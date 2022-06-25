Вместо новых долгов - возможности: что Украина должна получить от стран G7

Большая семерка может предоставить финансовую помощь Украине / Facebook Посольство Украины в США

Большая семерка будет совещаться, какую помощь предоставить Украине.

С нашей стороны также поступит запрос. Будем просить денег, причем много.

Но я всегда считал, что важнее денег - предоставление возможностей.

Допустим, у тебя есть друг и он постоянно нуждается в деньгах. Ты можешь одалживать ему "до получки", а можешь помочь запустить свой бизнес или устроить на работу. Или оплатить учебу/курсы переквалификации.

В первом случае - и твой друг будет чувствовать себя некомфортно, и тебе такая дружба рано или поздно станет в тягость. Во втором - ты и друг станете еще более близкими людьми.

В повести Бальзака "Гобсек", молодой друг старого скряги берет у него в долг для открытия своего дела и становится успешным буржуа.

В конце произведения он спрашивает Гобсека, почему тот просто не подарил ему деньги, ведь их связывали дружеские отношения.

На что Гобсек отвечает: "Я избавил тебя от чувства признательности и поэтому мы с тобой самые лучшие друзья в мире".

Если мы хотим наладить с нашими западными партнерами действительно союзнические отношения, не нужно основывать их на чувстве признательности и зависимости. Да, Запад может помочь нам восстановить разрушенную инфраструктуру и укрепить оборонный комплекс.

Но наши партнеры не будут давать нам деньги на создание рабочих мест и развитие конкурентной промышленности. Все это должны сделать мы сами.

К сожалению, на этот саммит мы не дадим именно эту повестку. Но встреча Семерки - не последняя.

Итак, о чем нужно попросить?

Первое. Предоставление гарантий стран G7 иностранным инвесторам.

Я предлагаю следующую схему: создается межгосударственный фонд гарантирования инвестиций, который наполняется на паритетных началах странами Семерки (например, по одному миллиарду долларов от каждого государства, то есть всего 7 млрд. дол.) и нашим правительством (например, на каждый миллиард стран-партнеров, некая сумма в гривнах с нашей стороны, например, 20 млрд грн., итого 140 млрд грн.).

Гарантии - это не "живые деньги", а так сказать - "внебалансовые обязательства".

Они могут активироваться, а могут и нет. Гарантии Семерки в долларах - гарантируют сохранность иностранных инвестиций для крупных инвесторов из-за рубежа.

А гарантии нашего Кабмина в гривнах - внутренние инвестиции малого и среднего бизнеса. То есть, если русская ракета или снаряд разрушат завод - собственник получит компенсацию.

Гарантия должна быть бесплатной.

Сейчас есть идеи привлечь к системе гарантирования Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА), которое сотрудничает с Всемирным банком.

Читайте такжеЗапад хочет сварить Путина медленно: как и когда закончится война в УкраинеНо такая схема не совсем адекватна объему вызовов, стоящих перед нами.

МИГА содействует притоку иностранных инвестиций в развивающиеся страны, предоставляя страхование (гарантии) иностранным частным инвесторам от некоммерческих (т.е. политических) рисков, связанных с переводом валюты, экспроприацией, военными действиями и гражданскими беспорядками.

Подписной капитал МИГА поступает от всех государств-членов.

Наиболее активно оно действовало до кризиса 2008 года. Так, в 2007 году Агентство предоставило гарантий на 1,4 млрд. долл. США, а за время своего существования с 1988 г. им было выдано гарантий на общую сумму 17,4 млрд. долл. США.

Сейчас операции Агентства еще меньше, чем до глобального кризиса.

Выдав более 900 гарантий, оно помогло разместить более 17 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций в 96 развивающихся странах.

Как видим, инструментарий МИГИ не обладает достаточным уровнем, чтобы компенсировать наши риски.

Только фонд гарантий Большой Семерки на 7 млрд дол. + 140 млрд грн. гарантий от нашего Кабмина может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Второе. Предоставление технологий для страновой специализации.

Такой импульс в свое время получил Тайвань, став крупнейшим производителем чипов в мире.

Предоставляя Тайваню право стать инновационным лидером по производству полупроводниковых продуктов, США прекрасно осознавали уровень геополитических рисков в регионе.

Украина также могла бы получить свою нишу в глобальном разделении труда, значительно выше, чем просто выращивания зерна и добыча железной руды.

Какие технологии Запад мог бы дать нам на аутсорс? Тема отдельной дискуссии.

Третье. Открытие рынков сбыта для нашей продукции в формате "все, кроме оружия". То есть мы можем реализовывать без квот и пошлин любую свою продукцию на рынках Большой Семерки в периоде 10-15 лет.

Это именно тот формат, который вытянул из послевоенной разрухи Южную Корею, Японию и Германию (США открыли им свой рынок сбыта, зачастую в ущерб национальному автопрому).

Читайте такжеСнять крест или надеть трусы: почему Западу стоит поторопиться с помощью УкраинеЧетвертое. Бюджетное плечо, то есть покрытие значительной части нашего годового бюджета, но не просто так, а под программу максимально решительных налоговых и регулятивных реформ.

Ведь у нас сейчас поистине уникальная возможность сделать то, на что не хватало смелости и денег все эти годы.

Экономике нанесен значительный ущерб, она не сможет финансировать бюджет с помощью налогов. Это понимают и наши западные партнеры - они готовы покрывать 50% нашей доходной части и даже больше.

Так если налоги в старой парадигме собрать все равно не удастся, то почему бы не предпринять радикальное снижение налогов, прежде всего на фонд оплаты труда, снизив фискальное давление на труд с 41,5% до 10%.

Плюс снижение НДС на отечественные товары и услуги с 20% до 5-10%. Сейчас ряд экспертных групп пытаются обосновать снижение налогов "по чайной ложке" и эти попытки вызывают у меня улыбку.

На какой статистической базе они делают расчеты? На довоенной? А оккупированные территории учитывают? А то, что еще будет разрушено берут во внимание?

Их потуги "рассчитать" и "обосновать" снижение налогов на труд аж на "10%" на базе довоенной экономики - бессмысленны.

Это все равно, как рассчитывать параметры НЭП в 20-х годах прошлого века на статистической базе 1913 года.

В общем, пришло время решительных действий и визионеров, которые видят весь пазл, а не отдельные фрагменты. Давайте избавим себя от чувства признательности и получим возможности.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик