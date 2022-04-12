Война в Украине и страшный стыд России: почему РФ осталась у разбитого советского корыта

Россия ныне – полный политический банкрот / УНИАН

В июле, на встрече стран НАТО в Мадриде, Финляндия и Швеция скорее всего будут приняты в эту организацию. То, что две эти скандинавские страны не желали делать десятилетиями, даже в самые суровые годы Холодной войны, свершилось буквально за недели благодаря агрессии Путина против Украины.

Демократический мир Европы, приятно дремавший в полном успокоении, нарушаемом время от времени только терактами экстремистов, вдруг увидел не во сне, а наяву прямо перед глазами жуткий оскал сбесившегося зверя, бросившегося терзать соседнюю европейскую страну.

Теперь стало не до сна. Запад сплотился, а две северных страны, живущие под боком у зверя, поспешили под надежную защиту НАТО. Швеция и Финляндия, во всех отношениях готовые к приему в Организацию, будут включены в НАТО без проволочек. В этом нет сомнения.

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Помню очень хорошо, как в 1998-2004 годах я не раз обсуждал со шведскими и финскими коллегами, политологами и дипломатами перспективы вступления их стран в НАТО. Тогда мы шутили (!) кто первый вступит в НАТО – Россия или Швеция и Финляндия.

Понятно, что России тогда никто не опасался в Европе. Её считали перспективным союзником. НАТО был не против России, а против международного терроризма, прикрывавшегося флагом ислама. Здесь наши страны были равно заинтересованы в коллективной защите. Когда разговор становился более глубоким, мы соглашались с тем, что НАТО – это передний рубеж защиты демократии и либеральных ценностей. Их было тогда от кого защищать. 11 сентября 2001 года образумило многих.

Я говорил еще о коммунистическом Китае, но мои собеседники, с покровительственной улыбкой (мол, для мышки кошка – самый страшный зверь) заверяли меня, что Китай движется тем же путем, что и Россия от коммунистического тоталитаризма к обычной рыночной экономике и из-за этого, с неизбежностью, и к демократии в самом близком будущем.

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Я знал Китай неплохо, знал китайцев, и коллег антикоммунистов, и обычных "товарищей". Рассуждения скандинавов казались мне наивными. В Китае я видел огромную угрозу и для России, и для других послесоветских стран, и для всего мира. Но и Россия вовсе не была для меня безусловной. Я знал ее, разумеется, изнутри, я видел, как мало по сути изменилась в сравнении с большевицкой политическая элита – сколь она безответственна, завистлива к респектабельному "первому миру", безнравственна, цинична. Я видел, что и народ России в своем большинстве совершенно схож с элитой – те же зависть, цинизм, рвачество, безответственность. И постоянная оговорка "как бы". В этом "как бы" была вся Россия 1990-00 годов. У нас как бы свобода, как бы конституция, как бы рынок, как бы налоги. Мы как бы западная страна, как бы почти уже в НАТО. Это "как бы", которое я слышал и в ответах моих студентов, обрушивало надежду – "как бы Аристотель как бы сказал как бы Платону, что он ему как бы друг, но как бы истина ему дороже". Ненавистное "как бы".

В это время я и мои друзья создавали Комитет "Преемственность и возрождение России". Мы старались объяснить нашему обществу, его ведущему слою, что без системной декоммунизации, без реституции награбленной собственности, без широкой люстрации, запрета КГБ и КПСС во всех их проявлениях у России нет европейского будущего. Мы говорили это, убеждали, но сами сомневались – всё шло так гладко – "как бы" как надо. Правда за спиной уже была Чечня, были взрывы домов, убитая Галя Старовойтова и генерал Рохлин, был возвращенный советский гимн. Но вдруг получится, и эти мрачные тени большевицкого прошлого исчезнут сами собой. Вдруг будет чудо?

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Как врач, прививающий себе тяжкую болезнь, чтобы проверить вакцину, так жил и я в моей стране, на себе испытывая закономерности её исторического процесса.

Очередной раз мне пришлось убедиться, что желательное не сбывается, а происходит аккуратно то, что предвидит холодный рациональный ум, и чего он ужасается.

