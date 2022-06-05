Война с Россией – почему все решится летом

В Крыму скоро поймут, что будущее с Россией – это нищета и деградация, а будущее с Украиной – это процветание и развитие / Фото УНИАН, pixabay.com

Главный итог 101 дня войны, что Украина уже победила.

Путин задумывал войну как блицкриг – захватить всю Украину за несколько дней. И это не были только его ожидания. Американская разведка в первый день войны предсказывала, что Киев падет в течение 96 часов. Украинцам удалось самое главное – отстоять свою страну. Войска, которые наступали на Киев и Чернигов, были полностью отброшены на территорию России. На востоке Украины, после быстрого продвижения российских войск в течение первых дней войны, наступление было фактически остановлено, и даже по некоторым направлениям, например, Харьков, их удалось отбросить назад.

Сейчас возможны два вероятных сценария.

Первый – полное освобождение территорий и возврат российских войск на границу 23 февраля, а, возможно, и полное возвращение Украиной ОРДЛО под свой контроль. Крым в рамках этой фазы войны, мне кажется, вернуть будет практически нереально.

Не сомневаюсь, что у украинцев есть и силы, и желание биться за свою землю и выгнать оккупантов. Но здесь, к сожалению, исход зависит не только от украинцев, но и от желания Запада поставлять оружие. Все-таки контрнаступление требует не только огромного мужества и желания воевать, но и тяжелой техники. Пока новости с Запада идут скорее тревожные – они не хотят, чтобы Украина быстро и эффективно победила Путина, и тормозят поставки вооружений.

Думаю, что реалистичность выполнения этого сценария будет понятна в течение лета. Очень надеюсь, что именно этот сценарий реализуется.

Второй – заморозка конфликта. Многие эту войну сравнивают с Советско-финской войной 1939–1940 гг. Хотя Финляндия тогда потеряла 11% своей территории, но всему миру было очевидно, что именно Финляндия выиграла ту войну. Демонстрация своей силы и воли к независимости позволила в итоге Финляндии отстоять свое право на собственное государство, построить богатую и сильную страну.

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Украина также показала и России, и всему миру, что, несмотря на то, что у нее был военный бюджет в 10 раз меньше, чем у РФ, она смогла достойно сдержать превосходящие силы противника. Никогда в мире не звучало столько восторженных отзывов в адрес украинского народа и президента.

Поэтому если Запад в какой-то момент примет окончательное решение динамить Украину с поставками наступательного вооружения, то, возможно, украинскому руководству будет иметь смысл не кидать солдат с шашками на российские танки, а попытаться выстроить сильную, богатую и независимую Украину в таких непростых условиях.

Самым главным направлением усилий должно быть вступление в ЕС. Европейские бюрократы начинают забалтывать вступление туда Украины, а некоторые уже даже вообще высказываются о нереалистичности этой идеи. Поэтому здесь важно убедить в том числе и европейское общественное мнение, что самая главная защита ЕС от возможной будущей агрессии Путина – это сильная и развитая Украина. А вступление Украины в ЕС (для начала получение статуса кандидата на членство) даст мощный стимул к социальному и экономическому развитию страны.

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После того, как ЕС многие годы финансировал Путина и сейчас продолжает слать ему сотни миллионов евро в день, у Украины есть полное моральное право требовать от европейцев помощи хотя бы в виде быстрого получения статуса кандидата в члены ЕС и вступления в обозримом будущем.

Несмотря на то, что 20% территории Украины сейчас оккупированы Россией, у ЕС уже есть опыт принятия страны с похожей ситуацией. В мае 2004 года он принял Кипр, несмотря на то, что 36% острова оккупировано Турцией.

В том числе членство в ЕС дало мощный стимул к развитию Кипра. Я недавно был и в Республике Кипр, и на Северном Кипре. Разница просто поразительная. Республика Кипр очень быстро развивается, привлекает инвестиции, международные компании, IT-индустрию, туристов. Северный Кипр – территория с непонятным статусом и перспективами. ВВП на душу населения там в два раза ниже, чем в Республике Кипр. Большинство граждан Северного Кипра хотят воссоединиться с Республикой Кипр.

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У Украины есть сейчас все шансы построить сильное и богатое государство. А в России все будет развиваться ровно в обратном направлении. Санкции, введенные против России, носят не временный, а структурный характер. Путин не сможет не то, что разрабатывать новое современное вооружение, но совсем даже не факт, что ему удастся даже восполнить технику, потерянную во время войны.

Про стагнацию экономики можно забыть. Как теперь понятно, это был очень оптимистичный сценарий. Будет резкое падение ВВП – международные аналитики оценивают в 8-11%. Я думаю, что падение будет, как минимум, в 15%. И в последующие годы падение продолжится.

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Тогда у жителей оккупированных территорий, включая Крым, будет складываться в головах вполне себе черно-белая картина. Будущее с Россией – это все более глубокая нищета и деградация, а будущее с Украиной – это процветание, развитие и членство в ЕС. И тут уже эти оккупированные территории в составе России никакая госпропаганда не удержит.

Максим Миронов, профессор финансов, доктор Чикагского университета