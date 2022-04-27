Война придет в Одессу, или Чем опасно для Украины бурление в Приднестровье

Ближе к майским российский десант может высадиться в Одессе / ГСЧС

Буду рассуждать о резонах военной операции в Приднестровье, не вдаваясь в детали, чтобы не наговорить лишнего.

Так вот, разгромить военную группировку рашистов в Приднестровье – это ликвидировать угрозу удара оттуда по Одессе. Что касается захвата склада боеприпасов в Колбасной – это вряд ли: при наступлении ВСУ его взорвут, причем так, чтобы пострадало мирное население села, а потом обвинят в этом Украину, ведь подлости рашистам не занимать.

Но, кроме резона, есть и сложности.

Очень сомневаюсь, что президент Молдовы Майя Санду обратится к нам с публичной просьбой о помощи. Если не сработают внешнеполитические факторы, то она будет колебаться до последнего – такой психотип: на словах решительна, в делах осторожна. Впрочем, существуют и не публичные формы такого обращения.

Еще меньше верю в серьезное участие армии Молдовы. Ведь в случае ее активных действий "Калибры" прилетят по Кишиневу. Мы-то к этому уже привычные, а в Молдове может возникнуть паника с политическими последствиями для Санду.

И уж совсем трудно мне представить участие армии Румынии – хоть в переодетом виде, хоть в обычном. Как страна, входящая в НАТО, она должна демонстративно оставаться в стороне, чтобы не подставлять весь Североатлантический блок.

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Существует также риск, что нашей операцией воспользуются рашисты и в этом случае высадят десант в район Днестровского лимана, поближе к Приднестровью, чтобы поддержать свою тамошнюю группировку. И тогда возникнет опасность, что мы там увязнем, чего допускать категорически нельзя.

Если по уму, то надо бы дождаться рашисткого десанта на Одессу, так как их поджимают сроки-символы – 2 мая и 9 мая, разгромить его, а потом уже заниматься Приднестровьем. Но это благие намерения, которые слишком редко соответствуют реальной жизни.

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В общем, ситуация многофакторная и неоднозначная (блажен тот, кому всегда все ясно). Не завидую нашему военно-политическому руководству, которому придется принимать непростое решение. А ведь придется.

Александр Кочетков, политический аналитик