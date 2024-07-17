УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Война – это материя цифр": что происходит на фронте

Александр Коваленко
17 июля 2024, 19:10
89
Крынки оказали своё влияние на всю зону БД и каждая жизнь, оставшаяся там, сохранила десяток жизней по другим направлениям.
'Война – это материя цифр': что происходит на фронте
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, flickr

Крынки…

В информационном пространстве появилось некое заявление о том, что СОУ вышли из Крынок и… И это правда.

Подразделения СОУ были выведены из Крынок не сегодня, ни вчера и не неделю назад, а намного раньше, но… Но оглашение и обсуждение данного факта, без официального подтверждения, навредило бы. Навредило бы чему, если в крынках никого нет? А вот об это и поговорим.

видео дня

Про расширение плацдарма в районе именно Крынок стало известно в начале ноября 2023. Именно тогда стали поступать сообщения о том, что СОУ установили контроль над частью села на левом берегу. Что примечательно, другие плацдармы сразу же исчезли из информационного потока и о них особо не сообщалось. Основной темой по Херсонщине были именно Крынки.

Как только в Крынках возник плацдарм командование РОВ, тут же сконцентрировали силы и средства на этой локации, и это повлияло на многие аспекты дальнейших боевых действий в южном плацдарме. В частности, ликвидацией небольшого плацдарма в Крынках занялись 26-й МСП 70-й МСД 18 ОВА и 810-я ОБр МП. На тот момент ГВ "Днепр" РОВ насчитывала 64 тысячи тел.

По началу Крынки РОВ штурмовали то, что называются в лоб, используя как пехоту, так и механизированную компоненту. Количество подразделений, участвующих в нейтрализации плацдарма увеличивалось и, это уже были не только 70-я МСД и 810-я ОБр МП, но и 328-й ДШП 104-й ДШД, и 234-го ДШП 76-й ДШД, и прочим сбродом.

Кроме того, по мере увеличения группировки РОВ, ГВ "Днепр" в компоненте личного состава увеличивалась быстрее и объёмнее, чем любые другие. На сегодняшний день ГВ "Днепр" это более чем 120 тысяч тел. Вот интересно, каков бы был эффект, если бы +60 тысяч тел нарисовалось в составе ГВ "Юг" или ГВ "Центр"…

Думаю, сейчас будет возникать множество разного рода мнений относительно Крынок… А стоило ли? Нужно ли было?

И в основном, каждое из этих мнений будет опираться в своих выводах, что зашли, погибли и вышли, а результат? А результат это не освобождённые территории. Результат – это очень, очень жёсткое сковывание сил врага, который на уровне военного преступника путина, ещё в феврале этого рассказывал сказки про контроль над крынками, хотя тогда его и близко не было.

Война это место для эмоций. Война – это материя цифр. И если бы не Крынки, то сейчас мы с вами обсуждали бы не Покровское и Торецкое направление, а наступление на Славяно-Краматорскую агломерацию. Если бы не Крынки, то сейчас мы бы обсуждали не Липцы и Волчанск, а Великий Бурлук. Если бы не Крынки, то мы бы с вами сегодня обсуждали не заход РОВ в Урожайном, а в Великой Новосёловке.

Крынки оказали своё влияние на всю зону БД и каждая жизнь, оставшаяся там, сохранила десяток жизней по другим направлениям.

Но, самое главное то, что выйдя из Крынок, мы вышли из них уже тогда, когда удерживать их не имеет смысла. А российские оккупанты зайти в них уже никак не смогут. Там нет позиций, которые можно удерживать. А им очень хочется. Они сидят в лесопосадках в ожидании команд генералов, но прилетает боеприпас и, они горят ясным пламенем. Они прорываются в безжизненные и опустошенные Крынки и оказываются как на открытой ладони.

Мы вышли, а они там горят, не имея возможности даже туда зайти. Что может быть лучшим?

Крынки за полгода были превращены в безжизненное поле и сейчас они не контролируются РОВ. Крынки – это серая зона. Но РОВ пытаются туда зайти, а потому, вокруг крынок держат свой ресурс. И его СОУ продолжают методично нивелировать. Схема продолжает работать? Да.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Кочетков война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

19:53 Синоптик
Украину накроет волна отключений электроэнергии: как будут действовать графики 18 июля

Украину накроет волна отключений электроэнергии: как будут действовать графики 18 июля

18:20 Украина
"Я не могу дышать": эмоциональный разговор военного с родными после возвращения из плена

"Я не могу дышать": эмоциональный разговор военного с родными после возвращения из плена

18:16 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Град, шквалы и грозы: в Украину скоро придет похолодание 7574

Град, шквалы и грозы: в Украину скоро придет похолодание

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической 4041

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической

Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16 3085

Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16

Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой 2734

Какова реальная цель военных учений Китая и Беларуси: Ступак поразил догадкой

Последние новости

19:53

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

19:48

Над Украиной кружил самолет ВВС Британии: все подробности

19:37

Как сделать дома прохладнее в жару: легкий, но рабочий способ

19:11

Стоимость доллара и евро достигла исторического максимума: НБУ обновил курсы валют

19:10

"Война – это материя цифр": что происходит на фронтемнение

У Трампа больше шансов победить на выборах в США, и это не трагедия для Украины – КочетковУ Трампа больше шансов победить на выборах в США, и это не трагедия для Украины – Кочетков
18:39

Как сделать самодельную стиральную машину из тазика и бутылкиВидео

18:20

Украину накроет волна отключений электроэнергии: как будут действовать графики 18 июля

18:16

"Я не могу дышать": эмоциональный разговор военного с родными после возвращения из плена

18:15

Порошенко тратит миллионы донатов украинцев на выкуп из суда взяточников и аферистов - Иванов

Реклама
18:14

Как увеличить скорость работы ноутбука: простые способы, о которых знают единицыВидео

18:06

Совсем обезумели: в России ноют из-за блэкаутов, призывают бить по ЧАЕС

18:03

Как использовать яблочную кожуру: 3 хитрости, о которых вы не догадывались

17:42

РФ изменила тактику в море: в ВМС назвали неожиданную причину, почему враг прячет флот

17:12

"Я не прощаюсь": Коноплянка объявил о завершении футбольной карьеры

16:53

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт

16:29

Жара в Украине будет бить рекорды каждый год: какой будет погода в ближайшие 10 дней

15:54

"Он спивается": актриса-путинистка сделала скандальное заявление про Галкина

15:52

Истощение России в технике достигнет критической точки в 2025 году — The Economist

15:40

Адель ставит на паузу карьеру и уходит со сцены: "Когда-нибудь к этому привыкну"

15:39

Как удалить пятно от маркера с одежды: простой, но очень эффективный способВидео

Реклама
15:29

Боюсь быть такой же, как ты: дочь Агутина обратилась к отцу

15:26

Чем отличается шампанское от просекко: простое объяснениеВидео

15:20

Гороскоп на завтра 18 июля: Близнецам - нелегкая дорога, Девам - прилив сил

15:19

Популярная украинская актриса получила серьезные травмы за границей.Видео

15:11

Поддержали Украину и осудили Орбана: Европарламент одобрил новую резолюцию

15:09

Обнимались и плакали: из плена вернулась почти сотня наших защитниковФотоВидео

14:47

Мобильные операторы будут работать без света дольше: в Госспецсвязи назвали сроки

14:35

Покушение на Трампа: эксперт назвал главные мотивы стрельбы - была ли "постановка"

14:15

Считает себя "человеком Президента" - несмотря на весь позор, Николай Тищенко продолжает примазываться к властной команде

14:11

Как почистить микрофон в телефоне - лучшие домашние методы

13:45

Военнообязанные будут получать штрафы через "Дію": кого это касается

13:25

Когда увидел ТЦК: Узелков показал, как убегает от полиции

13:07

"Страдают 10 лет": в США жестко ответили Лаврову на заявления об угрозах для РФ

13:05

Когда перестанут отключать свет в Украине: названы сроки

13:05

Киркорова уличили в зависимости: певец ошарашил фото в шортах

12:33

Ситуация со светом может улучшиться: Энергоатом подключил энергоблок-тысячник

12:28

Солнечная вспышка частично "заглушила" связь: Землю накрыла новая магнитная буря

12:15

Зачем нужна маленькая черная точка возле камеры - всего их 3

12:03

Поможет ли покушение выиграть выборы в США Трампу: Кочетков дал прогноз

11:28

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической

Реклама
11:24

Жара внесла коррективы: в энергосистеме Украины ухудшилась ситуация - Минэнерго

10:45

Киев накроет гроза с градом и шквалами: какой будет погода сегодня

10:44

Китайский гороскоп на завтра 18 июля: Козлам - нервы и злость, Кролики - пересмотрите бюджет

10:31

В Германии планируют вдвое сократить военную помощь Украине - Reuters

10:18

Как избавиться от тли и муравьев без химии: лучшее средство растет на огородеВидео

10:11

Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16

10:11

Конец траура: Диана Гурцкая засветилась без очкови в белом платье

09:59

Греция планирует через США передать Украине 32 истребителя F-16 - Al Jazeera

09:51

Соломия Витвицкая призналась, как ее бывший муж реагирует на ее новый роман

09:47

"Что вы за животное?": Кислица высмеял представителя России в ООН

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять