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Война расползается по Ближнему Востоку - предупреждение Невзлина

Леонид Невзлин
31 июля 2026, 07:50
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Бизнесмен и политический комментатор считает, что атака на танкеры в Дамьетте может стать переломным моментом в противостоянии Ирана и его союзников с США и Саудовской Аравией.
Трамп, Иран
Война расползается по Ближнему Востоку / Коллаж: Главред

На фоне ударов КСИР по американским базам и морской блокады Саудовской Аравии хуситами конфликт на Ближнем Востоке получил новое измерение - пожар на танкерах в египетском порту Дамьетта. Об этом пишет в своей колонке Леонид Невзлин, предприниматель и политический комментатор. По его оценке, инцидент в Средиземном море может означать, что у противников Вашингтона больше нет географических ограничений. Публикуем колонку автора без сокращений.

Война расползается по Ближнему Востоку. Египетский кабинет министров подтвердил: пожар на двух газовых танкерах в средиземноморском порту Дамьетта - результат атаки дрона, а не несчастный случай. Это случилось недалеко от Суэцкого канала, который стал последним безопасным маршрутом для транспортировки саудовской нефти на мировые рынки.

Ответственности никто не взял, но атака произошла на фоне того, как КСИР выпустил баллистические ракеты по американским базам, а США совместно с Саудовской Аравией ударили по проиранским группировкам в Ираке. Хуситы объявили военно-морскую блокаду Саудовской Аравии. Теперь - горящие танкеры в египетском порту.

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Если за этим стоит Иран или его прокси - это может быть переломным моментом. До сих пор удары велись в Персидском заливе, Ормузском проливе, на американских базах в Иордании, Кувейте, Бахрейне. Дамьетта - это Средиземное море. Это новый географический фронт.

Один или два горящих танкера в средиземноморском порту - не катастрофа. Но они показывают: если за атакой стоят иранские прокси, то у них нет географических ограничений. Любой порт, любой маршрут, любое судно - потенциальная цель.

Конфликт, который Вашингтон пытается заморозить переговорами, продолжает расширяться - вне зависимости от того, идут переговоры или нет.

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О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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