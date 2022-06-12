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Война в Украине может затянуться на годы: как помешать России отгрызать куски нашей земли

Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, блогер

12 июня 2022, 18:12

Россия не опасается нашего наступления, к примеру, на Курск, а потому спокойно маневрирует силами и средствами ведения войны по всему фронту.

Война в Украине может действительно затянуться на годы
Никакого мира или перемирия не будет, пока не уничтожена военная машина Российской империи / Фото УНИАН

Чтобы победить Россию, нужно научиться думать, как русские имперцы. Надо залезть в их имперские шкуры, ощутить себя на минуточку "великими", "богоизбранными", чтобы понять – никакого перемирия не будет, никакого мира не будет, пока не уничтожена военная машина империи, и пока империя не разрушена.

Это и есть ответ на вечные вопросы "кто виноват?" и "что делать?".

До 24 февраля мало кто верил в вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, потому что многие мыслили, как разнеженные европейцы, которые считают невероятными войны в XXI веке, которые верят в деньги, в санкции, в человечность и называют это разумом.

Но война сама по себе – античеловечная, неразумная, запредельная вещь. Нельзя победить войну добром. Войну можно победить только злом ещё большей войны.

И вот тут мы снова наступаем на грабли логического мышления. Считаем, что для нас главное – отстоять Донбасс, вернуть Херсон, Мелитополь, защитить Харьков... Мы считаем важным прикрыть границу с Беларусью, укрепить Сумскую и Черниговскую области, Киев...

Всё правильно. Мы защищаем своё, возвращаем наше. Но никогда не победим империю таким способом.

Мы связываем себя по рукам и ногам, потому что защищаем каждый клочок земли, каждый куст, каждый огород. Вместо концентрации войск на направлениях главного удара, чтобы окружить и уничтожить наступающую группировку противника, мы размазываем силы вдоль государственной границы, опасаясь повторения сценария вторжения 24 февраля.

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При этом противник совершенно не опасается нашего наступления на Курск, к примеру, и может спокойно маневрировать силами и средствами ведения войны по всему фронту.

Мы мыслим и действуем, как цивилизованные европейцы, которые боятся дальнейшей эскалации, не хотят захватывать чужие территории, не хотят приносить боль и страдания невинным людям. А наш враг мыслит и действует, как империалистический агрессор, который уже прямо, не скрывая своих намерений, аннексирует захваченное.

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И так будет продолжаться долго. Война в Украине может действительно затянуться на годы – до тех пор, пока мы будем позволять противнику наносить удары где ему вздумается и потихоньку отгрызать от Украины территории.

Нам надо менять парадигму войны. Не защищать территории, а уничтожать противника. Причём везде – на нашей земле, на территории РФ, в Беларуси, в Молдове.

Нам надо не только наступать, но и отступать. Маневрировать войсками. Это нормально. Отступать можно, отступать не страшно, особенно для того, чтобы сохранить армию и завлечь врага в капкан. В этом-то и состоит полководческое искусство ведения войны, а не только в приказе держаться из последних сил за каждый клочок земли.

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В этой войне важнее всего уничтожение врага – на любой земле, любыми способами, в любых больших количествах. Чем меньше будет имперцев, тем скорее рухнет Российская империя.

Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ, блогер

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