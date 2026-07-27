Назначение Драпатого: Коваленко объяснил, почему россияне так напуганы

В Украине уже сформировалось новое поколение военных командиров. Именно к нему относится Михаил Драпатый.

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Михаил Драпатый / Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Михаил Драпатый придерживается современного взгляда на ведение высокоадаптивной и высокодинамичной войны. У него совершенно иная концепция ведения войны в Украине.

Сырский тоже был профессиональным генералом. Он прекрасно знает свое дело, и во многом мы обязаны ему успехами контрнаступательных операций 2022 года. Но это более консервативный военнослужащий, то есть у него более консервативные взгляды на военную науку и военное дело. Изменения он принимает, но с большим трудом. Иногда, когда что-то внедрялось через Генштаб, главнокомандующему фактически приходилось ломать себя. Это был сложный путь.

Зато Михаил Драпатый более гибкий и открыт для современных тенденций. В вопросах военного дела он ориентируется на инновационные подходы. Его взаимодействие с Михаилом Федоровым никогда не было секретом: они хорошо взаимодействовали и прекрасно понимали друг друга, были на одной волне.

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Именно это и беспокоит россиян. У них до сих пор преобладает довольно законсервированная система центрального военного управления, по сути, "совок", который они так и не смогли изменить. У них есть разве что отдельные подразделения и направления, где применяются современные тактические изобретения и инновации. Например, "Рубикон" – самое успешное подразделение беспилотных систем российских оккупантов. Но есть важный нюанс: оно находится под патронатом ФСБ – не Герасимова, не генштаба, не Фрунзенской набережной, а именно Лубянки. Российские "кирзачи", то есть военные, очень замкнуты, и развития там практически не происходит.

Зато в Украине уже сформировалось новое поколение военных командиров. Именно к нему относится Михаил Драпатый. И именно это вызывает у россиян наибольшее беспокойство, поскольку нового поколения среди "кирзачей" просто нет. У них есть просто молодые офицеры, представляющие старую консервативную систему, в которой никаких изменений не будет. Именно поэтому россияне так напуганы.

Александр Коваленко, специально для Главреда

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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