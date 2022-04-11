Война с Россией: что позволяет Украине рассчитывать на победу

В России все еще огромные военные запасы – как техники, так и боеприпасов – которые в разы превосходят наши / Фото Минобороны РФ

Опасно недооценивать врага, но мы все равно в итоге победим.

Это важная тема, которая стала актуальной по ряду причин. Кто-то пересмотрел носителей исключительно побед. Кто-то видел слишком много фото и видео с уничтоженной техникой и живой силой врага. Кто-то слишком сильно рассчитывает на помощь наших партнеров. Кое-кто рассуждает в категориях, что украинские герои если и погибают, то забирают с собой 100 мсклей (да, я слышал такое вживую). Кроме того, решительная победа украинской армии на Северном фронте могла создать опасную иллюзию, что Россия больше не так опасна, как мы о ней думали. Это как многие в СССР после победы под Москвой думали, что немцы – "все", а потом получили порцию реальности весной 1942-го.

Поэтому иногда надо возвращать людей на поле реальности.

Сначала о факторах, которые должны нас лечить от недооценки противника и завышенных ожиданий:

1. У нас нет опции заставить Россию "капитулировать", сдать нам Крым, Донецк, Луганск, а желательно еще и Кубань в краткосрочном периоде. И из-за ядерного оружия, и из-за того, что проводить наступление на подготовленные к обороне позиции – это не атаковать их на временно оккупированной после 24 февраля территории. Для этого требуется принципиальное преимущество в силах и средствах.

2. Помощь от партнеров действительно значительно возросла, но все еще является недостаточной (!), особенно по сравнению с тем вкладом в режим Путина, который они сделали за предыдущие десятилетия.

3. Преимущество России в воздухе и на море не может быть нивелировано за счет исключительно поставок ПВО и противокорабельных ракет. Это – оружие защиты. Уничтожить их корабли или самолеты в местах базирования будет гораздо сложнее, чем некоторым кажется. И из-за их собственного ПВО, и из-за того, что тот же Крым – это полуостров-авианосец, фактически стационарная крепость.

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4. Санкции действительно очень большие, и они действительно разрушат российскую экономику, но это произойдет не завтра. И запас прочности у России для ведения войны еще есть. Даже когда холодильники россиян опустеют, инерция режима и общий уровень злобы к Украине и Западу позволят режиму какое-то время продержаться. А до действительно "мгновенной смерти" (где-то месяца за 2-3) российской экономики из-за блокирования нефтегазового экспорта еще далеко из-за позиций наших европейских партнеров.

5. В России все еще огромные военные запасы – как техники, так и боеприпасов – которые в разы превосходят наши. Если у нас до сих пор не закончились советские запасы боеприпасов, то – только представьте – сколько их у России. Да, их коррупция масштабнее нашей, но вспомните все взрывы на складах, все продажи военной техники и запасов при всех министрах обороны и всех президентах до 2014 года. Россия такого разоружения не проводила, и их запасы все еще огромны. Поэтому сейчас они достаточно спокойно могут выставить 5 пушек на нашу одну и иметь больший запас боекомплекта. Да, они не очень умеют стрелять, но разрушать города и превращать их в кирпичную пыль – вполне.

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6. У России действительно есть проблемы с квалифицированными кадрами и живой силой. Но ее "запасы" все еще огромны. В разы больше наших. Во-первых, потому что они не считаются с потерями. Во-вторых, потому что при всей коррупции они до 2014 года не убивали свое военное образование. И только учения от НАТО и опыт боевых действий наших офицеров и солдат несколько нивелируют эту разницу.

7. Россия ведет террористическую войну. Ей наплевать, что она скорее всего не способна нанести поражение украинской армии в честной войне по военным правилам. Она просто будет убивать как можно больше и разрушать как можно больше. И за то, что, в отличие от россиян, мы не можем игнорировать это, для них такая тактика в краткосрочной перспективе – козырь.

8. Мы видим, что за эти 1,5 месяца много процессов в управлении государством улучшились. Но как 8 лет назад у нас был дефицит квалифицированных менеджеров (особенно среднего звена), как 5 лет назад эта проблема оставалась, так и сейчас остается. И это не вопрос "нежелания назначать квалифицированных", это проблема банального отсутствия менеджеров нужной формации в нужном количестве. Проблему культуры управления системно за 8 лет никто решить не пытался. Поэтому качественного превосходства над Россией у нас здесь нет.

