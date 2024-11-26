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Во всем виноват Путин?

Игорь Эйдман
26 ноября 2024, 06:10
571
Почему власти удалось убедить большинство россиян безропотно, а многих и с энтузиазмом поддержать войну?
Во всем виноват Путин?
Война в Украине и Путин / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Такие как Путин?

Российские политэмигранты разделились на две неформальные партии:

1. Во всем виноват Путин,

видео дня

2. Во всем виновата Россия и россияне.

Я считаю, что и те и другие по своему правы. Безусловно, российское общество в подавляющем большинстве не хотело полномасштабной войны в 2022 году (да и Крым до захвата в 2014 практически никому не был нужен). Это была воля именно сбрендившего диктатора, даже окружение его явно боялось такого развития событий (вспомним знаменитое предвоенное заседание Совбеза).

Однако за время войны большая часть населения России в той или иной степени стала соучастником диктатора и его преступной авантюры. Кто-то работает на войну напрямую: это миллионы силовиков, госслужащих, пропагандистов, включая учителей и преподавателей, активистов-зетников, работников ВПК и госкорпораций. Кто-то помогает государству воевать своими налогами (некоторые - помимо своей воли, но в основном - без моральных проблем). Кто-то просто ободряет войну и/или обеспечивает поддержку Путину и другим проверенным кандидатам на псевдовыборах. Это не все россияне, но очевидное большинство.

Почему так произошло? Почему власти удалось убедить большинство россиян безропотно, а многих и с энтузиазмом поддержать войну? Конечно, страх и пропаганда сыграли важную роль, но не только они. Имперские амбиции диктатора, его жестокость, национальная спесь, ксенофобия и гомофобия, патриархальный сексизм, подчеркнутая маскулинная авторитарность легко вписались в коллективное бессознательное значительной части россиян. Они вначале приняли его образ, риторику, методы, а затем автоматически - и войну, как естественное продолжение всего этого.

Помните, некая певичка в нулевые пела, что хочет "Такого как Путин!". Живя в России, я постоянно сталкивался с такими как Путин - жестокими авторитарными личностями, полными имперской (московской, национальной или другой) спеси. В силовых структурах их всегда было почти 100%. Но не только. Я встречал множество Путиных в совершенно разной среде: Путин-физрук или военрук в школе, Путины-работяги на заводе и преподы в университете, Путины-бандиты и Путины-чиновники. Скажу больше, средний российский мужчина (ни какой-нибудь интеллектуал и эстет, а представитель морального большинства) - чаще всего тоже Путин. И самое главное, я сам был отчасти Путиным (например, когда морально оказался на стороне империи во время Первой Чеченской войны). И даже сейчас, понимаю, что ещё не полностью выдавил Путина из себя.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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война в Украине Игорь Эйдман
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