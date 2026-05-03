Последний парад наступает: Эйдман о провале Путина

Российские войска стройными рядами проползут по Красной площади по-пластунски.

https://opinions.glavred.info/posledniy-parad-nastupaet-eydman-o-provale-putina-10761677.html Ссылка скопирована

Путин и парад / Коллаж Главред, фото скрин с видео

На фоне войны России против Украины и изменений во внутренней политике РФ все большее внимание привлекает трансформация символических ритуалов власти. В своей колонке социолог и публицист Игорь Эйдман анализирует, как изменение формата парада 9 мая может свидетельствовать о более глубоких процессах в российской системе. Автор объясняет, почему такие сигналы влияют на восприятие власти и ее легитимность. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Последний парад наступает В России готовится жалкая пародия на парад. Военной техники на параде не будет — только пешие колонны долбодятлов в военной форме. видео дня

Власти боятся украинских атак, да и вся техника на фронте.

Я думаю, маршировать тоже побоятся. Российские вояки стройными рядами проползут по Красной площади по-пластунски. Впереди — Белоусов с Герасимовым.

А Путин будет наблюдать за ними из мавзолея, но не с трибуны, а из ленинского саркофага. Испуганный диктатор будет там лежать, загримированный под Ленина (мумия которого на реставрации), в надежде, что Владимира Ильича украинцы точно не тронут, ведь он "создал Украину".

А если серьёзно, фактическая отмена парада — сильный удар по религии победобесия и дискредитация её верховного жреца Путина. Для победобесных отмена военного парада на 9 мая — как если бы отменили всенощную перед Пасхой, то есть неслыханное кощунство и нарушение традиции. Это удар по авторитету и легитимности Путина.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред