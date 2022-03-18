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Война уже проиграна Россией, и вопрос времени, когда Путин это признает

Максим Миронов

Профессор финансов, доктор Чикагского университета

18 марта 2022, 06:41

Путин скоро уйдет из Украины, и там все будет хорошо. А россиянам борьба с ним только предстоит.

России предстоит борьба с Путиным
Именно снобизм россиян позволил Путину превратиться в того монстра, коим он является / Фото Reuters

Когда началась война, все оказались в ужасе по двум причинам. Во-первых, что Путин начал эту безумную войну. Во-вторых, что большинство населения его в этой агрессии поддержала.

Когда я изучил опросы общественного мнения, я им не поверил и стал интересоваться мнением своих знакомых старшего возраста, с которыми не общался лет двадцать. И, к моему удивлению, 80–90% моих знакомых старше 60 лет, горячо поддерживают политику Путина и правительства. Причем это те люди, которые знают меня с рождения, очень хорошо ко мне относились, дружили с моими родителями, а потом со мной, видели весь мой жизненный путь. Тем не менее, вынужден констатировать, что телевизор победил мои аргументы и доводы.

И это неслучайно. Мощная антиукраинская пропаганда началась не вчера. В последние восемь лет федеральные каналы круглосуточно вещали про злобных укрофашистов, про угнетенный Донбасс, про НАТО, которое стоит у наших ворот и уже собирается эти ворота разнести. А что делали мы? Мы стебались над тупой пропагандой. Ха-ха-ха, кто же в эту херню поверит! Ха-ха-ха, какая тупая эта Скабеева и боброедка. Ха-ха-ха, Путин пытается переключить внимание с внутренних проблем на Украину, но все равно народ его скоро раскусит.

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Мы стали жертвой своих небольших инфопузырей, когда наши друзья (как оффлайновые, так и в соцсетях) разделяют нашу точку зрения, и складывалось впечатление, что все зрители федеральных каналов тоже скоро раскусят уловки Киселева, Скабеевой, Симоньян и т.д. А если кто-то и не сможет раскусить их уловки, то отношение к таким зрителям было презрительное, типа что с этих убогих взять.

Путин прекрасно понимал, что политическое влияние достигается через массовые желтые газеты – "АиФ", "КП", "МК", "Жизнь" и федеральные каналы. И дело не в том, что у него была монополия. В России уровень проникновение интернета близок к 100%, то есть у зрителей федеральных каналов есть доступ к альтернативным источникам информации. Просто Путин научился делать качественный контент именно для этой аудитории, а "креативный класс" не научился и даже не пытался, потому что считал это западло. Да, я считаю, что Скабеева, Киселев, Симоньян – очень крутые пропагандисты и очень убедительно умеют доносить информацию. Единственный человек, который пытался делать качественный продукт для этого сегмента – Алексей Навальный. Его ролики были рассчитаны как раз на массовую аудиторию. Поэтому и аудитория его каналов быстро росла. Поэтому Путин и пытался его убить, а, когда убить не получилось, посадил в тюрьму.

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Из всего этого нам всем нужно сделать выводы. Я думаю, что Путин скоро уйдет из Украины, и там все будет хорошо. Де-факто война уже проиграна и вопрос времени, когда Путин это признает. После этого, я уверен, Украину быстро отстроят всем миром, а также в ближайшие годы примут в ЕС.

А у России будет куда более незавидная судьба. Путин уже объявил войну "пятой колонне", значит, репрессии только усилятся. Вполне возможно Путин скоро вообще закроет страну и превратит ее в огромную Северную Корею. Поэтому нам всем борьба с Путиным еще только предстоит.

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Основное, что мы должны научиться делать, – это понять, как разговаривать с тем большинством, которое одурманил Путин. Нужно создавать медиа-продукты, нацеленные именно на эту аудиторию. Медиа-менеджерам и журналистам нужно внимательно изучить вышеупомянутые российские желтые газеты, пересмотреть программы федеральных каналов, чтобы понять, как работают технологии донесения информации до массовой аудитории. Нужно снимать с себя маски снобов и признать, именно наш снобизм в том числе позволил Путину превратиться в того монстра, в которого он превратился.

Максим Миронов, профессор финансов, доктор Чикагского университета

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Максим Миронов
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