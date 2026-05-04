Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Война дронов выходит на новый уровень: Копытько назвал уязвимость РФ

Алексей Копытько
4 мая 2026, 08:10
БПЛА корабль не потопит, но может разворотить ему систему управления, РЛС и другие ценные агрегаты, сделав бесполезным.
удар по нефтебазе, солдат рф
Удар по нефтебазе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Пока мир фиксирует рост роли беспилотных технологий в войнах, для Украины ключевым становится вопрос эффективности ударов по логистике и энергетике противника. В своем анализе военно-политический обозреватель Алексей Копытько объясняет, как атаки дронов влияют на работу российских портов, флота и нефтетранспортной инфраструктуры, а также почему даже защищенные объекты остаются уязвимыми. Подробнее о последствиях – в материале.

С 2 часов ночи до 8 утра 3 мая аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге работал с ограничениями. Ибо в это время СБУ совместно с ССО, ГУР, СБС и ГПСУ охватывали вниманием порт Приморск.

Причина коллективного визита: на днях Служба внешней разведки Украины доложила президенту, что в Приморске зафиксирован наименьший уровень падения отгрузки нефти и нефтепродуктов – 13%. В Усть-Луге этот показатель достигал 43%. Чтобы никому не было обидно, решили подравнять.

видео дня

Согласно обнародованной информации, значительные повреждения получил один из нефтеналивных причалов. Насколько это серьёзно – будет заметно в ближайшие дни. Но самое интересное – не это.

Как сообщается, во время атаки поражён (многие написали "потоплен" - это неверно) малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". Наши СМИ подчёркивают, что он является носителем ракет "Калибр". И это правда. Но есть дополнительный контекст.

Когда в марте 2026 г. добрые дроны начали посещать Приморск и Усть-Лугу, петербуржцы и петербурженки со свойственным им аристократизмом вопрошали "а что происходит? у нас вообще есть флот? а на кой он нам нужен, если и танкеры не защищает, и порты не прикрывает?".

Ибо практически любой современный корабль – это мощная единица ПВО. Он может обнаруживать и поражать широкий спектр целей.

В частности, МРК проекта "Каракурт" оснащен системой "Панцирь-М" (не считая штатных ПЗРК и др.).

Когда проявилось, что сухопутное ПВО не справляется, плюс раздули информацию, что дроны летят над Финским заливом, логичным вариантом было задействовать флот для прикрытия как минимум Приморска и Высоцка.

В составе Балтийского флота 3 "своих" МРК проекта "Каракурт". Корабли данного типа начали строить в 2015 г., всего ВМФ РФ должен получить 18 штук. На данный момент было построено 8 штук, ещё 3 по плану должны передать флоту в 2026 году.

Среди прочего, 3 "Каракурта" – "Аскольд", "Циклон" и "Амур" - были построены на заводе "Залив" (Керчь) для ЧФ РФ.

"Аскольд" в ноябре 2023 был поражён ракетами в Керчи и с тех пор в ремонте. "Циклон" в мае 2024 был потоплен в Севастопольской бухте. "Амур" ещё в процессе достройки быстренько перевели на Каспий, где летом 2024 г. приняли в состав Черноморского флота, а потом отправили … на Балтику по внутренним водным путям. Ибо "нарастали угрозы со стороны НАТО".

Будет смешно, если повреждения получил именно сбежавший из Крыма "Амур".

Технически это означает, что корабли, призванные уберечь порт, сами превращаются в мишень. Они наверняка что-то перехватывают, но это слишком дорогостоящий и рискованный формат против роя дронов.

БПЛА корабль не потопит, но может разворотить ему систему управления, РЛС и другие ценные агрегаты, сделав бесполезным. Потом годами чинить.

И теперь надо думать, чем защищаться.

2. Также сегодня появились данные о результатах визита дронов ЦСО "А" СБУ на ЛПДС "Пермь". Вероятно, это лучший дипстрайк в исполнении дронов.

На данной ЛПДС было 10 основных резервуаров: 6 Х 50К м куб. и 4 Х 20К м куб. Станция могла хранить порядка 380К куб м нефти или порядка 2,4 млн баррелей (если это Urals, то общий вес – 328 тыс. тонн нефти).

