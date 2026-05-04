Война дронов выходит на новый уровень: Копытько назвал уязвимость РФ

Удар по нефтебазе

Пока мир фиксирует рост роли беспилотных технологий в войнах, для Украины ключевым становится вопрос эффективности ударов по логистике и энергетике противника. В своем анализе военно-политический обозреватель Алексей Копытько объясняет, как атаки дронов влияют на работу российских портов, флота и нефтетранспортной инфраструктуры, а также почему даже защищенные объекты остаются уязвимыми. Подробнее о последствиях – в материале.

С 2 часов ночи до 8 утра 3 мая аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге работал с ограничениями. Ибо в это время СБУ совместно с ССО, ГУР, СБС и ГПСУ охватывали вниманием порт Приморск.

Причина коллективного визита: на днях Служба внешней разведки Украины доложила президенту, что в Приморске зафиксирован наименьший уровень падения отгрузки нефти и нефтепродуктов – 13%. В Усть-Луге этот показатель достигал 43%. Чтобы никому не было обидно, решили подравнять.

Согласно обнародованной информации, значительные повреждения получил один из нефтеналивных причалов. Насколько это серьёзно – будет заметно в ближайшие дни. Но самое интересное – не это.

Как сообщается, во время атаки поражён (многие написали "потоплен" - это неверно) малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". Наши СМИ подчёркивают, что он является носителем ракет "Калибр". И это правда. Но есть дополнительный контекст.

Когда в марте 2026 г. добрые дроны начали посещать Приморск и Усть-Лугу, петербуржцы и петербурженки со свойственным им аристократизмом вопрошали "а что происходит? у нас вообще есть флот? а на кой он нам нужен, если и танкеры не защищает, и порты не прикрывает?".

Ибо практически любой современный корабль – это мощная единица ПВО. Он может обнаруживать и поражать широкий спектр целей.

В частности, МРК проекта "Каракурт" оснащен системой "Панцирь-М" (не считая штатных ПЗРК и др.).

Когда проявилось, что сухопутное ПВО не справляется, плюс раздули информацию, что дроны летят над Финским заливом, логичным вариантом было задействовать флот для прикрытия как минимум Приморска и Высоцка.

В составе Балтийского флота 3 "своих" МРК проекта "Каракурт". Корабли данного типа начали строить в 2015 г., всего ВМФ РФ должен получить 18 штук. На данный момент было построено 8 штук, ещё 3 по плану должны передать флоту в 2026 году.

Среди прочего, 3 "Каракурта" – "Аскольд", "Циклон" и "Амур" - были построены на заводе "Залив" (Керчь) для ЧФ РФ.

"Аскольд" в ноябре 2023 был поражён ракетами в Керчи и с тех пор в ремонте. "Циклон" в мае 2024 был потоплен в Севастопольской бухте. "Амур" ещё в процессе достройки быстренько перевели на Каспий, где летом 2024 г. приняли в состав Черноморского флота, а потом отправили … на Балтику по внутренним водным путям. Ибо "нарастали угрозы со стороны НАТО".

Будет смешно, если повреждения получил именно сбежавший из Крыма "Амур".

Технически это означает, что корабли, призванные уберечь порт, сами превращаются в мишень. Они наверняка что-то перехватывают, но это слишком дорогостоящий и рискованный формат против роя дронов.

БПЛА корабль не потопит, но может разворотить ему систему управления, РЛС и другие ценные агрегаты, сделав бесполезным. Потом годами чинить.

И теперь надо думать, чем защищаться.

2. Также сегодня появились данные о результатах визита дронов ЦСО "А" СБУ на ЛПДС "Пермь". Вероятно, это лучший дипстрайк в исполнении дронов.

На данной ЛПДС было 10 основных резервуаров: 6 Х 50К м куб. и 4 Х 20К м куб. Станция могла хранить порядка 380К куб м нефти или порядка 2,4 млн баррелей (если это Urals, то общий вес – 328 тыс. тонн нефти).

На данный момент уничтожены как минимум 5 из 6 резервуаров 50К, последний – либо уничтожен, либо повреждён. Т.е., ЛПДС утратила как минимум 66% ёмкости резервуарного парка (вероятно – 79%).

Если предположить, что утраченные 5 резервуаров были наполнены под завязку, это значит, сгорело 1,57 млн баррелей нефти.

Можно сделать поправку на то, что их заливали не полностью, но также добавить, что утрачена часть нефти повреждённого резервуара.

В качестве ориентира можно взять 1,5 млн баррелей. Сами можете перемножить на текущую стоимость.

Но это не главное.

Утрачены дорогостоящие резервуары, которые строить – 2 года каждый. Даже если запараллелить - это 4-5 лет работы. К тому же из-за разлившейся нефти сгорела часть технических трубопроводов и насосного оборудования.

Станция утратила большую часть мощности на годы. Что неизбежно затронет работу нефтепроводов.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

