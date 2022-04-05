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Война в Украине показала, что у России нет армии – есть сборище скотов

Максим Миронов

Профессор финансов, доктор Чикагского университета

5 апреля 2022, 11:27

Безусловно, нужно разделять ответственность армии и политиков, но это не лично Путин насиловал, убивал гражданских и мародерствовал в Буче.

Российская армия нарушает все международно-признанные нормы ведения войны
Российские МИД и Минобороны врут о том, что фото из Бучи – фейки / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

Эта "спецоперация" показала, как Шойгу на самом деле развалил российскую армию, превратив ее в сборище голодных мародеров-убийц, потерявших человеческий облик. "Вежливые люди" образца 2014-го – то было наследие реформ Сердюкова. Шойгу, несмотря на адские бюджеты, просрал абсолютно все.

Главное – это не армия, а скоты, которые насилуют и убивают мирных жителей со связанными за спиной руками. К тому же, это еще и нищие скоты – первым делом после захода в города и села они срывают с женщин кольца и цепочки и набивают полные грузовики стиралками и прочим барахлом.

Впрочем, нужно разделять ответственность армии и политиков. Армия должна быть вне политики и подчиняться законному руководству страны. Если армии США поступает приказ от президента начать войну в Ираке, или если армии России поступает приказ захватить Крым, то генералы должны подчиняться приказу верховного главнокомандующего, а не устраивать обсуждение – разумен этот приказ или нет. Ответственность за подобные приказы несут политики.

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Поэтому я считаю и считал, что приказ аннексировать Крым – незаконен и преступен. Россия нарушила международное право и взятые на себя обязательства по Будапештскому меморандуму. Россия должна вернуть Крым Украине как можно скорее, чем раньше, тем лучше.

Однако отвечать за преступную аннексию Крыма должен Путин, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, кто санкционировал эту незаконную операцию по присоединению Крыма. К российской армии у меня претензий нет – они выполнили приказ, и мне неизвестны данные о массовых военных преступлениях во время захвата Россией Крыма в феврале 2014 года.

Ситуация с нынешней войной принципиально иная. Здесь уже военными преступниками является и Путин, и Совет Федерации, и Госдума, и российская армия от рядовых солдат до генералов. Потому что российская армия нарушает все международно-признанные нормы ведения войны – бомбит жилые кварталы, насилует и убивает мирных жителей, занимается мародерством. Эти преступления – уже на совести каждого военнослужащего, кто их совершал. Это не лично Путин насиловал, убивал гражданских, мародерствовал.

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Эта война показала, что у России нет больше армии – есть сборище обесчеловеченных скотов. И это уже личная ответственность Шойгу и других генералов, что довели армию до такого состояния.

Кроме того, объясню очевидное. Почему я на 100% уверен, что МИД и Минобороны врет.

Весь мир облетели шокирующие фотографии с мест оккупации российской армии. Какая должна быть разумная реакция российских властей и военных? Мы проведем расследование и разберемся. Ведь и министр обороны, и глава МИД не были на месте, они не контролируют действия каждого солдата. Идет война. Народ и солдаты звереют. Вполне возможно, что это могли быть российские солдаты. Но в любом случае, нужно расследование.

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Российский же МИД и Минобороны в тот же день, даже без предварительного расследования, заявляют – это фейки. Так у вас же даже элементарно времени не было проверить, фейки это или нет! Как вы можете так сходу утверждать?! Единственный вариант – если вы намеренно врете, и, чтобы установить истину, даже никакого расследования проводить не собираетесь.

То есть утверждение Минобороны и МИДа, что фото из Бучи – фейки, – это гарантированное вранье. Вот такое прям кристально-эталонное вранье из главной палаты мер и весов.

Максим Миронов, профессор финансов, доктор Чикагского университета

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война в Украине Буча Минобороны РФ Владимир Путин вторжение России Максим Миронов
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