На данный момент уничтожены как минимум 5 из 6 резервуаров 50К, последний – либо уничтожен, либо повреждён. Т.е., ЛПДС утратила как минимум 66% ёмкости резервуарного парка (вероятно – 79%).

Если предположить, что утраченные 5 резервуаров были наполнены под завязку, это значит, сгорело 1,57 млн баррелей нефти.

Можно сделать поправку на то, что их заливали не полностью, но также добавить, что утрачена часть нефти повреждённого резервуара.

В качестве ориентира можно взять 1,5 млн баррелей. Сами можете перемножить на текущую стоимость.

Но это не главное.

Утрачены дорогостоящие резервуары, которые строить – 2 года каждый. Даже если запараллелить - это 4-5 лет работы. К тому же из-за разлившейся нефти сгорела часть технических трубопроводов и насосного оборудования.

Станция утратила большую часть мощности на годы. Что неизбежно затронет работу нефтепроводов.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

09:28Мир
В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС

09:00Интервью
"Может произойти что-то важное": Politico узнало, что Европа ожидает нападения РФ

"Может произойти что-то важное": Politico узнало, что Европа ожидает нападения РФ

08:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Китайский гороскоп на сегодня, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Китайский гороскоп на сегодня, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Последние новости

09:28

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

09:00

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС

08:56

С 4 мая начинается новая эпоха: 3 знака зодиака кардинально изменят свою жизнь

08:32

Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

08:30

"Может произойти что-то важное": Politico узнало, что Европа ожидает нападения РФ

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:10

Война дронов выходит на новый уровень: Копытько назвал уязвимость РФмнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:12

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

06:13

Не только зеркала: какой подарок на свадьбу может "сократить" продолжительность брака

Реклама
05:55

"Под воздействием алкоголя и веществ": над Бритни Спирс состоится суд

05:17

Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

04:41

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

03:33

Деньги, успех или опасность: значение встречи с котом по народным приметам

02:19

Что происходит после смерти: ученые ошеломили неожиданным открытием

02:15

Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

00:58

Как спасти ламинат после вздутия: простой трюк без разборки конструкцииВидео

03 мая, воскресенье
23:58

Погода преподнесёт сюрприз: жителей Киев предупредили о переменах

23:37

Настоящее лето ворвется в Днепр, но с сюрпризом — прогноз на неделю

22:57

Что означает номер вашего дома или квартиры: какое число счастливое

Реклама
22:51

Эра LED ламп проходит: какая новая технология меняет правила игры в интерьере

22:42

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

22:14

Гороскоп на завтра, 4 мая: Львам — коварство, Козерогам — выгода

21:47

Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

21:46

РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

20:49

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

20:38

Динамо открыло счёт, но Шахтёр переломил ход матча: как прошло классическое дерби

20:35

Водителям грозит новый штраф: за одну ошибку могут наказывать сразу

20:15

Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

19:51

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семенаВидео

19:51

Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

19:35

Чайник как новый за минуты: хитрый способ убирает накипь без усилийВидео

19:10

Последний парад наступает: Эйдман о провале Путинамнение

18:55

Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

18:52

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

18:37

Дом без лишних деталей: женщина хитро спрятала розетки и стала звездой в Сети

18:14

Не только жужжание по вечерам: чем на самом деле опасны жуки для вашего двора

17:55

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

17:52

Любимчики Вселенной: кому улыбнется удача до конца мая

17:28

Взорваны резервуары и трубопроводы: детали удара по НПС в Перми

Реклама
17:13

РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

17:11

Фреймут показала детей, которые вернутся в Украину: "Мы с мужем согласились"

16:56

Всегда рядом: пожилые соседи довели молодую женщину до истерики

16:40

Почему 4 мая нельзя заниматься уборкой: какой церковный праздник

16:25

Россияне штурмуют границу и прорываются на запад: названо опасное направление

16:23

В шаге от финала: почему одну из самых глубоких станций так и не открыли для людей

16:12

Тренд на женственность: какие вещи украсят базовый гардероб на лето 2026Видео

15:56

Стюардесса показала, что у нее под униформой: пассажиры замерлиВидео

15:39

"Необычный" лайфхак, который спасает в жару: как без особых усилий охладить жилье

15:29

Погода еще сто раз изменится: синоптики предупредили о переменчивой погоде

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять