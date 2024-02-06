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Война идет не на освобождение, а на истощение

Александр Коваленко
6 февраля 2024, 08:10
Как я выше написал, наступление на Купянск у РОВ идёт уже более полугода.
Война идет не на освобождение, а на истощение
ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Вчера статья одного известного и влиятельного издания, о готовящемся наступлении на Купянск, меня застала в дороге, с постоянно пропадающим интернетом, а потому, своевременно отреагировать на написанное, уже извините, не смог. Но обойти стороной данный материал, в котором говориться про 40 тысяч россиян, 500 танков и 600 ББМ, готовых штурмовать Купянск, ну просто не мог.

Начну, пожалуй, с того, что наступление РОВ на Купянск интенсифицировали с конца мая – начала июня 2023 года. То есть, как таковое наступление ведётся уже как больше полугода, с катализацией штурмовых действий примерно с ноября. Хотя, в целом, попытки вернуть контроль над Купянском РОВ предпринимали с 2022 года, практически сразу после бегства из города.

В нынешней же фазе наступления принимают участие подразделения ГВ "Запад", которая представляет собой следующий набор сил и средств:

видео дня
  • Личный состав – 57,5 тыс;
  • Танки – 750;
  • ББМ – 1 250;
  • Ствольная артиллерия – более 700 ед;
  • РСЗО – более 200.

При этом, в районе Белгородской области размещает группа прикрытия границы следующего вида:

Личный состав – около 12,5 тыс;

  • Танки – 100;
  • ББМ – 150;
  • Ствольная артиллерия – 350 ед;
  • РСЗО – 40 ед;

Основное направление удара на сам Купянск, через Синьковку, где главную роль играют 25-я и 138-я ОМСБр, южнее оперирует ОМСБр, а вдоль трассы Р-07 силы 1 ТА, в первую очередь 47-я ТД. Именно в этой связи ГВ "Запад" самая насыщенная танковой компонентой. У ГВ "Запад" танков даже больше чем у самой боеспособной и многочисленной ГВ "Юг".

Собственно, набор, как вы заметили, куда более объёмный и устрашающий, нежели в упоминаемой статье уважаемого издания, которая многих напугала. Так, что же теперь, посыпать голову пеплом и размахивая руками бегать по коридорам с воплем "Всьо прапало"?

Нет.

Как я выше написал, наступление на Купянск у РОВ идёт уже более полугода. При этом относительная численность ГВ "Запад" за этот период критически не менялась. То есть, РОВ наступают этим составом уже более полугода, не наращивая показатели сил и средств, а находясь в состоянии регулярной компенсации потерь. Например, в середине декабря 2023 в составе ГВ "Днепр" было около 740 танков. То есть, прирост небольшой и в рамках компенсации регулярных потерь, с учётом возможностей ВПК по штатному комплектованию подразделений.

Что интересно, в середине 2023 личного состава у "западных" было почти 63 тысячи.

Иными словами, уважаемое издание не только не дало более-менее достоверной информации о группировке противника на плацдарме, но и удосужилось пропустить мимо внимание тот факт, что СОУ больше полугода сдерживают превосходящие силы противника по Лимано-Купянской оси.

Да, не скрою, ситуация на плацдарме стабильно очень тяжёлая. Но такая стабильно очень тяжёлая ситуация по всей линии боестолкновений. И единственное в чём оказалось абсолютно правым уважаемое издание, так это в том, что все действия по ЛБС сейчас для РОВ обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами. После же захвата села Крохмальное, у высшего российского руководства и вовсе сработал рефлекс, и началось обильное слюноотделение. Они посчитали, что захват маленького, стёртого с лица земли села, на шестой месяц бесконечных штурмов, позволит им прыгнуть выше головы и вот, левый берег Оскола уже маячит на горизонте.

Правда, предварительно, чтобы доползти до левого берега нужно захватить Пещановку и проползи 6 км по непростому простреливаемому ландшафту. Разумеется, в лоб никто не будет сейчас переть, а поступят по умному и начнут ровнять фланги, что уже ощущается по возросшему прессингу в районе Котляровки и Кисловки, с попыткой мгновенного прорыва бравой тяжёло-бронированной конницей. Но…

На сегодня нет ничего такого, к чему-бы не были бы готовы СОУ на данном участке театра военных действий. Но проблема не столько в количестве танков и безумного мяса у врага, сколько в вопросе пропорционального им количества боекомплекта.

В декабре 2023 года я написал большой материал о предстоящей смене приоритетов и новой фазе войны, в которой детально разложил, что нас сейчас важно убивать как можно больше врагов и жечь как можно больше техники, без привязок к территориям. Сейчас идёт война не столько на освобождение, сколько на истощение.

Уясните это уже и приберегите пепел на другой раз.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко
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