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Военное безумие Путина будут оплачивать несколько поколений россиян

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

26 марта 2022, 17:25

Войной Путин добился того, что вся Украина ненавидит Россию от Харькова до Ужгорода, а РФ на десятилетия попала на санкции и на иски от Украины.

Вся Россия будет работать на то, чтобы оплатить все то, что они натворили
Теперь россиян будут ненавидеть везде и долго, потому что нельзя просто так взять и бомбить соседнюю страну / Reuters

В России еще много чего не поняли по поводу Украины.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", – сказал господин Рудской (цитата по "РИА Новости").

Да, отличные цели достигли. Вся Украина ненавидит Россию от Харькова до Ужгорода, попали на санкции на десятилетия, попали на иски от Украины, думаю, под триллион долларов от государства, бизнеса и населения.

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Или вы думаете, что мы России наших убитых, изнасилованных женщин, разрушенные дома и инфраструктуру со счетов спишем? Нет, теперь западные юристы озолотятся на этом. Мы будем гоняться за всеми активами России, которые можно будет арестовать.

Пошел корабль в Китай? Ловим корабль. Полетел самолет? Ловим самолет. Есть недвижимость? Ловим недвижимость. Виртуальные активы? Все сюда. Вы были вне политики Путина? Скажите это Авену. Вы приехали, всей своей пафосной тупорылой шоблой. Потому что нельзя просто так взять и бомбить страну, потому что вы страдаете девиациями и вас мало любили в детстве.

Теперь вас будут ненавидеть везде и долго.

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Каждый украинец должен знать, что все убытки, которые нанесла Россия, все страдания, будут зафиксированы, описаны и поданы в форме исков. Поэтому фиксируйте все время, что вы потеряли, сохраняйте документы. Вся Россия будет работать на то, чтобы оплатить все то, что они натворили. В Украине будет построена целая юридическая инфраструктура вокруг этого. Я думаю, что Украина даже создаст Министерство репараций, которое будет заниматься всем этим.

Каждый россиянин эту "спецоперацию" будет оплачивать трудом нескольких поколений вперед. Впрочем, начнет доходить только тогда, когда придется выворачивать карманы. Так что пусть скажут Путину спасибо за это. Повоевали, так повоевали. Вы эту войну будете помнить очень долго.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

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война в Украине репарации вторжение России Юрий Романенко
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