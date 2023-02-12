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Война не кончится ни завтра, ни послезавтра

Александр Кочетков

политический аналитик

12 февраля 2023, 08:20
Исход войны все больше кристаллизуется в пользу Украины и цивилизованного мирового сообщества.
ВСУ, война, украинские военные
Война не кончится ни завтра, ни послезавтра, считает Кочетков / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Путинизм — это не гитлеризм, но за оплату в пятьсот рублей.

Всякая серьезная болезнь имеет внешние симптомы — температуру, кашель, сыпь и прочее. Опытный диагност ставит пациенту точный диагноз, пока тот еще только идет от двери кабинета к смотровой кушетке.

Военное поражение тоже имеет симптомы, заметные внимательному наблюдателю.

Вот, например, на митинг годовщины вторжения в Москве открыто собирают массовку за деньги. Но ведь в авторитарных режимах, пользующихся реальной поддержкой населения, так не поступают.

На массовых мероприятиях немецких фашистов не платили. Наоборот, публика рвалась десятками тысяч, экзальтированные фрау в экстазе вопили "Хочу ребенка от фюрера!". Искренне вопили.

И на сталинские марши и парады тоже из-под палки никого не гнали — идейные строители коммунизма почитали за честь принять участие. В соцсоревнованиях за это боролись.

Еще год назад на путинский митинг стремились бы множество москвичей и приезжих, ополоумевших от милитаристского дурмана. "Можем повторить!", "Украина за две недели!", вот это вот всё. А сейчас восторг масс приходится организовывать и донатить.

Еще один характерный признак надвигающегося фиаско — перетасовки в военных верхах. Сначала самый главный стратег — Герасимов. Затем череда однотипных мясников в генеральских погонах, успехами на поле боя, как и Герасимов, не замеченные. И теперь опять Герасимов. В спорте такой тренерский психоз называют метаниями по кругу. Успеха он не приносит.

Следующий симптом — публичная борьба и подковерные интриги приближенных к трону. Сначала Кадыров лез во все экраны, чтобы монетизировать предвкушаемую победу, потом, в отсутствие этой победы, стал поливать командование ВС РФ. Затем вынырнул Пригожин с идеей утилизировать зэков на благо хозяина Кремля и тоже начал наезжать на Шойгу и Герасимова. Меж собой окружение Путина воюет яростнее, чем с НАТО. Сейчас Пригожина сдвинули в сторонку, Кадыров сам полинял и поутих. А минобороны недоимперии взялось создавать свои ЧВК.

Разве такое можно представить в стране при успешном ведении боевых действий? Зачем людям, официально руководящим всеми военными — переформировывай их как угодно, принимай любые решения — еще и какие-то негосударственные военные структуры? Чтобы что?! Единственный вариант: чтобы быть защищенным, когда произойдет крах военной авантюры Путина.

А как отчаянно грызутся меж собой герои идеологического фронта недоимперии! "Военные корреспонденты" (войну нам они объявить побоялись, тогда откуда военкоры?) клеймят тыловых пропагандистов за трусость и нежелание "встать на военные рельсы". Те обвиняют оппонентов в искусственном турбопатриотизме и намерении устроить в России майдан.

Достаточно почитать разборки в соцсетях РФ вокруг убийства ублюдка Мангушева. Это тот, который косил под Гамлета с черепом в руках и вещал, что Украины больше нет. Украина как раз есть, это Мангушева кончили, причем, свои же. С таким настроением у тех, кто формирует общественные настроения, в войне не побеждают.

Причем, у всех пропагандистов начали присутствовать мысли, что проиграть Россия не может, не имеет права, нет никаких предпосылок, никогда-никогда-никогда…

Если у вас вторая армия мира и вы не проиграли за всю свою историю ни одной из войн, то откуда эти навязчивые опасения поражения? Откуда пораженческие истерики и судороги у высокопоставленных кремлевских шнурков вроде Соловьева?

Зачем заниматься успокаивающим самогипнозом, если Европа практически замерзла и распалась, Штаты переживают крах экономики, а Киев при очередном российском наступлении конечно же будет взят за три дня?

А если по долгу службы пропагандистам приходится все-таки провещать о грядущей победе над США, НАТО и оккупации Европы, то делается это совсем уж по-идиотски. Кадыров обещает лично уничтожить всех шайтанов во всем западном мире. Пригожин намерен поделиться с Украиной несколькими странами после захвата Россией всей Европы.

Медведев вообще несет химически чистую ахинею. Складывается впечатление, будто он создает аргументы для признания его невменяемым на предстоящем судебном процессе против российских военных преступников.

А официальный голос Кремля Песков на все вопросы отвечает, что всё идет по плану, но Кремль к войне не имеет никакейшего отношения. Если бы были успехи на фронтах, тоже бы не имел? Ага, как же! Наоборот, всячески выпячивал бы свою направляющую роль!

Вопрос: вожди, в головах которых ужас от предстоящего соседствует с намерением как-то замириться с Западом, а ниже которых происходит лютая грызня и поиски виноватых, способны выстроить реально победительную стратегию и тактику военных действий? Та ото ж.

При этом, война не кончится ни завтра, ни послезавтра. Предстоят тяжелейшие кровавые бои, будут продолжаться варварские бомбежки наших мирных городов, возможны тактические отступления украинских сил. Но исход войны все больше кристаллизуется в пользу Украины и цивилизованного мирового сообщества.

Источник

война в Украине Александр Кочетков
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