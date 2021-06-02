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"Вовина деревня" на ВДНХ рискует стать кузницей кадров на экспорт

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

2 июня 2021, 06:49

Что может изменить строительство еще одного университета при деградации общей системы образования и снижении экономической сложности?

Зеленский
Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Университет имени "несвятого Владимира" - примерно так в историю может вляпаться прожект Зеленского по строительству в Украине "нового" университета.

Немецкий экономист Бруно Кналл в 1963 году написал книгу "Роль и значение профессионального образования в рамках планирования развития". Ключевая идея, которая затем стала модификацией теории "порочного круга нищеты", примерно следующая (процитирую в интерпретации Нуреева):

"...Отсталая экономика не позволяет выделить достаточных средств для развития образования и профессиональной подготовки и переподготовки кадров, что приводит к низкому уровню квалификации рабочей силы, постоянной нехватке специалистов, что в свою очередь приводит к низкой производительности труда, а значит ещё больше способствует отсталости экономики, которая не может выделить достаточных средств для преодоления существующей тенденции"..

Читайте такжеЧто не так с планом Зеленского построить университет для "людей будущего"Это примерно один из "кругов нищеты", закольцевавшихся в Украине, о котором я пишу последние годы.

Что может изменить строительство еще одного университета при деградации общей системы образования и снижении экономической сложности? Ничего. Если даже предположить, что там будет создан оазис среди всеобщего распада, это будет просто "кузница кадров" на экспорт.

Любая образовательная система - это предложение человеческого капитала в ответ на внутренний спрос со стороны реального сектора. Для кого мы готовим конструкторов, технологов, авиаторов, ученых, если у нас закрываются заводы и сокращаются научные институты?

На заре независимости, украинская экономика по уровню сложности (данные лаборатории экономической сложности Хаусмена и Идальго), входила в топ-40, опережая соседей. Сейчас мы опустились ниже 50-го места и уступаем почти всем региональным конкурентам. А будет еще хуже, ведь мы идем не к модели национальной промышленной политики и реновации индустриального ядра, а к грузинской модели "простых решений и еще более простых результатов". А Грузия за последние годы улетела по показателю экономической сложности с шестого десятка в восьмой, попутно почти ликвидировав свою науку.

У нас нет корреляции между государственной экономической политикой и образовательным заказом и структурой абитуриентов. Точнее сказать - есть полный дисбаланс.

Читайте такжеВыпускников даже лучших украинских вузов приходится переучивать с первого дня работы - экспертСистема образования в успешных странах базируется на кластерном развитии. В этом ее успех. Любой ВУЗ должен быть генератором потока знаний и инноваций. Произойти это может, только в тому случае, если он является одним из элементов технологического кластера наряду с предприятиями реального сектора и научными институтами. ВУЗ-ы формируют человеческий капитал, наука - генерирует инновации, промышленность формирует на них спрос.

Лучшие клиники на западе - университетские. В качестве центров трансферта инноваций и их диффузии выступают государственные и рыночные механизмы, выполняющие центральную роль в кластерной модели развития. На центрах трансферта инноваций, например, основано польское экономическое чудо.

Затем формируются межсекторальные перетоки знаний и инноваций, как это происходит, например, при взаимодействии кластеров в Нидерландах.

Если всего этого нет, то можно построить университет и в Могадишо (кстати, там недавно перезапустили Национальный университет Сомали) - результат будет примерно тот же. В "экономике официантов и сезонных работников", умные не нужны.

Отбор для работодателей будет происходить не на основе тестов и знаний, а по состоянию зубов.

Цинизм происходящего, особенно "выпукло" проявляется сейчас, в период биологических угроз.

Мы много говорим о вирусах, а вы знаете, что наши биологические факультеты готовят специалистов лишь по вирусам растений, так как ни в одном украинском университете нет лицензированной по уровню защиты биолаборатории для изучения вирусов животных и человека?

Вместо того, чтобы потратить эти 7 млрд. грн. на обновление лабораторий в украиснких университетах, у нас запускают строительство "вовиной деревни" на ВДНХ.

Владимир Зеленский высшее образование
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