Война в Израиле: настало время промежуточных выводов

Уже больше месяца идет война Израиля и ХАМАС. Время для промежуточных выводов с моей стороны.

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Израиль продолжает операцию по зачистке Сектора Газа / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, ua.depositphotos.com

1. Израиль всё таки пошел на наземную операцию. Её цели до сих пор до конца неизвестны. Как минимум, Израиль ликвидирует базовую инфраструктуру ХАМАС в городе Газа и северной части анклава. Как максимум - оккупирует весь сектор Газа, включая южные районы. До этого момента бои имели ограниченный характер. Сейчас начнется самый тяжелый этап - заход израильских войск в городскую застройку.

2. Титанические усилия США по давлению на Израиль дали частичный результат. Израиль согласился расширить завоз в анклав гуманитарки и на гуманитарные паузы в 4 часа каждый день. Как они будут работать, все узнают на практике, но это уже мало кого интересует, главное, что удалось достичь компромисса. Израиль настроен на ликвидацию ХАМАС, даже при высокой военной и политической цене. США не настроены на такое, но они на растяжке между необходимостью поддерживать союзника и желанием сохранить нормальные отношения с Глобальным югом.

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3. Абсолютно всем плевать на ХАМАС, что было ясно изначально. Страны региона выдохнут с облегчением, если ХАМАС будет ликвидирован / ослаблен. При этом, они спокойно используют эту войну, чтобы капитализироваться на критике Запада и Израиля, тем самым зарабатывая очки на "арабской улице", и требуя различных уступок от Запада за то, что сохраняют отношения с Израилем и сдерживают своих радикалов дома. Даже Иран использует ХАМАС чисто как таран для ослабления Израиля и наращивания давления на Запад с целью склонить его к переговорам.

4. Китай и Россия заняли позицию, которая позволяет разворачивать мощную медийную кампанию против Запада, солидаризироваться с позицией Глобального юга, а также консолидировать их на своей морально-идеологической платформе в противовес США. Это не конвертируется автоматом в некие практические вещи или влияние на местах, но помогает получать тактическое преимущество над США в борьбе за "улицу" Глобального юга, подрывая усилия США и Европы по налаживанию с этими регионами диалога.

5. Европа выглядит растерянной на фоне происходящего в Газе. Во-первых, много стран и много разных взглядов и позиций, которые сложно согласовать. Во-вторых, у ЕС никогда не было вразумительной стратегии на израильско-палестинском направлении, и сейчас это отбивается на них негативно. В-третьих, как и в Штатах, однозначная и безоговорная поддержка Израиля уже не столь сакральна, как была раньше на Западе, и не вызывает автоматического понимания по умолчанию у людей. В-четвёртых, крупные диаспоры мусульман необходимо брать в расчёт, так как их голоса важны для европейских политиков. Во многих странах мусульмане живут уже несколькими поколениями, и даже выбились в политические круги.

6. В Штатах ситуация в Израиле создала как возможности, так и риски. С одной стороны, Вашингтон получил шанс увязать Израиль, Тайвань и Украину в один пакет, тем самым усиливая аргументацию ключевого нарратива, продвигаемого Байденом: коалиция демократий бьется против автократической оси зла в лице Ирана, РФ и Китая. С другой стороны, на уровне общества виден серьёзный разрыв во взглядах на палестинский вопрос. Кроме того, начинается борьба за приоритетность помощи между сторонниками Израиля, Украины, Тайваня и теми, кто вообще считает, что ресурсы надо направлять на внутренние дела, типа укрепления границы с Мексикой.

7. Разгром / ослабление ХАМАС увязывают с обязательством Израиля возобновить переговоры о мире с палестинцами. Это создает предпосылки для перераспределения влияния на этом трэке между региональными странами. Все захотят участвовать в этом процессе, и контролировать его, дабы со старта получить доминирующие позиции в новом государстве Палестина, если дойдет до его создания. Все понимают, что это даёт точку входа в этот субрегион и влияние на израильскую повестку. Поэтому будет борьба за статус гарантов / посредников израильско-палестинского мирного процесса между традиционными игроками Иорданией / Египтом и Турцией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром. На более глобальном уровне Китай будет пытаться потеснить США в статусе посредника, позиционируя Вашингтон как явного союзника Израиля. Иран будет пытаться включиться в процесс в том или ином формате, дабы участвовать в урегулировании палестинского вопроса в качестве игрока, что в свою очередь станет важным шагом в более широком процессе формирования постамериканского статуса-кво на Ближнем Востоке.

8. В этой ситуации Украина пока ещё в подвешенном состоянии. Попытка увязать нас с израильским пакетом помощи в США пока что не удалась. Я думаю, что в конце концов пакет помощи будет принят Конгрессом, но нынешние торги за него показывают, что ситуация в Вашингтоне становится непредсказуемой и поляризованной, подвязывая нас к различным темам, на которые мы зачастую не имеем влияния. Кроме того, происходящее в Израиле, как мне кажется, создает для нас потенциальные проблемы в диалоге с Глобальным югом. Вряд ли диалог накроется сам по себе. Всё таки страны не-западного мира не сильно интересуются позицией именно Украины в этом вопросе, а больше ориентируются на то, что говорят в США и Европе. Но наша поддержка Израиля теоретически может быть использована некоторыми странами как оправдание для отказа нам помогать в войне против РФ. Сложно сказать, насколько это будет критично для нас. Но такой риск есть.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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