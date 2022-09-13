Война - это единственный путь к миру

Единственный надежный путь к миру - это нанесение врагу тяжелых поражений

Псевдоминистр МИД Лавров в очередной раз заявил о готовности недоимперии к переговорам. Уже два месяца из Кремля всячески намекают, что хотят таких переговоров. Их продвигают президент Турции Эрдоган и глава ООН Гутьериш, поддерживают канцлер Шольц и президент Макрон. Да и из Вашингтона последнее время тоже поступают сходные сигналы.

Резон Кремля очевиден. Там хотели бы получить паузу, которую используют для скрытой мобилизации (в том числе, и за счет добровольно-принудительного перевода призывников на контракт), расконсервации советской военной техники, закупки беспилотников и того, что закупить удастся. А под шумок попытаются выторговать смягчения каких-то санкций, в частности, в энергетической сфере. Чтобы затем, с новыми силами, продолжить агрессию против Украины.

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Есть свои резоны и у нашего военно-политического руководства.

Прежде всего, нам нужны массовые поставки техники и боеприпасов. Необходимое количество может обеспечить именно лендлиз, так как свободные запасы вооружения, которые можно передать Украине, постепенно иссякают. А на производство вооружения нужно время. Которое всегда в дефиците. Переговоры такой возможности способствуют.

Кроме того, мирные переговоры дают пусть призрачную, но надежду, что удастся избежать уничтожения нашей энергетической инфраструктуры. А это тема чрезвычайно заботит нашу власть. Кстати, сложности с электричеством не помешают транспортировке вооружения, так как она будет осуществляться на тепловозной тяге. А вот с пассажирскими перевозками могут быть проблемы.

Раз резоны есть у обеих сторон, то мирные переговоры могут и состояться. И я не стал бы слишком уповать на резкие заявления наших руководителей, что никаких переговоров до полной деоккупации Украины: одно дело — мотивирующие политические лозунги, другое — военно-технологические реалии. Тем более, в условиях полной зависимости от западных поставок.

В рамках потенциального перемирия Россия готова уйти из оккупированных территорий юга Украины — на малоприемлемых для нас условиях. И даже убраться с Донбасса — на совсем неприемлемых условиях. А Крым вывести за скобки и вообще не обсуждать. При этом надо четко понимать, что в свое время недоимперия обязательно нарушит все договоренности и продолжит агрессию, обвинив в нарушении Украину, НАТО и подземных рептилоидов.

Своеобразным типа приятным соусом к таким переговорам будут слухи о том, что Путин постепенно отходит от власти, передавая ее неким "прагматикам" в Кремле, которые желают восстановления отношений с цивилизованным миром. Группе Патрушева, в частности.

Даже если переговоры и начнутся, то они неминуемо зайдут в тупик. Максимум, чего можно достичь — это решения отдельных гуманитарных вопросов: обмен пленными, коридоры для беженцев, условная демилитаризация вокруг Запорожской АЭС. Да и то вряд ли.

Единственный надежный путь к миру — это нанесение врагу таких поражений, которые вызовут в недоимперии масштабный политический кризис и реальную смену власти. Уничтожение военной базы РФ в Крыму — одно из таких поражений.