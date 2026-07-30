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Июль стал рекордным по количеству ракетных ударов РФ по Украине: Коваленко раскрыл детали

Александр Коваленко
30 июля 2026, 19:10
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Эксперт объяснил, почему рост количества ударов не связан с увеличением производства ракет, а результат рассчитанного распределения имеющихся арсеналов.
Обстрел Львова - повреждены жилые дома
Обстрел Львова - повреждены жилые дома / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

На фоне участившихся массированных обстрелов Украины июль 2026 стал абсолютным рекордом по количеству применяемых Россией ракет - более 381 средство поражения. Военный эксперт Александр Коваленко проанализировал официальную статистику ПВО ВСУ по типам ракет и объяснил, почему этот показатель – не следствие наращивания производства, а результат выверенного и рассчитанного террора против гражданского населения. Публикуем его оценку.

В ночь на 30 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный комбинированный удар по Украине.

Согласно опубликованным ВС ВСУ данным оккупанты применили 284 дрон-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас"/др. и приманок "Гербера"/"Пародия" из которых сбито было 265 целей.

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Так же РОВ применили следующие ракеты:

  • 9М723/48Н6ДМ – 9 из которых перехвачена была 1 ед;
  • 3М22 "Циркон" – 4/0;
  • Х-101/3М14 "Калибр" – 61/54.

Таким образом, в июле противник уже применил более 381 ракетных средств поражения разного типа, из которых перехвачено было 198 целей, что делает этот месяц абсолютно рекордным по количеству применённых РОВ ракет!

Хочу отметить, что это официальная статистика ВС ВСУ по вечерним (с 18:00) и ночным ударам (до 09:00) и она не всегда включает дневные удары, в частности применение РОВ ракет Х-59/69, "Бандероль" и прочих средств.

Всего же

9М723/KN-23/5В55 – применено 122 ракет, из которых были перехвачены 16 + ??;

  • Х-101 – 138/127 ??;
  • 3М14 "Калибр" – 14/14;
  • П-800 "Оникс" – 5/0;
  • Х-59/69 – 59/41;
  • 3М22 "Циркон"- 24/??;
  • Х-31П – 10/0;
  • Х-22/32 – 4/0;
  • "Бандероль" – 5/0 (на самом деле намного больше, примерно в 10 раз).

Может показаться на первый взгляд, что противник стал производить больше ракет, из чего и позволяет себе настолько частые удары, но на самом деле это не так. Мы видим на протяжении всего месяца крайне взвешенное и рациональное применение средств террора, с учётом объемов их производства.

Например, в июле уже применено абсолютно рекордное количество баллистических ракет – 122. Но это стало возможным за счёт применения как ракет 9М723, производящиеся в количестве около 90 единиц в месяц, так и 48Н6ДМ, производящиеся в количестве до 50 ед. в месяц. То есть, потенциал применения этих ракет ограничен производственными мощностями в пределах 140-150 ракет в месяц.

Ракеты Х-101 и 3М14 "Калибр" суммарно были применены в количестве 152. Но в июле они массово применялись только в ночь на 2 июля и на 30 июля, в паузой в 28 дней. За 28 РОВ имели возможность произвести от 50 до 60 ракет Х101 и около 40 ракет 3М14 "Калибр".

Поэтому рекордный месяц июль достигнут противником за счёт использования предельно сбалансированного и рассчитанного террора.

Из нового – крайне активное и массовое применение Х-59/69 и "Бандеролей", а так же возвращение П-800 "Оникс".

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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