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Военные учения в Украине - это красная тряпка для Путина, на которую он не может броситься

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

1 декабря 2021, 09:04

Если бы РФ могла напасть на Украину, она бы уже это сделала. Но россияне понимают, что даже захватив часть территории, ее будет трудно содержать.

военные учения Украины и США
Для России военные учения в Украине - это очередной раздражитель / dpsu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для учений в 2022 году.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, его принятие "обеспечит выполнение задач в сфере безопасности и обороны в контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса государства". В частности, речь идет о многонациональных учениях Объединенные усилия-2022, украино-американских Rapid Trident-2022 и Sea Breeze-2022, украино-британских Козак Мейс-2022, украино-польских Silver Saber-2022, украинско-румынских Риверайн-2022, а также многонациональных учениях Кленовая Арка-2022, Светлая Лавина-2022, и Викинг-2022.

Этот законопроект - ежегодный, его подавали не только Зеленский, но и другие украинские президенты.

Единственное, что в нем меняется - это численность участников и количество учений. То есть у нас с каждым годом углубляется интеграция со странами-партнерами и членами НАТО, соответственно, масштабность учений также растет.

Кроме того, из года в год растет и количество учений - если раньше, на заре сотрудничества, когда только начинали программу "Партнерства ради мира", было всего два вида учений в году - сухопутные и морские Sea Breeze, тогда как сейчас таких учений около десятка.

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Но независимо от того, сколько будет учений и в какой численности, у России все планы насчет Украины уже определены. И если бы Россия могла напасть, она уже бы это сделала. Но они не могут, поскольку цена нападения на Украину гораздо выше, чем цели, которые ставит перед собой Россия, а именно - поглощение Украины.

Россияне трезво оценивают ситуацию и понимают, что всю Украину они поглотить не смогут, а захватив даже часть территории, они будут не в состоянии ее содержать.
Читайте такжеПутин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и назвал условие ненападенияОднако для России учения в Украине - это очередной раздражитель и те "красные линии", которые Путин рисует сам себе (как ранее он сам сказал). То есть Россия в политическом плане будет делать громкие заявления о том, что учения их "напрягают", что интеграция Украины в ЕС и НАТО - это очень плохо и т.д. Кстати, в РФ уже считают, что появление инфраструктуры НАТО в Украине неизбежно и это лишь дело времени.

В связи с этим, единственное место, где РФ может максимально нагадить Украине в ответ на расширение учений - только на Донбассе путем увеличения количества обстрелов. Плюс провести уже стандартную процедуру "бряцания оружием" - собрать некую группировку войск и провести учения напротив тех районов, где будут проходить украинские учения. Больше Россия ни на что сегодня не способна.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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Владимир Зеленский законопроект военные учения Олег Жданов новости Украины
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