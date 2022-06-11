Война будет долгой: почему Путин снова стал "собирателем земель"

Отношение украинцев к войне должно измениться - она рискует быть долгой / УНИАН

Что интересного во вчерашнем выступлении Путина по поводу 350-летия Петра I.

Во-первых, Путин живой, и неплохо выглядит. Надежды на рак крови, рак толстой кишки, тонкой кишки, кажется, эфемерны. Да и потом - есть Патрушев, есть Медведев, Кириенко... Российская империя - это не только Путин; это система, машина, махина...

Что сказал. Провёл параллель между войной Петра против Швеции и войной России против Украины. Дескать, и тогда, и сейчас, война идёт не ради отторжения территорий, а ради возвращения.

"Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал... Возвращал. И укреплял. Вот чего делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять."

Риторика абсолютно изменилась. В начале агрессии Путин говорил про "помощь братским республикам", про "демилитаризацию" и "денацификацию", говорил про претензии к НАТО... Теперь всё просто: "возвращать" и "укреплять". Вот и все цели войны. Маски сорваны.

Поэтому и наше отношение к войне должно полностью измениться. Не стоит рассчитывать на санкции, не надо надеяться на переговоры, нечего мечтать о раке толстой кишки...

Путин не остановится. Потому что это не Путин воюет с Украиной. Это - империя, которая не может жить без расширения, экспансии. Это сам Пётр I, дух которого не выветрился из российских властных кабинетов.

Читайте такжеВремя на исходе: почему Украине нужно торопиться освобождать свои землиПоэтому война будет долгой. Пока не погибнет Российская империя, или свободная Украина.

Никакого западного оружия, никакой западной помощи на такую войну не хватит. Надо самим делать танки, самолёты, орудия, снаряды для такой войны. Надо готовить людей - каждого украинца - для такой войны.

Другого выбора нет. Это все знают. Но не все принимают. Такое принятие сродни принятию смерти, которой каждый подсознательно хочет избежать. Но избежать невозможно.

Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ, блогер