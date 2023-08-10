Война будет продолжаться, пока Путин в Кремле, и это понимают все

Когда пишут, что якобы кто-то склоняет или собирается склонять Украину к миру на условиях Кремля - это все полная чушь.

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Если бы Путин исчез, конструкция мира появилась бы очень быстро/ колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

Люди, имеющие большой опыт политического руководства, лучшие специалисты мировой дипломатии и специалисты, знающие до деталей проблематику международной безопасности за столетие, - не предлагают никакого плана урегулирования, поскольку все понимают, что переговоры с Кремлем - в его нынешнем состоянии - об окончании войны - невозможны. "Война будет продолжаться пока Путин в Кремле".

Поэтому, когда пишут, что якобы кто-то склоняет или собирается склонять Украину к миру на условиях Кремля - это все полная чушь. Это просто кто-то читает публицистические колонки в разделе "мнения" или "сценарные доклады" и переносит эти дискуссии в область практической политики в жанре "в Вашингтоне ведут закулисные переговоры".

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Не понимая "как это все вообще работает". В настоящий момент ни у кого нет никакого плана урегулирования, поскольку Кремль не собирается выходить из войны на условиях компромисса. А вот если бы Путин исчез, и на его месте появился бы условный "мишустин/собянин/чемезов", то конструкция возможного мира появилась бы очень быстро.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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