Война в Украине: момент истины наступит в сентябре

Кремлю как воздух нужна имитация референдума / Коллаж УНИАН, 24 канал

Оккупанты официально объявили о проведении референдума по присоединению украинских оккупированных территорий к России. Роспоряжение по этому поводу подписал их наемник в Запорожской области Евгений Балицкий.

Момент истины в украинско-российской войне наступит уже в сентябре. Кремлю как воздух нужна имитация референдума и аннексия оккупированных территорий. Толпе необходимо бросить какой-то жирный кусок, имитацию победы, осязаемый результат войны, "расширение границ" империи, тешущее самолюбие плебса.

Иначе провал кровавой авантюры станет очевидным для всех: населения, её участников и даже организаторов. В таком случае Путина даже в российской правящей верхушке начнут воспринимать в качестве лузера, дни которого сочтены.

Уверен, что Украина сумеет сорвать подобные планы. Это будет началом её победы в войне и конца путинского режима. Даже в Кремле многие поймут, что "Акела промахнулся", проигрывает и надо срочно отползать.