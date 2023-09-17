Война на истощение до 2032 года

Это выглядит как приемлемый и выгодный для всех компромисс: мы не отказываемся от территорий, но задачи и сроки их выполнения становятся реалистичными.

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"Поэтапная победа" выглядит как достаточно реалистичный план / коллаж: Главред, фото: 33-я отдельная механизированная бригада, 35-я ОБрМП

Правительство и вооруженные силы Германии не исключают, что военные действия в Украине могут продолжаться до 2032, и настраиваются на долгую войну и долговременную поддержку Киева - генерал-майор бундесвера, глава ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ, экс-министр обороны Кристиан Фройдинг на панельной дискуссии Фонда Пинчука.

"Мы готовы сделать время нашим союзником, а не союзником Путина. ...Поддержка Украины должна работать даже лучше в будущем. Нам придется лучше координировать свои действия и ускорить оказание помощи до достижения полной победы".

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Победа, по словам Фройдинга, - это выход на границы 1991 после возвращения всех оккупированных территорий.

Перекрыть сухопутный коридор в Крым - вероятно, обязательное условие этого этапа войны, даже если он не будет последним. И Европа рассчитывает после этого в той или иной степени заморозить противостояние, вывести его на новый уровень "войны на истощение России". Это истощение предварительно и обсчитывают довести до логического конца где-то до 2032. И тогда же в Украину, очевидно, вернутся все оккупированные территории.

Я бы не сказал, что это такой уж неприемлемый для нас план (если это действительно план, хотя очень похоже): после выбивания оккупанта из низовья на несколько лет зафиксировать ситуацию в пределах 2014 года. А Крым и Донбасс вернуть позже, когда будет истощена и разрушена экономика РФ.

Это выглядит как приемлемый и выгодный для всех компромисс: мы не отказываемся от территорий, но задачи и сроки их выполнения становятся реалистичными.

Тем более, что все равно территории, долгое время находившиеся под вражеской оккупацией, при любых условиях придется несколько десятилетий реабилитировать в изоляции и при спецстатусах. А на это нужны ресурсы, специалисты и уверенная государственная экономика.

В целом "поэтапная победа", если союзники действительно выберут этот вариант, выглядит как достаточно реалистичный план.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



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