Россия не стала частью западного демократического мира. Не вплыла, удачно перестроив на ходу свой тоталитарный кагэбэшный двигатель, в тихую бухту гуманности и свободы. Этот страшный котел, в котором сгорели десятки миллионов судеб и наших соотечественников, и людей всего мира, никак не трансформировался, да и не мог. Этот двигатель подлежал полному демонтажу, а мы и не думали менять его. И он развернул наш корабль назад в человеконенавистническое агрессивное, откровенно бандитское прошлое. "Как бы" незаметно испарилось, и мы теперь вновь до рези в глазах то, что мы есть – тоталитарная агрессивная держава, не ограниченная никакой нравственностью ни в отношении своих граждан, ни других стран, держава, считающая человека ничем, а власть над людьми и территорией – всем.

Мы не демонтировали прошлое, не осудили его, не принесли цветы на могилы его жертв, не исправили его преступлений, не искоренили "добрую" память о нём. И вот, оно вернулось, очевидно, для всех – для Европы, для мира, для нас самих.

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Мир отшатнулся от нас. А наше "агрессивно-послушное большинство" аплодирует власти, наконец-то сбросившей маску "как бы" и ставшей не только по факту, но и на словах плотью от плоти "советского народа", нашего народа. По слову Достоевского мы "заголились".

И теперь речь уже идет о том, что в НАТО шведы и финны вступают не на перегонки с нами, а чтобы обезопасить себя от нас. Они готовы платить немалые деньги в бюджет НАТО (а ведь не хотели, думали так прожить, на халяву, под зонтиком Организации), только чтобы их граждане могли спать спокойно.

А мы, как та самая старуха из Пушкинской сказки, вновь остались у прохудившегося советского корыта, тридцатилетний сон "обычной жизни" закончился Украинской войной. Наступило пробуждение после попойки, после малиновых пиджаков, стометровых океанских яхт и вилл на озере Комо. Все "прикиды" закончились. Теперь мы равны себе. И уже как банальный СССР в Афганистане пыжимся что-то доказать миру, теперь на полях Украины.

Ничего, никому доказать не удастся, кроме того, о чем весь мир и так догадался – что какими мы были в 1985, такими и остались – глупыми, злобными ко всем счастливым и свободным, завистливыми, циничными и агрессивными.

Но под вековым напластованием грязи и крови лежит Россия, та Россия которая отнюдь не была страной "святых чудес", – как и любая иная страна, она имела много и плохого, но и много хорошего. Тот, кто знает русскую историю и русскую жизнь до Революции, не может сомневаться в этом. Тот, кто пишет, что Россия всегда была такой как при Сталине или Путине, просто мало что знает об иных эпохах, да и об иных странах.

Тридцатилетний эксперимент проведен. Тоже кровавый и нравственно невыносимый. Он доказал: без осознания, раскаяния и преодоления прошлого у России, как и у любой иной страны нет будущего – есть только вечно возвращающееся прошлое, то самое, лживое, кровавое, рабское.

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Если же мы хотим будущего, как у других народов, мы должны осознать, что наша страна ныне – полный политический банкрот, что мы загубили тридцать лет своей жизни, что, в отличие от Польши или Латвии, мы не стали частью мирового сообщества, порвав с коммунизмом, а превратились в страну-изгоя, как Северная Корея, Эритрея, Сирия, Иран. Достойный результат "как бы" государственного строительства, но естественный результат примирения со злом, а не его раскаяния и искоренения.

Однако, есть страна, есть великая русская культура, есть славные страницы прошлого и, главное, есть люди, которые ощущают себя русскими и страдают за свою Россию. И в страшном стыде за то, что мы сотворили, закусив губы, чтобы не разрыдаться, мы должны вновь начать тяжкий путь восстановления, помня и ясно сознавая, что мы преступники перед всем миром.

Я благодарен Путину за одно – он всем нам показал то, что мы есть на самом деле. А как жить с этим знанием дальше – решать каждому из нас.

Андрей Зубов, российский историк