, избавиться от имперского мышления, признать поражение своей системы, существовавшей последние 20 лет. Они должны сделать то, что сделали немцы после Второй мировой войны: полностью стереть прежнее мировоззрение и начать новую главу.

Иначе — через 20 лет Россия постепенно придет к моменту, когда центр утратит способность контролировать региональных силовиков и элиты, и некоторые из них уйдут сами, к своим братьям по национальности, с кровью, а некоторые и без. Потому что сейчас Путин не видит альтернативы войне, а война ведет к разрушению системы, то, возможно, лучше без Путина?

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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