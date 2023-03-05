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Война внутри России: почему именно деревню гонят умирать

Владимир Пастухов

Политолог, юрист, публицист

5 марта 2023, 19:37
Жителей крупных городов сознательно пытаются пока "грузить" по минимуму, создавая у них иллюзию, что эта война "не про них".
Россия, глубинка
В России мобилизуют преимущественно сельское население / nasedkin.livejournal.com

Война Путина – это последняя крестьянская война России. Ключ к пониманию природы этой войны спрятан в ее демографии. Здесь много работы для специалистов, к числу которых я не принадлежу, но некоторые эмпирические детали настолько очевидны, что их можно фиксировать, не проводя глубоких исследований.

Россия – страна с высоким уровнем городского населения, значительная часть которого проживает в крупных городах. Очень грубо около 65 миллионов россиян живет в городах с населением свыше 100 тысяч человек, из которых половина проживают в городах-миллионниках.

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Приблизительно столько же россиян живут в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек, из которых чуть меньше половины проживает в сельской местности. Не надо быть глубоко погруженным в статистику, чтобы увидеть, что "тягло войны" распределено между этими двумя большими группами неравномерно. Государство парадоксальным образом возложило основное бремя войны на сельское население и жителей небольших городов, и при этом оттуда же получает основной запрос на продолжение этой войны и ее поддержку. При этом население крупных городов, неся меньшие издержки войны, относится к ней настороженно нейтрально или вообще враждебно. В некотором смысле это не только война России с Украиной, но и война "малой России" с "большой Россией".

Такой ракурс возвращает нас к вопросу о многоукладности русской жизни. Сосуществование в России двух "культурных классов" (малочисленных европеизированных элит и многочисленного патриархального крестьянства) было парадигмой, внутри которой развивалось российское общество на протяжении нескольких столетий в имперскую эпоху. Большевистская революция и последовавшая за ней "советизация" России сгладили это противостояние и спрятали его с поверхности общественной жизни глубоко внутрь (в том числе, благодаря массовому уничтожению российского крестьянства в годы Большого террора и вызванной им ускоренной урбанизации). Однако события последнего времени показали, что эта фундаментальная стратификация России не исчезла полностью.

Война, как лакмусовая бумага, проявила остаточную многоукладность русской жизни и сосуществование в ней все тех же двух исторических "культурных классов", хоть, конечно, и в сильно измененном виде. Режим Путина – это реванш "малой России" над "большой Россией" за перестройку. Война – способ, которым "малая Россия" заявляет о своем существовании. При этом власть очень четко понимает, кто именно является ее основной "кормовой базой" и, соответственно, социальной базой войны. Именно поэтому все мобилизационные мероприятия режим проводит крайне осторожно, тщательно взвешивая каждое новое решение на "аптекарских весах".

Задача состоит в том, чтобы провести не столько "частичную" сколько "локальную" мобилизацию, то есть мобилизацию тех слоев населения, на поддержку которых можно изначально рассчитывать (в том числе и потому, что они наиболее уязвимы для пропаганды) и от которых можно в случае чего откупиться "гробовыми". Это циничная, но доказавшая свою эффективность политика. В Кремле прекрасно понимают, что никакой "отечественной войны" нет и быть не может. Режиму необходимо решить другую задачу – обеспечить активную поддержку войны со стороны "малой России" при сохранении нейтралитета "большой России".

Поэтому жителей крупных городов сознательно пытаются пока "грузить" по минимуму, создавая у них иллюзию, что эта война "не про них". В России сегодня два котла: в одном масса кипит, а в другом остается чуть подогретой. За счет разницы температур удается более-менее сбалансировать систему. Проблемы по-настоящему станут ощутимыми тогда, когда ресурсов начнет не хватать, и придется резко повысить температуру во "втором котле". Власть это понимает и по-своему тщательно готовится, укрепляя стенки котла и затыкая все возможные дыры. Я думаю, до стресс-теста осталось года полтора, не больше.

Источник

новости России Гражданская война
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