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Военные учения России вблизи украинской границы: к чему готовится Москва

Богдан Петренко

политолог, конфликтолог

13 января 2022, 08:52

Запад, в отличие от России, не использует лозунг "Можем повторить" и делает все, чтобы избежать "большой войны".

Россия продолжает угрожать войной, играя на том, что Запад не хочет
Россия затеяла военные учения не для того, чтобы начать "большую войну" против Украины, – она преследует другую цель / Reuters

Россия начала военные учения со стрельбами вблизи с украинской границей на полигонах Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей, о чем сообщила пресс-служба Западного военного округа РФ. И это на фоне того, как западный мир уже несколько недель подряд призывает Россию прекратить эскалацию и забрать свои войска от границы с Украиной. Возникает вопрос – зачем это России, и к чему она готовится.

Неправильно рассматривать войну исключительно как вооруженную агрессию – война ведется гораздо большим количеством методов, и военная агрессия среди них играет далеко не самую главную роль. Даже начальник генштаба вооруженных сил РФ Герасимов в своей доктрине отмечал, что военная агрессия – это лишь четвертая часть всех средств ведения войны, на которую тратится примерно четверть всего финансирования армейских мероприятий, которые осуществляет Россия.

Прежде всего Россия ведет информационную войну, поэтому любые действия РФ следует в первую очередь рассматривать с информационной точки зрения. Тем более, если эти мероприятия происходят за пределами украинских границ...

Россияне проводят нынешние учения на своей территории, но вблизи украинских границ. Но так или иначе они представляют для нас угрозу в совокупности с другими действиями РФ.

Впрочем, следует обращать внимание не столько на военные учения и военную угрозу от России, сколько на то, когда именно Москва прибегла к этим действиям. А эти учения проходят именно в то время, когда Россия ведет переговоры на трех площадках с коллективным Западом. Следовательно, с помощью военных учений со стрельбами Россия пытается давить на западных переговорщиков, демонстрируя собственную силу.

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Ведь, с одной стороны, мир увидел силу РФ в Казахстане, где Россия так быстро якобы справилась с проблемами, оперативно введя туда войска. Запад услышал этот сигнал и понял, что РФ продолжит давление. С другой стороны, несмотря на то, что на Западе осознают наличие проблемы российской агрессии, на некоторое время (примерно до конца 2020 года), проблема российской агрессии отходила на второй план. Лишь активизация России, а именно – стягивание ею войск к украинским границам, продемонстрировало, что угроза актуальна, и она никуда не делась. Кроме того, Запад осознал, что эти угрозы актуальны не только для Украины, но и для западных стран.

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В то же время Россия увидела, что Запад воспринял накопление ею сил вблизи украинской границы как повод для проведения переговоров, и убедилась, что такие методы действуют. Следовательно, РФ в очередной раз удостоверилась, что, подтянув еще больше войск к украинской границе и осуществляя другие формы давления, ее ультиматум, озвученный в середине декабря, сработает. Поэтому Россия продолжает давление, в том числе благодаря этим учениям.

Поэтому военные учения РФ в четырех областях следует воспринимать не как угрозы для Украины и подготовку к вторжению, а как давление на Запад и угрозы ему, а также давление на тех, с кем Россия сегодня ведет переговоры.

То есть, таким образом, Россия просто создает выгодный ей фон для проведения переговоров с Западом. И эти учения – это лишь один из способов давления на переговорщиков из США и ЕС.

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Подтверждением этих слов может служить и количественный показатель: Россия задействовала для этих учений не так много техники (до 300 единиц) и личного состава (до 3 тысяч). Впрочем, большую роль здесь играет сам факт учений, а не их масштабы. Запад отреагировал на наличие российских войск вдоль украинской границы и потребовал отвести их от границы и искать пути деэскалации ситуации, но Россия не только не сделала этого, она еще и начала учения со стрельбами. Таким образом, Москва показала, что полностью игнорирует позицию и призывы Запада.

Поэтому не так важно, сколько в учениях задействовано единиц военной техники и военнослужащих – важен сам факт учений, потому что он демонстрирует миру, что Россия будет давить дальше.

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Путин убедился, что давить на Запад нужно всеми возможными методами, и одним из определяющих методов давления является военный. Поэтому военные учения россиян – это демонстрация собственного могущества. Для РФ жизнь ее граждан ничего не стоит, а Запад ценит жизнь людей и не хочет воевать. Западные демократии навоевались в первой половине ХХ века и усвоили уроки этой войны. На Западе нет лозунгов "Можем повторить", тогда как Россия продолжает угрожать именно войной, играя на том, что Запад не хочет "большой войны".

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда

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военные учения Владимир Путин российское вторжение война на Донбассе Богдан Петренко Россия
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