Выйти из "Минска" Украине было бы выгодно, но мы не можем сделать это первыми

Депутат партии Эммануэля Макрона Валерия Фор-Мунтян предложила Украине выйти из Минских договоренностей / Reuters

Председатель парламентской группы дружбы Франция-Украина Валерия Фор-Мунтян и депутат партии "Вперед, республика!" Эммануэля Макрона в Национальной ассамблее заявила, что Украина может выйти из Минских соглашений, если они ее не устраивают.

Это заявление сделано либо от непродуманности, либо от провокативности. У нас сейчас сложилась ситуация, когда Россия де-факто вплотную приблизилась к выходу из Минских договоренностей, потому что если признание квазиреспублик "ЛДНР" состоится официально, это прекращает существование Минских договоренностей по определению.

Потому что Минские договоренности - это договоренности под контроль Украины украинских территорий ОРДЛО. Но "народ взбунтовался и ему нужно что-то предложить", поэтому и предлагают их вернуть Украине на российских условиях.

Но нельзя говорить о ремонте автомобиля, когда он уже сгорел. В ситуации с "Минском" то же самое - вдруг начался шквал идей о том, как Украине выйти из этих договоренностей. Но почему об этом молчали два последних года и бросились только сейчас, когда Россия вот-вот выйдет?!

Ответ только один - в международных соглашениях, договоренностях, особенно таких, которые являются не до конца формальными (а Минские договоренности именно неформализованные), тот, кто с них выходит, автоматически проигрывает и становится виновником угрозы. И если сейчас это сделает Украина, за неделю-две или за день до того, как Россия признает "ЛДНР", то Россия получит право поставить вопрос о том, почему против нее были введены санкции, а также, "поскольку Донбасс окажется под угрозой", они оправдают незаконный акт оккупации тем, что они якобы спасали.

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Поэтому те, кто начал говорить о выходе Украины из Минских договоренностей, фактически принадлежат к двум группам:

Откровенные враги, работающие на Россию и продвигающие эти тезисы, чтобы поднять бурю в обществе и заставить принять решение о выходе;

Полезные идиоты-люди, которыми легко манипулировать. Валерия Фор-Мунтян - не из партии пророссийской Марин Ле Пен, а из партии Макрона и как бы прямого влияния России не должно было быть, но кто-то вложил в уши информацию о неудовлетворенности в Украине, из-за чего и был запущен этот тезис, тем самым готовя почву, которая выгодна исключительно России.

Ведь в случае, когда Россия выйдет из Минских договоренностей, она получит порцию серьезных последствий, и кто-то хочет эти последствия переложить на Украину.

Конечно, нет оснований считать, что французский депутат работает на Россию, но она не очень разбирается в причинно-следственной связи.

Потому что если Россия выйдет первой, Украина лишь констатирует, что договоренности прекратили свое существование и нечего будет решать. Для Украины это было бы выгодно, но мы не можем выйти из "Минска" первыми.

Читайте такжеЧто дает Москве признание "ЛДНР"Более того, минские переговорные группы были созданы на базе нормандского формата. Договоренности исчезают, но их можно будет перестроить в какой-то другой орган, который будет создан и поддержан нормандским форматом для того, чтобы искать вопросы мира.

То есть чтобы как-то пытаться противодействовать обстрелам, должна быть структура. И если полноценно восстановится работа нормандского формата, поскольку проблема войны никуда не делась, может быть создана, условно, новая трехсторонняя контактная группа, в которой снова будут Россия, Украина и ОБСЕ, но отличным будет то, что представителей ОРДЛО туда уже нельзя будет включить, потому что это будет издевательством над международным правом. И надо будет строить новую структуру под совсем другие вопросы - не о возвращении этих территорий, а для обеспечения мира.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда