Визит Шольца в Китай: никаких обязательств на себя товарищ Си не взял

Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы, и рассматривать его означает как минимум соглашаться на аннексию части территории Украины.

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Олаф Шольц, Си Цзиньпин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Несмотря на то, что визит Шольца был довольно продолжительным, четырехдневным, причем с Шольцем прилетел целый десант немецких бизнесменов, буквально за несколько дней до этого министр торговли КНР Ван Вэньтао обвинил Еврокомиссию в протекционизме, в связи с тем, что она предлагала ограничить китайскую индустрию зеленых технологий. То есть речь шла о том, чтобы ограничить экспорт китайских электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей. Даже если судить по нашему рынку, то 99 процентов на нем составляет китайская продукция. Собственно, у Си говорят о том, что это огромный вклад Китая в борьбу с изменением климата, но во главе угла стоят деньги. Достаточно посмотреть на то, что китайский экспорт в Германию за последние пару лет снизился на 20 процентов. Китай, как известно, это фабрика мира, и, как шутят злые языки: "Бог создал мир, а все остальное произвели китайцы". То есть Китаю надо продавать – в этом состоит его глобальный интерес.

Естественно, Китай крайне негативно воспринимает любые попытки ограничить проникновение китайских товаров на мировые рынки, в том числе и в Евросоюз. Напомню, что товарооборот Китая и США – более 800 млрд долларов и примерно такой же товарооборот КНР с Евросоюзом, из которых примерно более 150 млрд – это товарооборот с Германией.

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Заявление в отношении войны в Украине необходимо рассматривать в контексте того мирного плана, который был озвучен еще в феврале 2023 года, и назывался он "Позиция Китая по политическому регулированию кризиса в Украине" и состоял из 12 пунктов. Он был условно конкретнее нынешних этих четырех пунктов, озвученных Си, и включал уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета Холодной войны, прекращение военных действий, решение гуманитарного кризиса, возобновление мирных переговоров, защиту гражданского населения,обеспечение безопасности атомных электростанций, содействие экспорту зерна, уменьшение стратегических рисков и прекращение односторонних санкций, поддержку стабильности промышленных целей и цепей поставок, а также содействие послевоенному восстановлению.

По большому счету, нынешние четыре пункта – это некий конспект тех предложений, которые были озвучены год назад. Китай ведет большую игру, целью которой является лишить США статуса глобального гегемона. Естественно, он говорит о биполярном мире, и ему важно перетянуть на свою сторону не только глобальный Юг, но и оторвать Европу от Штатов. В понимании Китая США – это протекционизм, диктат, санкции, ведущие к конфликтам и войнам, а Китай – это экономический рост, процветание и мир. И его "мирный план" во многом рассчитаны на аудиторию стран глобального Юга, за который, в преддверии мирной конференции в Швейцарии, идет борьба. Отсюда и предложение Шольца, чтобы Китай присутствовал на этой мирной конференции.

Судя по всему, никаких обязательств на себя товарищ Си не взял. И не исключено, что Китай и Россия могут выйти на проведение альтернативной конференции, что уже попахивает формированием иного военно-политического блока между РФ и Китаем. Пока это выглядит гипотетически, но это союз не "за", а "против". Прежде всего, против коллективного Запада.

Потому этот мирный план – за счет Украины в интересах Москвы, и рассматривать его означает как минимум соглашаться на аннексию части территории Украины. Поскольку если еще год назад Китай говорил об уважении суверенитета, то сейчас этот пункт не звучал. И не удивительно, что на эти четыре пункта снова были комплименты со стороны Лаврова.

Подозреваю, что тут есть определенная интрига. К чему она приведет, мы узнаем после визита Путина в Пекин, который состоится в мае. Но, по большому счету, никакой перспективы прекращения войны и политического урегулирования китайский план не несет. Он, скорее, похож на глобальный PR-проект со стороны Пекина.

Что касается еще одного пункта плана, о "не подливать масла в огонь", то за этим эвфемизмом скрывается то, что Запад должен перестать поставлять Украине боеприпасы и вооружение, оказывать техническую помощь.

Есть такое критическое сырье нитроцеллюлоза, из которой производят порох. Нитроцеллюлоза, которая сейчас в дефиците в мире, производится из хлопка, одним из ключевых производителейкоторого является Китай. Но когда, допустим, французы, которые решили возобновить пороховое производство, законсервированное еще в нулевые годы, то оказалось, что львиная его доля уже была законтрактована Россией. То есть вот так Китай, призывая не подливать масла в огонь, подсыпает порох. Поэтому неудивительно, что Китай продает не только нитроцеллюлозу, но и оптику, микроэлектронику, чипы, микросхемы, которые, реактивное топливо, которые используются российским ВПК. Справедливости ради надо отметить то, что и украинские дроны собираются из китайских комплектующих.

Китаю важно торговать, и для него ключевой партнер, хоть еще и не союзник – это Россия. Достаточно посмотреть на то, что как вырос товарооборот со 170 до 240 млрд двухсот сорока. Конечно, на фоне 800 млрд товарооборота с США эти цифры бледнеют, но рост показателен.

Андрей Золотарев, специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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