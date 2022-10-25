Столицу России могут перенести в Нижний Новгород или Екатеринбург, считает Небоженко / Reuters, УНИАН

Кремль, для получения стратегического преимущества в войне и подавления сопротивления украинцев, активно прощупывает западные страны на предмет своего использования ТЯО или грязной ядерной бомбы. С одной стороны, министр обороны России Шойгу обзванивает политиков и военных Запада, чтобы предупредить о риске их военно-политической помощи Украине. А с другой стороны, упорно намекает Западу, что отчаявшееся Украина сама может применить грязное ядерное оружие против России. Но ему никто не верит, ибо только Путин активно использовал ядерный шантаж в своей агрессивной политике.

Но в этой истории с грязным ядерным оружием появился один неожиданный внутрироссийский аспект. Дело в том, что российско-украинская война сильно изменила Россию. После этой страшной войны Россию трудно будет узнать.

Там может радикально поменяться не только режим личной власти Путина, но и административно-территориальное устройство и даже столица России. Уже сейчас реально Россия поделена на несколько частей по уровню использования военного положения.

Одни регионы России активно втягиваются в войну, а другие наслаждаются мирной жизнью. Но скоро очередь войны дойдет и до столицы России.

Так, например, угроза Путина использовать грязную бомбу в борьбе с Украиной, вместо нанесения ТЯО, очень опасна прежде всего для самой России, ибо наилучшим местом ее применения может быть только "центр принятия решений", гигантский мегаполис, столица страны - Москва. Жители регионов России могут себе только представить какой хаос и паника начнется в столице страны, в жизни 12 миллионного мегаполиса, когда радиация овладеет Москвой. Но "бункерного" Путина трудно упрекнуть в рациональности или благоразумии, тем более любви к Москве.

В свою очередь, после использования ядерного устройства, лишение "зараженной" Москвы статуса столицы открывает перед преемниками Путина большие перспективы, как по справедливой конфедерализации России, так и переносу столицы в новое более безопасное место, подальше от Украины, где-то в центр страны, например в Нижний Новгород или Екатеринбург. Или назад - в Санкт-Петербург, что отрывает историческую возможность возникновения "русского государства" на обломках путинской РФ.

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