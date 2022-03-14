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Военный эксцесс, или Почему Путин прямо не сможет напасть на Польшу или Литву

Александр Кочетков

политический аналитик

14 марта 2022, 08:18

Россия может и хотела бы напасть на НАТО, но она не имеет на это возможности, ведь вся ее военная мощь сосредоточена в Украине.

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У Путина нет возможностей для нападения на НАТО / Reuters

Нападение России на страны-члены НАТО маловероятно, потому что Россия фактически увязла в войне против Украины и уже о том стремительном наступлении, которое она планировала, речь уже не идет.

То есть ресурсов нападать сейчас на европейские страны фактически нет. На этом фоне недавняя ситуация с падением беспилотника в Хорватии, которая входит в НАТО, тоже выглядит смешно, ведь объяснение этому значительно проще, чем кажется. Потому что речь шла о советском беспилотнике, который потерял управляемость и летел себе прямо через Европу и просто упал там, куда долетел. Но это военный эксцесс, а не сознательная провокация.

Но есть ситуация, что при использовании западных аэродромов для украинской авиации, Россия может пытаться бомбить ракетами объекты на территории этих стран. И тогда это фактически будет война против них. Даже если одна единственная ракета или самолет пересечет границу, это будет означать военные действия против стран НАТО. Но этого Россия опасается, потому что она может и хотела бы напасть, но она не имеет на это возможности, ведь вся ее военная мощь сосредоточена в Украине.

Есть и другой вариант, потому что Россия угрожает атаковать западный конвой с оружием и боеприпасами, идущими в Украину. Но со своей стороны представители НАТО и Соединенных Штатов заявили, что тогда это будет рассматриваться непосредственно как нападение на НАТО и отвечать на это также адекватно, по крайней мере тогда речь сразу пойдет о закрытии неба. Тем более, что попытка атаковать полигон возле Львова, произошедшая накануне, приведет к усилению поддержки НАТО в отношении Украины.

И войну нельзя спрогнозировать на 100 процентов - есть какие-то планы, но она всегда сопровождается различными эксцессами. И происходит то, что никто не планировал.

Читайте такжеКак время работает против ПутинаПоэтому даже те ракеты во Львове, которые они выпускали из бомбардировщиков, также могут прилететь куда угодно и упасть, например, на территории той же Польши или любой другой страны. И это обязательно спровоцирует обратные действия со стороны НАТО - это нельзя предсказать, но вероятность этого достаточно велика.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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