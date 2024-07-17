'Война – это материя цифр': что происходит на фронте

Крынки оказали своё влияние на всю зону БД и каждая жизнь, оставшаяся там, сохранила десяток жизней по другим направлениям.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, flickr

Крынки…

В информационном пространстве появилось некое заявление о том, что СОУ вышли из Крынок и… И это правда.

Подразделения СОУ были выведены из Крынок не сегодня, ни вчера и не неделю назад, а намного раньше, но… Но оглашение и обсуждение данного факта, без официального подтверждения, навредило бы. Навредило бы чему, если в крынках никого нет? А вот об это и поговорим.

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Про расширение плацдарма в районе именно Крынок стало известно в начале ноября 2023. Именно тогда стали поступать сообщения о том, что СОУ установили контроль над частью села на левом берегу. Что примечательно, другие плацдармы сразу же исчезли из информационного потока и о них особо не сообщалось. Основной темой по Херсонщине были именно Крынки.

Как только в Крынках возник плацдарм командование РОВ, тут же сконцентрировали силы и средства на этой локации, и это повлияло на многие аспекты дальнейших боевых действий в южном плацдарме. В частности, ликвидацией небольшого плацдарма в Крынках занялись 26-й МСП 70-й МСД 18 ОВА и 810-я ОБр МП. На тот момент ГВ "Днепр" РОВ насчитывала 64 тысячи тел.

По началу Крынки РОВ штурмовали то, что называются в лоб, используя как пехоту, так и механизированную компоненту. Количество подразделений, участвующих в нейтрализации плацдарма увеличивалось и, это уже были не только 70-я МСД и 810-я ОБр МП, но и 328-й ДШП 104-й ДШД, и 234-го ДШП 76-й ДШД, и прочим сбродом.

Кроме того, по мере увеличения группировки РОВ, ГВ "Днепр" в компоненте личного состава увеличивалась быстрее и объёмнее, чем любые другие. На сегодняшний день ГВ "Днепр" это более чем 120 тысяч тел. Вот интересно, каков бы был эффект, если бы +60 тысяч тел нарисовалось в составе ГВ "Юг" или ГВ "Центр"…

Думаю, сейчас будет возникать множество разного рода мнений относительно Крынок… А стоило ли? Нужно ли было?

И в основном, каждое из этих мнений будет опираться в своих выводах, что зашли, погибли и вышли, а результат? А результат это не освобождённые территории. Результат – это очень, очень жёсткое сковывание сил врага, который на уровне военного преступника путина, ещё в феврале этого рассказывал сказки про контроль над крынками, хотя тогда его и близко не было.

Война это место для эмоций. Война – это материя цифр. И если бы не Крынки, то сейчас мы с вами обсуждали бы не Покровское и Торецкое направление, а наступление на Славяно-Краматорскую агломерацию. Если бы не Крынки, то сейчас мы бы обсуждали не Липцы и Волчанск, а Великий Бурлук. Если бы не Крынки, то мы бы с вами сегодня обсуждали не заход РОВ в Урожайном, а в Великой Новосёловке.

Крынки оказали своё влияние на всю зону БД и каждая жизнь, оставшаяся там, сохранила десяток жизней по другим направлениям.

Но, самое главное то, что выйдя из Крынок, мы вышли из них уже тогда, когда удерживать их не имеет смысла. А российские оккупанты зайти в них уже никак не смогут. Там нет позиций, которые можно удерживать. А им очень хочется. Они сидят в лесопосадках в ожидании команд генералов, но прилетает боеприпас и, они горят ясным пламенем. Они прорываются в безжизненные и опустошенные Крынки и оказываются как на открытой ладони.

Мы вышли, а они там горят, не имея возможности даже туда зайти. Что может быть лучшим?

Крынки за полгода были превращены в безжизненное поле и сейчас они не контролируются РОВ. Крынки – это серая зона. Но РОВ пытаются туда зайти, а потому, вокруг крынок держат свой ресурс. И его СОУ продолжают методично нивелировать. Схема продолжает работать? Да.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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