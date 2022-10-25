УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Столицу России могут перенести в Нижний Новгород или Екатеринбург

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

25 октября 2022, 06:23

Одни регионы России активно втягиваются в войну, а другие наслаждаются мирной жизнью. Но скоро очередь войны дойдет и до столицы России.

кремль, взрыв
Столицу России могут перенести в Нижний Новгород или Екатеринбург, считает Небоженко / Reuters, УНИАН

Кремль, для получения стратегического преимущества в войне и подавления сопротивления украинцев, активно прощупывает западные страны на предмет своего использования ТЯО или грязной ядерной бомбы. С одной стороны, министр обороны России Шойгу обзванивает политиков и военных Запада, чтобы предупредить о риске их военно-политической помощи Украине. А с другой стороны, упорно намекает Западу, что отчаявшееся Украина сама может применить грязное ядерное оружие против России. Но ему никто не верит, ибо только Путин активно использовал ядерный шантаж в своей агрессивной политике.

Но в этой истории с грязным ядерным оружием появился один неожиданный внутрироссийский аспект. Дело в том, что российско-украинская война сильно изменила Россию. После этой страшной войны Россию трудно будет узнать.

Там может радикально поменяться не только режим личной власти Путина, но и административно-территориальное устройство и даже столица России. Уже сейчас реально Россия поделена на несколько частей по уровню использования военного положения.

Одни регионы России активно втягиваются в войну, а другие наслаждаются мирной жизнью. Но скоро очередь войны дойдет и до столицы России.

Так, например, угроза Путина использовать грязную бомбу в борьбе с Украиной, вместо нанесения ТЯО, очень опасна прежде всего для самой России, ибо наилучшим местом ее применения может быть только "центр принятия решений", гигантский мегаполис, столица страны - Москва. Жители регионов России могут себе только представить какой хаос и паника начнется в столице страны, в жизни 12 миллионного мегаполиса, когда радиация овладеет Москвой. Но "бункерного" Путина трудно упрекнуть в рациональности или благоразумии, тем более любви к Москве.

В свою очередь, после использования ядерного устройства, лишение "зараженной" Москвы статуса столицы открывает перед преемниками Путина большие перспективы, как по справедливой конфедерализации России, так и переносу столицы в новое более безопасное место, подальше от Украины, где-то в центр страны, например в Нижний Новгород или Екатеринбург. Или назад - в Санкт-Петербург, что отрывает историческую возможность возникновения "русского государства" на обломках путинской РФ.

Источник

война в Украине Владимир Путин Виктор Небоженко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:23

Столицу России могут перенести в Нижний Новгород или Екатеринбург

05:36

Путин подписал себе и России смертный приговор: астролог назвал дату начала конца

05:20

Аджика, от которой слюнки потекут: самый простой рецепт обалденной закускиВидео

05:07

Как лучше всего заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора

04:15

"Непослушные фото в постели": Кайли Дженнер показалась в обалденном корсете без лифчика

Реклама
03:56

Выгодно ли Западу, чтобы Путин ударил ядерным оружием по Украине - ответ экспертаВидео

03:40

Неприятности и серьезные конфликты: астролог рассказала, кому ждать беды в новолуние 25 октябряВидео

03:20

Вкуснее Оливье в 10 раз: бомбический салат на Новый год 2023 - легкий рецептВидео

03:10

Зачем враги объявили в Херсоне эвакуацию жителей: объяснение эксперта

02:40

"Потоп" с аномалией: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом и назвали датыВидео

02:07

Виктория Бекхэм задрала ногу в латексном костюме кошки со змейкой на причинном местеВидео

01:35

Низкий уровень жизни приводит к агрессии: Пономарев объяснил, какой должна стать РоссияВидео

00:51

Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечьВидео

24 октября, понедельник
23:59

Зима станет самой сложной в истории Украины - ЗеленскийВидео

23:45

Красный маникюр неописуемой красоты: 8 впечатляющих вариантов на осень 2022

23:36

"Сорвали операцию на взлете": Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе"Видео

23:10

"Ждите": Медведев натянул черный плащ и начал угрожать УкраинеВидео

22:36

Украина ломает вторую армию мира: Зеленский рассказал, как Россия потерпела крах и стала просителемВидео

22:01

Кароль показала редкие фото со взрослым сыном

21:59

"Будит во мне жажду": 43-летняя Пинк в бикини расплылась под мексиканским солнцем

Реклама
21:58

Хотели сковать войска РФ, но нанесли мощный удар: Сырский рассказал об операции ВСУ на Харьковщине

21:56

Не видят никаких признаков: в США не верят, что Россия планирует применить ядерное оружие в УкраинеВидео

21:55

Цены станут заоблачными: в Украине может исчезнуть популярный вид мукиВидео

21:30

"Топить украинских детей": в чем просчитался пропагандист Красовскиймнение

21:09

"Одно недоумение": Симоньян шокировала ответом за призыв "убивать и топить" украинских детейВидео

20:57

Звезда Блондинки в законе показала редкое фото сына-двойника

20:56

"Гетман пробивает дно": в Сети разозлились на поздравление Порошенко Си Цзиньпина с переизбранием

20:34

Украину ждет худшая зима в истории: в Нафтогазе прогнозируют перебои со светом и отоплениемВидео

20:17

У Зеленского жестко проехались по России и назвали единственный способ покончить с шантажомВидео

20:10

Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятностиВидео

20:07

"Просто абсурд": Столтенберг разнес заявления РФ о подготовке Украиной "грязной бомбы"Видео

19:55

Ворвется потепление: синоптики назвали дату последнего теплого дня в Украине

19:54

"Ох, мадам Саркози!": Карла Бруни в крошечных трусиках похвасталась фигурой на пляже

19:44

ВСУ контрнаступают на Херсонщине, войска РФ готовятся к бегству – перехват ГУРВидео

19:38

Марк Фейгин. Восемь месяцев войныВидеоблоги

19:26

Им оборачиваются вслед: 4 знака зодиака, которые всегда на стиле

19:22

В Генштабе рассказали, какие населенные пункты ВСУ освободили на ДонбассеВидео

19:00

Зеленский обратился к Израилю: призвал сделать выбор между Киевом и Москвой и дать Украине ПВОВидео

18:44

"Запасы сокращаются": Зеленский рассказал, сколько ракет Россия выпустила по УкраинеВидео

18:29

Не повезло, не срослось: 5 женских имен, которые приносят несчастья

Реклама
18:10

Конкурент Волочковой: путинист Певцов растянулся в корявом шпагате

17:56

Под угрозой Киев, Львов и Польша: оккупанты показали карту радиуса поражения "грязной бомбы"Видео

17:52

Войскам Путина грозит неизбежное поражение в Херсоне – бывший главком армии БританииВидео

17:51

"Понаехали, б...": певица Наргиз обматерила КиркороваВидео

17:42

Застарелый жир моментально исчезнет: как просто и легко очистить противень от нагара

17:19

Дом – полная чаша: 3 знака зодиака могут разбогатеть уже в ноябре

17:15

"Лучше не обострять": в Италии отменили концерт ТНМК из-за неофашистов

17:06

ВСУ после Херсона пойдут на Крым, а Путин объявит военное положение по всей РФ – ФейгинВидео

16:57

Полно убитых и раненых: после точных ударов ВСУ больницы в Токмаке забиты оккупантамиВидео

16:44

Сложно держаться: Кароль поделилась секретом молодости и стройности

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять