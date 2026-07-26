Мобилизация, зима и призыв в РФ: Андрусив предупредил о важных вызовах

Властям следует сосредоточиться на том, чтобы пережить зиму. И время здесь играет ключевую роль.

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Украине следует изменить подходы к мобилизации / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Я не поддерживаю увольнение Федорова. Любые увольнения через полгода - это потрясение для министерства и паралич ключевого органа власти во время войны. Но это уже произошло. Президент принял такое решение и взял ответственность на себя. Михаил был членом его команды.

Сейчас важно не забывать, что является главным в нашей повестке дня. И вот это главное.

1. Украинская мобилизация. Здесь ситуация уже дошла до точки кипения. События во Львове - это не эксцесс и не случайность, это сигнал. Продолжение мобилизации в том виде, в каком она продолжается последние три года, подорвет нас изнутри.

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Срочно нужно принимать новые решения. Я уже писал, что здесь только плохие решения, но медлить нельзя. Мои предложения: закрепить подразделения ТЦК за корпусами, укомплектовать их настоящими героями и ветеранами, начать кампанию по налаживанию связи командиров с обществом, ведь солдат идет к командиру, увеличить привлечение иностранцев.

2. Мобилизация в РФ. Это самая большая угроза после выборов у них в сентябре. Нужно активно воздействовать на российское общество не только ударами дронов. Мы должны продемонстрировать готовность к тому, чтобы убить их ещё больше. Увеличение числа оборонительных сооружений, вооружения и т. д. должно внушить им осознание того, что они могут только погибнуть в Украине.

3. Зима. Это самый большой вызов. Власть должна сосредоточиться на том, как пережить зиму. И время здесь играет ключевую роль. В октябре будет уже поздно готовиться. Важные решения должны быть приняты как можно скорее. Больше помощи от партнеров, децентрализованная энергетика, размещение украинцев в других регионах на время зимы - все это должно стать приоритетом.

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О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время - боец ВСУ, пишет Википедия.

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