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Война и запасы титана в Украине: о публикации Newsweek

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

30 января 2023, 08:16
В бывшем СССР доля Украины в производстве ильменитовых концентратов составляла 90%.
Война и запасы титана в Украине: о публикации Newsweek
Кристаллы титана / avamet.ru

США поддерживают Украину в том числе из-за запасов титана, которые специалисты называют "огромными", пишет американское издание Newsweek.

Украина является одной из пяти стран-производителей концентратов титановых руд в мире. На ее территории сосредоточено 20% мировых запасов и добычи этого минерала.

В бывшем СССР доля Украины в производстве ильменитовых концентратов составляла 90%. В Житомирской области расположено крупнейшее в Европе апатит-титановое Семигородское месторождение.

Newsweek отмечает, что титан имеет решающее значение для разработки передовых военных технологий Запада (он широко используется в производстве самолетов, вертолетов, кораблей, танков и ракет большой дальности).

При этом свыше 90% ресурса США импортируют. Источник, знакомый с ситуацией в оборонной промышленности США, заявил изданию, что этот металл - "ключевая уязвимость" Америки.

"Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы создать новый канал добычи титана. Но если России удастся захватить месторождения и заводы страны, то Москва усилит свое глобальное влияние на все более стратегически важные ресурсы", — так рисует Newsweek суть титановой коллизии.

Автор материала обращает внимание еще и на то, что титан так и не подпал под антироссийские санкции.

Тут ещё нужно добавить, что Украина до 24.02. 2022 продолжала экспортировать титановую руду в рашку. Все 8 лет. Хотя та была критически зависима от нас. Перерабатыыала и затем продавала в США. Тому же "Боингу". А мы продавали "металлолом ".

Мой друг Борис Соболев, бывший зам-министра финансов, боролся с этим и много мне рассказывал. Но "умер" при очень загадочных обстоятельствах....

Украина очень богатая на природные ресурсы страна. И война идёт во многом и за них.

Пуйло прекрасно осознавал, что после того , как рынок сельхосземель заработает (а это должно было случиться уже к лету 2022-го) и иностранный спекулятивный капитал зайдет в Украину, потом "забрать и поделить" уже не удастся.

Ещё один немаловажный фактор начала полномасштабной войны, о котором умалчивают.

Источник

новости США
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