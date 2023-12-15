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Во вчерашнем решении Евросоюза прекрасно все

Павел Климкин
15 декабря 2023, 13:41
Европа способна показывать не только язык, но и зубы.
Во вчерашнем решении Евросоюза прекрасно все
"Свое" Орбан еще возьмет / коллаж фото УНИАН

Во вчерашнем решении Евросоюза об открытии переговоров прекрасно все. Само собой остается желание лидеров ЕС не оказаться в заложниках Венгрии и сохранить лицо. А также нежелание Орбана быть козлом отпущения для Путина. Да и есть те в ЕС, кто пока не знает, что с нами делать, ведь еще никогда в истории переговоры не начинались со страной в состоянии войны.

Хотя конечно "свое" Орбан еще возьмет, ведь консенсус нужен для открытия и закрытия каждого раздела переговоров. А главное - ЕС "показал язык" Путину, который в тот же день рассказывал на ежегодной пресс-конференции о "русском городе Одессе" и всем остальном в том же смысле. Решение о переговорах является, как говорят в Евросоюзе, геополитическим. Оно определяет новые границы Европы и собственно новую Европу.

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Которая способна показывать не только язык, но и зубы. И так же способна поддержать одесситов, как и всех украинцев в их решении быть европейцами, а не частью российской империи. Путин сделает все, чтобы испортить нашу евроинтеграцию, здесь не нужно себя вводить в заблуждение - для него наше членство в ЕС такой же кошмар, как и наше членство в НАТО.

Борьба за Евросоюз только начинается. Но Украина возвращается в Европу, в каком-то смысле это реинтеграция, ведь мы частью Европы были до момента российской оккупации, а РФ Европу покидает. Украинцы всегда были европейцами и этот факт теперь политически и ментально принят в Евросоюзе. Саммит ЕС вчера запустил новый геополитический и исторический отсчет, его уже не остановить.

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Кто такой Павел Климкин?

Павел Анатольевич Климкин - украинский государственный деятель и дипломат российского происхождения, Чрезвычайный и Полномочный Посол, с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года - министр иностранных дел Украины в первом и втором правительствах Арсения Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана, пишет Википедия.

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Евросоюз Виктор Орбан
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