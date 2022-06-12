Война в Украине может затянуться на годы: как помешать России отгрызать куски нашей земли

Никакого мира или перемирия не будет, пока не уничтожена военная машина Российской империи / Фото УНИАН

Чтобы победить Россию, нужно научиться думать, как русские имперцы. Надо залезть в их имперские шкуры, ощутить себя на минуточку "великими", "богоизбранными", чтобы понять – никакого перемирия не будет, никакого мира не будет, пока не уничтожена военная машина империи, и пока империя не разрушена.

Это и есть ответ на вечные вопросы "кто виноват?" и "что делать?".

До 24 февраля мало кто верил в вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, потому что многие мыслили, как разнеженные европейцы, которые считают невероятными войны в XXI веке, которые верят в деньги, в санкции, в человечность и называют это разумом.

Но война сама по себе – античеловечная, неразумная, запредельная вещь. Нельзя победить войну добром. Войну можно победить только злом ещё большей войны.

И вот тут мы снова наступаем на грабли логического мышления. Считаем, что для нас главное – отстоять Донбасс, вернуть Херсон, Мелитополь, защитить Харьков... Мы считаем важным прикрыть границу с Беларусью, укрепить Сумскую и Черниговскую области, Киев...

Всё правильно. Мы защищаем своё, возвращаем наше. Но никогда не победим империю таким способом.

Мы связываем себя по рукам и ногам, потому что защищаем каждый клочок земли, каждый куст, каждый огород. Вместо концентрации войск на направлениях главного удара, чтобы окружить и уничтожить наступающую группировку противника, мы размазываем силы вдоль государственной границы, опасаясь повторения сценария вторжения 24 февраля.

Читайте такжеШабаш имперского вируса, или Почему этот день России должен стать последним

При этом противник совершенно не опасается нашего наступления на Курск, к примеру, и может спокойно маневрировать силами и средствами ведения войны по всему фронту.

Мы мыслим и действуем, как цивилизованные европейцы, которые боятся дальнейшей эскалации, не хотят захватывать чужие территории, не хотят приносить боль и страдания невинным людям. А наш враг мыслит и действует, как империалистический агрессор, который уже прямо, не скрывая своих намерений, аннексирует захваченное.

Читайте такжеКремлевский пасьянс: кто станет преемником Путина

И так будет продолжаться долго. Война в Украине может действительно затянуться на годы – до тех пор, пока мы будем позволять противнику наносить удары где ему вздумается и потихоньку отгрызать от Украины территории.

Нам надо менять парадигму войны. Не защищать территории, а уничтожать противника. Причём везде – на нашей земле, на территории РФ, в Беларуси, в Молдове.

Нам надо не только наступать, но и отступать. Маневрировать войсками. Это нормально. Отступать можно, отступать не страшно, особенно для того, чтобы сохранить армию и завлечь врага в капкан. В этом-то и состоит полководческое искусство ведения войны, а не только в приказе держаться из последних сил за каждый клочок земли.

Читайте такжеВ кремлевском доме престарелых уже рвутся панталоны: почему запахло поражением России

В этой войне важнее всего уничтожение врага – на любой земле, любыми способами, в любых больших количествах. Чем меньше будет имперцев, тем скорее рухнет Российская империя.

Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ, блогер