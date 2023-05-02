Сегодня россияне целый месяц накапливают ракеты, чтобы из 18 ракет 3 попали.

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Андрусив говорит, что россияне с ужасом просыпаются и читают новости, не начали ли ВСУ контрнаступление / 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Быть орком до войны - это кричать о Киеве за 3 дня и Ла-Манше за две недели. Сегодня - это радоваться продвижению на 150 м в Бахмуте.

Быть орком до войны - это заставлять бояться весь мир. Сегодня - это с ужасом просыпаться и читать новости, не начали ли ВСУ контрнаступление.

Быть орком до войны - это каждый год пафосно отмечать 9 мая с угрозами на весь мир. Сегодня - это отменять парады и с ужасом ждать украинских прилетов по Москве.

видео дня

Быть орком до войны - это угрожать ударом по Польше за размещение ЗРК Патриот. Сегодня - это когда тебя выбрасывают из помещения русской школы в Варшаве мордой об пол.

Быть орком до войны - это гульбанить в дорогих ресторанах Европы и петь Любэ. Сегодня - это плакать по замороженным активам и не иметь возможности поехать в Европу.

Быть орком до войны - значит требовать, чтобы с вами обращались как с Соединенными Штатами. Сегодня - это клянчить боеприпасы у Ирана и Северной Кореи.

Быть орком до войны - это кричать "не смешите мои Искандеры". Сегодня - это целый месяц накапливать ракеты, чтобы из 18 ракет 3 попали.

Быть орком до войны - это пиарить свои танки Армата и "дедов - героев". Сегодня - это поставлять на фронт Т-55 и давать героев насильникам и педофилам.

Быть орком до войны - значит иметь силу и влияние. Сегодня - это быть опущенным и обосранным на весь мир.

"Такую страну про**али!"

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