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Теперь о хорошем, что позволяет нам рассчитывать на краткосрочную и долгосрочную победу.

Краткосрочная победа – сохранение суверенитета и субъектности, освобождение юга (кроме Крыма) и большей части оккупированных территорий на востоке.

Долгосрочная победа – разрушение России как империи и как следствие деокупация Крыма и всей территории Луганской и Донецкой областей, полное восстановление суверенитета Украины над своей конституционной территорией.

Поэтому:

1. В краткосрочной перспективе при удачном для нас развития событий на фронте Россия потеряет физическую и психологическую возможность наступать. Российская армия находится под огромным психологическим давлением в котором можно выделить три составляющие:

разрушен миф о непобедимости и эффективности российской армии, которая способна иметь локальные успехи только за счет огромного преимущества в силах и средствах или зерг-раша живой силой;

значительная часть российских сил уже прибегла к мародерству и неконтролируемому насилию, что всегда снижает способность армии вести эффективные боевые действия;

очевидная неудача русской армии на севере может быть выдана за "хитрый замысел" для телезрителя, но российские военные все прекрасно знают и понимают, что дополнительно их деморализует.

2. Российская экономика деградирует. Деградирует уже почти 10 лет. И санкции, и – это еще более важно – репутационная смерть ускоряют экономическое обескровливание режима. Это происходит из-за, в том числе, слишком большого влияния государства на экономику и рейдерство ФСБ и других силовиков, которые уже почти 10 лет наращивают давление на российский бизнес.

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3. Даже в случае прекращения войны на тех или иных условиях разрушительные последствия санкций и войны продолжат работать. Хотя Россия может рассчитывать на частичную отмену санкций, но главные последствия войны для России – это репутационная смерть и огромный рост рисков любого сотрудничества с Россией. Возможность России продавать энергоносители, получать технологии, привлекать инвестиции будет подорвана на десятилетия. Например, возможность получать сложную технику в лизинг не восстановится очень долго после истории с самолетами. Россия станет экономически токсичной.

4. Россия прямо сейчас теряет остатки интеллектуального потенциала, которые пытаются убежать от режима Путина. Не очень важно, они искренние противники войны или боятся ее последствий для себя – главное, что они покидают Россию и делают невозможным ее развитие.

5. Российская военная машина потеряет почти весь свой потенциал для ведения более-менее технологической войны в текущей войне с Украиной. Но не будет иметь возможности его возродить. Потому что теперь Россия официально – враг для НАТО. И импорт технологий, которых у самой России нет, будет заблокирован. Проще говоря, России не хватит ни экономического, ни технологического ресурса.

6. Режим Путина, вероятнее всего, сохранится по итогам этого этапа войны, но продолжит деградацию из-за огромной институциональной коррупции, старения всего управленческого ядра и поиска внутренних врагов. Путин не сможет реформировать армию, силовые структуры или экономику. Для этого ему нужно измениться. Это невозможно.

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7. Любой исход, кроме безоговорочной победы (которую Россия уже не получит), будет для России долговременной катастрофой и постепенно приведет к огромному внутреннему политическому кризису по тому самому "югославскому сценарию".

8. Наши партнеры, похоже, начинают понимать (я здесь осторожен в оценках), какого монстра они вырастили. В том числе собственными силами, собственными деньгами и собственной слабостью. И будут давить Россию в том числе под давлением общественного мнения. Так что имперская Россия обречена.

В итоге:

1. Никакой недооценки возможностей России сейчас. Мы должны быть готовы, что следующие недели будут очень тяжелыми, и мы почувствуем на себе всю ярость и все остатки возможностей России.

2. Чем дальше, тем они будут слабее, а мы – сильнее.

3. По итогам этого этапа войны мы сохраним суверенитет.

4. Нам нужно очень быстро перевооружаться и проводить экономические реформы. Воспользоваться шансом закрепиться в "первом мире".

5. Россия падет – и мы выпьем вина или кофе в украинском Севастополе.

Юрий Богданов, журналист, блогер