УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Выйти из "Минска" Украине было бы выгодно, но мы не можем сделать это первыми

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

17 февраля 2022, 06:51

В случае, когда Россия признанием "ЛДНР" выйдет из Минских договоренностей, она получит порцию серьезных последствий, и кто-то хочет эти последствия переложить на Украину.

Валерия Фор-Мунтян
Депутат партии Эммануэля Макрона Валерия Фор-Мунтян предложила Украине выйти из Минских договоренностей / Reuters

Председатель парламентской группы дружбы Франция-Украина Валерия Фор-Мунтян и депутат партии "Вперед, республика!" Эммануэля Макрона в Национальной ассамблее заявила, что Украина может выйти из Минских соглашений, если они ее не устраивают.

Это заявление сделано либо от непродуманности, либо от провокативности. У нас сейчас сложилась ситуация, когда Россия де-факто вплотную приблизилась к выходу из Минских договоренностей, потому что если признание квазиреспублик "ЛДНР" состоится официально, это прекращает существование Минских договоренностей по определению.

Потому что Минские договоренности - это договоренности под контроль Украины украинских территорий ОРДЛО. Но "народ взбунтовался и ему нужно что-то предложить", поэтому и предлагают их вернуть Украине на российских условиях.

Но нельзя говорить о ремонте автомобиля, когда он уже сгорел. В ситуации с "Минском" то же самое - вдруг начался шквал идей о том, как Украине выйти из этих договоренностей. Но почему об этом молчали два последних года и бросились только сейчас, когда Россия вот-вот выйдет?!

Ответ только один - в международных соглашениях, договоренностях, особенно таких, которые являются не до конца формальными (а Минские договоренности именно неформализованные), тот, кто с них выходит, автоматически проигрывает и становится виновником угрозы. И если сейчас это сделает Украина, за неделю-две или за день до того, как Россия признает "ЛДНР", то Россия получит право поставить вопрос о том, почему против нее были введены санкции, а также, "поскольку Донбасс окажется под угрозой", они оправдают незаконный акт оккупации тем, что они якобы спасали.

Реклама

Поэтому те, кто начал говорить о выходе Украины из Минских договоренностей, фактически принадлежат к двум группам:

  • Откровенные враги, работающие на Россию и продвигающие эти тезисы, чтобы поднять бурю в обществе и заставить принять решение о выходе;
  • Полезные идиоты-люди, которыми легко манипулировать. Валерия Фор-Мунтян - не из партии пророссийской Марин Ле Пен, а из партии Макрона и как бы прямого влияния России не должно было быть, но кто-то вложил в уши информацию о неудовлетворенности в Украине, из-за чего и был запущен этот тезис, тем самым готовя почву, которая выгодна исключительно России.

Ведь в случае, когда Россия выйдет из Минских договоренностей, она получит порцию серьезных последствий, и кто-то хочет эти последствия переложить на Украину.

Конечно, нет оснований считать, что французский депутат работает на Россию, но она не очень разбирается в причинно-следственной связи.

Потому что если Россия выйдет первой, Украина лишь констатирует, что договоренности прекратили свое существование и нечего будет решать. Для Украины это было бы выгодно, но мы не можем выйти из "Минска" первыми.

Читайте такжеЧто дает Москве признание "ЛДНР"Более того, минские переговорные группы были созданы на базе нормандского формата. Договоренности исчезают, но их можно будет перестроить в какой-то другой орган, который будет создан и поддержан нормандским форматом для того, чтобы искать вопросы мира.

То есть чтобы как-то пытаться противодействовать обстрелам, должна быть структура. И если полноценно восстановится работа нормандского формата, поскольку проблема войны никуда не делась, может быть создана, условно, новая трехсторонняя контактная группа, в которой снова будут Россия, Украина и ОБСЕ, но отличным будет то, что представителей ОРДЛО туда уже нельзя будет включить, потому что это будет издевательством над международным правом. И надо будет строить новую структуру под совсем другие вопросы - не о возвращении этих территорий, а для обеспечения мира.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

viber
Тарас Чорновил ЛДНР Минские соглашения новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 14 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду 5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом ЖдановымСтоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым Погода в Украине: каким будет конец февраляПогода в Украине: каким будет конец февраля Вторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действийВторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действий
07:22

Шольц и Байден обсудили Украину и призвали к выполнению Минских соглашений

07:12

Путину нужно опасаться Моргенштерна: астролог объяснил почему

06:51

Выйти из "Минска" Украине было бы выгодно, но мы не можем сделать это первымимнение

06:47

Окно для вторжения России в Украину остается открытым: в США заявили, что РФ ищет предлог для атакиВидео

05:58

Гороскоп для Тельцов на март 2022: в любви - третий лишний, на работе - повышениеВидео

Реклама
05:45

Если тело утром "деревянное": почему после сна все болит и как это исправить

05:02

В костюме Евы: Белла и Джиджи Хадид полностью обнажились в модном "Эдемском саду"

04:45

После обработки становится опасным: какое масло самое вредное для здоровья

04:26

Исследователи нашли новый способ борьбы с облысением

03:54

Ученые нашли новую опасность высокого давления

03:31

Жанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальнике

03:19

Большая война России и Украины: Гармаш спрогнозировал, решится ли Путин на вторжение

02:19

Есть ли альтернатива воде в здоровом питании - ответ диетолога

02:18

То война, то коронавирус: психолог рассказала, как справиться с паникой

01:39

"А с грудью как была лажа, так и осталась": блогерша Стужук показала себя в бикиниФото

00:51

Приметы на 17 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:36

"В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видеоВидео

00:16

Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерВидео

00:10

Сверхгигантская клубника из Израиля попала Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит

16 февраля, среда
23:53

Российские истребители трижды опасно приблизились к самолетам ВМС СШАВидео

Реклама
23:52

Чем полезен гранатовый сок для женского мозга - комментарий ученого

23:27

Комаровский поведал, как правильно лечить Омикрон в домашних условияхВидео

23:05

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

22:53

В Белом доме пригрозили России жесткими последствиями за признание "ЛДНР"

22:33

"Угроза для всей Европы": Шмыгаль заявил об успешной блокировке Северного потока-2Видео

22:18

В Беларуси недалеко от Украины развернули понтонный мост - СМИВидео

21:34

В Украине впервые за много лет за сутки никто не погиб в ДТП

21:32

6-летнего ребенка искали всем селом: под Днепром случилась страшная трагедия с мальчикомВидео

21:29

Диетолог опровергла мифы о популярных белках

21:00

На Ровенском полигоне нашли мертвым пропавшего контрактника

20:51

Пара, которая сковала себя цепью в прошлом году, продает "узы любви" за 3 млн долларовВидео

20:48

Украине пора начинать подсчет убытковмнение

20:34

Зеленский рассказал о переговорах западных стран с Россией об УкраинеВидео

20:17

Разведка не увидела отвода российских войск от границ Украины, - РезниковВидео

20:05

"Радоваться рано": Зеленский об отводе войск РФ и ситуации на границе УкраиныВидео

19:50

В МИД России обозвали Столтенберга "сбитым натовским летчиком"

19:50

Боевые группы НАТО на востоке Европы: Запад готовит контрудар на действия России

19:35

Европейские лидеры проведут неофициальную встречу по поводу событий в Украине: названа датаВидео

19:33

Общенациональный телемарафон #UAразом: онлайн-трансляция

19:24

"Нас не пугают какие-либо даты": Зеленский обратился к украинцамВидео

Реклама
19:04

Не появлялась на публике уже 260 дней: у Селин Дион подозревают тяжелое заболеваниеВидео

18:59

В РФ внезапно заявили, что не допустят войны с УкраинойВидео

18:54

Пенсии в Украине поднимут на 1000 гривен: кому и когда ждать повышенияВидео

18:53

Возможное нападение России: Европарламент принял резолюцию по Украине

18:52

Тайный роман, козни коллег и невероятная удача: гороскоп на март 2022 для ОвновВидео

18:45

Отказ Украины от НАТО и публичное заявление Альянса: РФ разразилась условием

18:24

Россия, олигархи и Крым с Донбассом: Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности

18:23

Олимпиада-2022: украинская лыжница попала в доппинг-скандалВидео

18:17

В Днепре зажгли самый большой в мире флаг УкраиныВидео

18:15

Зеленский ужесточил санкции против издания СтранаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять